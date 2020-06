Samsung Galaxy S20 Ultra - Samsung la superlativ [TECH REVIEW]

Sunet

Galaxy S20 Ultra are o configuraţie de difuzoare stereo în care cel principal este în partea de jos, cel de sus e utilizat ca difuzor secundar şi împreună livrează sunet stereo. Nu e cel mai bun pe partea de joase, dar face o treabă grozavă pe sunete înalte. Volumul este puternic şi în ansamblu, ecran plus sunet, ai parte de o experienţă ULTRA-premium.

lui S20 Ultra are o capacitate de 5000 mAh, pentru ecranul uriaş şi rata de refresh de 120Hz. Conexiunea 5G consumă de asemenea mai multă energie decât 4G şi WiFi. Durata de viaţă a bateriei este excelentă, atât timp cât utilizezi ecranul la 60Hz, te ţine cel puţin o zi. Eu am obţinut o estimare de 6 ore şi 32 de minute de SOT (screen on time) prin aplicaţia AccuBattery şi cred că e un rezultat foarte bun.