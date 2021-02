Samsung Galaxy S21 - Mezinul elegant al celei mai recente serii Samsung (TECH REVIEW)

De cele mai multe ori, la lansarea unei noi serii, prima oară pun mâna pe flagship-ul acesteia, trecându-l prin teste şi utilizare zilnică timp de câteva săptămâni. Când vine vorba de cea mai nouă gamă a celor de la Samsung însă, primul venit pe masa virtuală de test a fost Samsung Galaxy S21, versiunea cea mai mică şi mai ieftină, însă deloc dezamăgitoare.

Să începem cu elefantul din cameră, sau mai exact lipsa acestuia: nu există brick de încărcare în cutia acestui smartphone, cum de altfel nu vei găsi nici în cutia lui S21+ sau S21 Ultra. O mişcare eronată, în opinia mea, şi pe care o voi condamna de fiecare dată când o va aplica vreun producător, şi ale cărei motive nu sunt cele de „salvare a mediului” precum au pretins cei de la Apple, ci unele strict financiare. E un subiect despre care aş putea să scriu foarte mult, însă cei interesaţi pot vedea mai multe cu privire la problemele pe care le ridică scoaterea brick-ului de încărcare din cutie în acest video .

Remarcăm însă şi ceea ce primeşti în cutie - anume cablul de încărcare şi telefonul. Lipsesc aşadar şi acele căşti AKG care ofereau un plus valoare semnificativ oricărui flagship Samsung.

Primul contact şi display-ul

Odată terminată experienţa de unboxing, poţi începe să remarci finisajul telefonului, iar la capitolul acesta nu am motive de critică. Avem un display de 6,2 inci cu un mic hole-punch în partea centrală de sus a ecranului, margini drepte, şi o culoare foarte plăcută în cazul telefonului primit de mine, un violet combinat cu un modul de cameră şi margini de culoare aurie. E un spate frumos, lucrul acesta este greu de negat.

Rămânem puţin la spate însă, pentru că şi aici am câteva remarci de făcut. Nu m-am sfiit deloc să critic Note 20 pentru acel spate din plastic pe care îl oferea, care „fura” serios din factorul premium pe care ar fi trebuit să îl aibă telefonul. Aici însă, situaţia e puţin diferită: Samsung a ales din nou plastic pentru versiunea cea mai ieftină a noii sale game, însă de data aceasta arată şi se simte premium. Am remarcat asta şi în materialul de hands-on, în care am pus unul lângă altul un Galaxy S21 Ultra şi un S21 normal, comparându-le spatele şi concluzionând atunci că diferenţa dintre cele două este minimă spre insesizabilă, atât în materie de aspect, cât şi de feeling. Samsung a reuşit să creeze un plastic care imită sticla aproape de perfecţiune şi nu ştirbeşte în niciun fel frumuseţea şi feeling-ul premium al telefonului.

Ceea ce vor aprecia cu siguranţă fanii telefoanelor mai mici este că S21 poate fi foarte uşor ţinut şi manevrat cu o singură mână - cei 6,2 inci atestă faptul că nu este un telefon foarte înalt, şi este şi destul de subţire (7,9mm) şi uşor (170 de grame).

În ceea ce priveşte rezistenţa, nu avem vreo noutate: aceeaşi protecţie Gorilla Glass Victus pe faţă, cu certificare IP68 pentru praf şi apă. Din experienţa personală, pot să spun că Gorilla Glass Victus este un adevărat monstru în materie de lovituri şi căzături, păstrându-se în mod eroic intactă pe Note 20 Ultra-ul meu, deci aici nu avem motive de nemulţumire.

Ecranul este un Dynamic AMOLED 2X, cu rată de refersh de până la 120Hz, certificare HDR10+ şi o luminozitate maximă uluitoare, de 1300 de niţi. E enorm şi nu ar trebui să ai nici cea mai mică problemă de a vedea ecranul chiar şi în cele mai luminoase medii, dar îţi recomand să dai luminozitatea spre minim pe timp de noapte, pentru că o să îţi ucizi puţin ochii altfel.

Vorbim totuşi de un Samsung, deci e greu să nu admir ecranul: culori vibrante, luminozitatea acea uriaşă mai sus menţionată şi o viteză remarcabilă, la 120Hz - fără îndoială, este un ecran de flagship, şi experienţa de vizionare este una demnă de un astfel de telefon. Rezoluţia este FullHD, la 1080 x 2400 de pixeli, însă nici nu ai nevoie de mai mult, fiind şi un ecran mai mic decât pe Ultra.

Performanţă

Performanţa este însărcinată unui procesor Exynos 2100, primul realizat de Samsung pe 5nm, cu opt nuclee, în combinaţie cu omemorie RAM de 8GB şi o stocare ultra-rapidă UFS3.1 de 128GB sau 256GB. Ca să adresez al doilea elefant din încăpere, menţionez că am mai vorbit despre diferenţa de performanţă dintre Exynos şi Snapdragon şi în review-ul meu pentru Galaxy Note 20 Ultra , aşa că nu voi mai relua asta aici. Ce vreau să menţionez însă este că mi se pare că Samsung se află pe un drum bun în ceea ce priveşte procesoarele sale proprietare. Da, cu siguranţă ne-am dori să prindă din urmă mai repede performerii principali din această industrie, însă sud-coreenii par că ştiu ce fac şi încet, dar sigur, vor ajunge să ofere acea performanţă care să nu îi mai facă pe consumatori să fie nemulţumiţi de faptul că telefonul vine cu Exynos şi nu cu Snapdragon. Ce pot să zic despre procesor este că a făcut ca telefonul să se simtă extrem de rapid şi de competent în cam orice aplicaţii am folosit - totuşi, menţionez că l-am avut o perioadă scurtă de timp şi că lucrul acesta se evaluează mult mai bine pe o durată de câteva luni.

Ceva despre care pot vorbi însă cu siguranţă este capacitatea de stocare. Aici, Samsung mi se pare că a făcut o greşeală, pentru că gama S21 nu mai are slot de card microSD pentru a mări această capacitate, iar S21 vine cu 128GB şi 256GB. Poate părea suficient, însă dacă eşti o persoană care filmează mult, fotografiază cu camera de 64MP sau pur şi simplu foloseşte foarte multe aplicaţii, telefonul o să devină incapabil să îţi ofere spaţiul necesar. Soluţia simplă ar fi evident folosirea unei stocări în cloud, însă aici depinde de tine cât vrei să cheltuieşti în plus şi dacă vei avea nevoie de asta.

Camere

Ajungem şi la ansamblul de cameră, format din următoarele: o principală de 12MP cu f/1.8, un senzor tele de 64MP cu f/2.0 şi un ultrawide de 12MP cu f/2.2 pe spate, la care se adaugă un senzor de 10MP cu f/2.2 pe partea frontală.

Aici este una dintre diferenţele majore ale lui S21 faţă de fraţii lui mai mari, care au acel senzor uriaş de 108MP drept cameră principală, însă chiar şi aşa principala de pe aceste telefon se descurcă excelent. Culorile au o fidelitate destul de bună, detaliile sunt bine reprezentate şi nu ar trebui să ai o problemă cu artefactele (noise de exemplu).

Îmi place şi camera tele, deşi are tendinţa de a deschide foarte puţin culorile, păstrează o cantitate foarte bună de detalii în fotografie şi, spre surprinderea mea, m-am regăsit de foarte multe ori atras de aceasta şi folosind-o. Ultrawide-ul este bunicel, deformarea de pe margini nu este foarte accentuată, însă mi se pare că închide prea multe culorile, iar detaliile nu sunt la fel de bine reproduse ca pe tele sau principală.

Pentru fotografie macro, S21 se comportă excelent. Bokeh-ul este foarte bun, aşa cum m-am cam obişnuit deja la Samsung (deşi uneori tinde să fie aplicat într-o zonă mai mare decât cea dorită), iar claritatea şi detaliile sunt uşor observabile. Pe timp de noapte, camerele sunt competente - nu extraordinare, dar cu siguranţă pot scoate rezultate satisfăcătoare. Mai multe fotografii pot fi văzute aici.

Cu camera de selfie nu prea m-am jucat, însă e similară cu cea de pe Galaxy Note 20 Ultra, deci cei interesaţi pot arunca un ochi la acel review. Filmarea nu vine nici ea cu vreo inovaţie extraordinară, însă este more of the same, deşi remarc lipsa stabilizării optice, prezentă pe modelele superioare. Poţi înregistra până la 8K cu 24fps, însă dacă faci asta, ar fi bine să ai stocare în cloud, pentru că o să poţi filma cam 5 minute până când stocarea telefonului va fi plină.

Autonomie şi concluzie

Autonomia este bună, telefonul a rezistat întreaga zi, dar pe S21 nici nu ai opţiunea de a ţine constant ecranul la 120Hz, astfel că e oarecum normal şi de aşteptat să se întâmple acest lucru. Avem o baterie de 4000mAh cu încărcare pe 25W, capabilă şi de reverse wireless charging.

Bineînţeles, nu lipseşte suita de funcţii Samsung, de la DeX, la Bixby, Samsung Pay şi multe altele, pe care utilizatorii telefoanele sud-coreenilor le cunosc deja foarte bine. Sunetul este bun, puternic şi stereo, realizat de AKG, astfel că dacă nu vrei să foloseşti căşti nu vei avea o problemă în a-ţi enerva colegii de birou/membrii familiei.

Deşi este mezinul acestei noi serii Samsung, Galaxy S21 oferă un pachet foarte bun pentru aproape orice tip de utilizator. Cu un design plăcut, mult îmbunătăţit faţă de mezinii seriilor anterioare, şi un pachet de performanţă bine construit, S21 oferă cam tot ce ţi-ai putea dori de la un telefon, într-o experienţă demnă de un flagship.