FOTO Samsung anunţă primele flagship-uri ale anului, seria Galaxy S21. Primele impresii

Galaxy S21 Ultra

Fratele cel mare al seriei, Galaxy S21 Ultra, vine cu un ecran de 6,8 inci, curbat, QHD+ şi rezoluţie de 3200 x 1440 de pixeli. Este cel mai luminos ecran realizat până acum de Samsung şi nu lipseşte de pe el rata de refresh variabilă, care ajunge până la 120Hz. Telefonul cântăreşte aproape 230 de grame, are rezistenţă la apă IP68 şi este realizat din aluminiu, cu Gorilla Glass Victus pe faţă şi spate.

S21 Ultra are o cameră principală de 108MP cu f/1.8, un ultrawide de 12MP cu f/2.2, şi două camere tele, pentru zoom optic 3x şi zoom optic 10x (f/2.4 şi f/4.9). Revine acel zoom spaţial 100x, pe care Samsung spune că l-a îmbunătăţit cu ajutorul AI şi care are acum o funcţie din meniu ce permite stabilizarea camerei.

Puterea de procesare este dată de un Exynos 2100, realizat pe 5nm, adică acel procesor pe care Samsung contează pentru a-l învinge la performanţă pe Snapdragon 888 şi a pune capăt nemulţumirii utilizatorilor europeni. Combinaţia de RAM + stocare este 12GB RAM + 128/256 GB memorie de stocare şi 16GB RAM + 512GB memorie de stocare.

S21 Ultra are o baterie mare, de 5000mAh, normală pentru dimensiunile sale. Permite încărcare rapidă prin cablu, fast wireless charging şi reverse wireless charging, însă de această dată, Samsung a luat o pagină din cartea Apple - telefonul vine fără brick-ul de încărcare în cutie, fiind dotat doar cu un cablu USB.

Bineînţeles, nu lipseşte conectivitatea 5G, iar Samsung mai aduce o funcţie interesantă pe seria S, care ar putea semnala sfârşitul celeilalte serii flagship a sud-coreenilor: Note. Galaxy S21 poate folosi S-Pen-ul, şi are chiar o husă specială ce poate fi cumpărată, care include un lăcaş pentru stylus. Rămâne de văzut în ce sens va afecta aceasta lansarea unui nou Note.

Începând cu 22 ianuarie, Galaxy S21 Ultra va fi disponibil pe samsung.com/ro, precum şi la magazinele partenere. Galaxy S21 Ultra va fi disponibil în următoarele variante:

Phantom Silver: 128GB cu 12GB RAM, 256GB cu 12GB RAM sau 512GB cu 16GB RAM

Phantom Black: 128GB cu 12GB RAM, 256GB cu 12GB RAM sau 512GB cu 16GB RAM

Între 14 şi 28 ianuarie, utilizatorii pot precomanda noul Galaxy S21 Ultra şi vor primi căştile Galaxy Buds Pro cadou. Cei care comandă Galaxy S21+ şi Galaxy S21 vor primi căştile Galaxy Buds Live. Toţi cei care comandă orice smartphone din seria Galaxy S21 vor primi si un Smart Tag cadou. Preţul pentru Galaxy S21 Ultra porneşte de la 1249 de euro.

Galaxy S21 + şi Galaxy S21

Principalele diferenţe faţă de Ultra pentru S21+ şi S21 se văd, ca de obicei, la dimensiune - 6,7 inci pentru varianta cu + şi 6,2 inci pentru cea simplă. Ecranul este acelaşi, un Dynamic AMOLED 2X cu Infinity-O display la rezoluţie de 2400 x 1080 de pixeli şi rată de refresh de până la 120Hz.

S21+ cântăreşte aproximativ 200 de grame, S21 fiind cu 30 de grame mai uşor. Ambele telefoane au rezistenţă la apă IP68, iar S21 vine pe spate cu acel „glasstic”, un plastic care imită sticla, pe care l-am mai văzut şi pe Galaxy Note 20.

Camerele sunt identice: 10MP pe cea frontală, cu f/2.2, 12MP pe principală cu f/1.8, 12MP pe ultrawide cu f/2.2 şi un tele de 64MP cu zoom optic 3X şi stabilizare optică, la f/2.0. Zoom-ul merge până la maximum 30x.

Şi aici este prezent noul procesor Exynos 2100 şi există doar două configuraţii de RAM + stocare: 8GB + 128GB/256GB. Bateria are 4000mAh pe mezinul seriei şi 4800mAh pe mijlociul S21+. Încărcarea este identică cu Ultra, şi va lipsi şi de aici încărcătorul din cutie.

Precomenzile pentru Galaxy S21 şi Galaxy S21 + încep pe 14 ianuarie, la ora 18.20. Pe durata precomenzilor (între 14 şi 28 ianuarie 2021), pentru fiecare precomandă de Galaxy S21 sau Galaxy S21+, clienţii pot obţine şi caştile Galaxy Buds Live si Galaxy SmartTag cadou, în limita stocurilor disponibile.

Preţurile pornesc de la 849 euro pentru Galaxy S21, 1049 euro pentru Galaxy S21+ şi 1249 euro pentru Galaxy S21 Ultra.

Primele impresii

Am avut plăcerea de a pune mâna pe noile device-uri în urmă cu câteva zile, şi de a mă juca cu ele aproximativ o oră. La prima vedere, îmi plac: seria S21 nu iese în evidenţă cu ceva anume, oferind în schimb un pachet echilibrat, bine pus la punct şi arătos. Design-ul nou nu este pentru toată lumea, aşa cum am aflat din câteva discuţii cu cunoscuţi de-ai mei, dar personal, mă atrage, şi îmi place mai mult decât cel de pe S20. Mi se pare că dă senzaţia a ceva finit, nu mai oferă acel spaţiu dintre marginea telefonului şi camera bump. În plus, aşa cum am specificat în atâtea materiale, sunt fan al ecranului curbat, deci mă bucur că Samsung nu merge „all-in” pe acel ecran drept pe care l-am văzut la S20.

Un alt lucru pe care l-am remarcat este camera. Se simte îmbunătăţirea faţă de S20 Ultra şi aş îndrăzni să spun, utilizându-l timp de patru luni, şi faţă de Note 20 Ultra. Bineînţeles, aici rămâne de văzut în utilizare cum se va transpune această impresie, însă este un semn de bun augur. Zoom-ul 100x este însă în continuare un gimmick şi nu mi se pare că poate fi folosit în niciun fel de instanţă.

Mi-a plăcut foarte mult şi S21, cel mic, spre surprinderea mea. Spun asta pentru că ce mi-a plăcut la el este design-ul. Da, are plastic pe spate, dar nu îţi dai seama de diferenţă nici măcar atunci când pui S21 şi S21 Ultra unul lângă altul, aşa cum am făcut eu. Acest „glasstic” sau cum vrei să îl numeşti este foarte bine făcut şi imită perfect la atingere sticla.

Ecranul este în continuare superb. Nu am avut timp să văd conţinut pe el, dar are o luminozitate incredibilă, suficientă cât să fie folosit pe post de lanternă (dacă nu ai avea funcţia de lanternă, bineînţeles). Ce pot să spun aici este că abia aştept să văd un episod dintr-o producţie de pe Netflix / HBO / Amazon pe ecranul de 6,8 inci al lui S21 Ultra.

Sunt însă şi minusuri. Evident, lipsa încărcătorului în cutie. E o mişcare greşită, în opinia mea, şi o să continui să susţin asta, însă pentru că a fost luată de Apple, va fi copiată de toţi ceilalţi producători. E trist şi mi-ar fi plăcut ca Samsung să rămână pe poziţii aici, mai ales că au râs de americani după ce aceştia au anunţat că renunţă la brick-ul de încărcare. Din nefericire, pare un alt lucru cu care va trebui să ne obişnuim ca utilizatori.

Apoi, nu înţeleg rostul lui S21+. Nu pricep pentru cine este acest telefon, mai ales că are 95% dintre specificaţiile lui S21. Are o postură ciudată, şi nu pricep de ce se insistă pe această formulă de 3 telefoane într-o serie flagship, dar aici probabil că datele de marketing şi vânzări m-ar contrazice.

În final, îmi place că au adus S-Pen-ul pe seria S (e oarecum normal, ţinând cont de nume). Ar fi însă dezamăgitor dacă Samsung a luat decizia asta doar pentru a renunţa la Note, astfel că o să fiu gata să ofer un minus retroactiv dacă se va întâmpla acest lucru.