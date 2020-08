Poate fi considerată „periculoasă” aplicaţia Tik Tok pentru tine? Permisiuni în aplicaţie şi comparaţie cu Facebook

Potrivit News.ro, "decizia preşedintelui ar fi urmarea unei investigaţii a instituţiilor americane de securitate, care au evaluat pericolul pe care îl reprezintă reţeaua socială. Statele Unite sunt îngrijorate de nivelul de acces pe care China, prin intermediul TikTok, l-ar dobândi la datele cetăţenilor americani."

Despre Tik Tok şi compania Bytedance

Ce e Tik Tok? "TikTok este o aplicaţie de social media în care utilizatorii, în mare parte adolescenţi şi adulţi tineri, postează videoclipuri scurte de până la 15 secunde, deseori sincronizate cu muzica.

Aplicaţia foloseşte algoritmi de inteligenţă artificială pentru a determina ce îţi place – evaluând tipurile de videoclipuri pe care le vizionezi şi cât timp le urmăreşti – pentru a-ţi evidenţia noi clipuri de urmărit în feed-ul principal de conţinut."

TikTok aparţine grupului chinez ByteDance şi numără aproape un miliard de utilizatori în lume şi este foarte populară în rândul tinerilor. În SUA, TikTok are între 65 şi 80 de milioane de utilizatori.

Pe site-ul Bytedance la capitolul "produsele noastre" găsim în afară de Tik Tok:

- Doouyin care are aceelaşi logo cu Tik Tok, aplicaţie de video scurte pentru piaţa din China

- Toutiao o aplicaţie de ştiri

- Xigua Video o aplicaţie care seamănă cu Youtube

- Hello o aplicaţie de comunicare în 15 limbi, utilizată preponderent de cetăţenii din India, momentan blocată

- Lark o aplicaţie de productivitate pentru piaţa din Singapore şi Japonia

- Babe o aplicaţie de ştiri şi conţinut pentru Indonezia

Vezi aici cine conduce compania, care sunt principalii acţionari, structura companiei şi unde are birourile.

Care ar putea fi pericolele din punct de vedere tehnic - permisiunile aplicaţiei

Sunt utilizator de Tik-Tok, de vreo 2 ani. Am instalat aplicaţia, nu mi-am creat un cont si ocazional mă uit la clipurile video. Pentru că o folosesc sporadic i-am interzis toate permisiunile şi functionează fără probleme. Dar, există mai multe tipuri de permisiuni, unele asupra cărora ai control şi altele implicite, pe care nu le poţi schimba. A doua categorie numită "other app capabilities" este mult mai largă decât prima.





Pe prima colană din colaj sunt permisiunile pe care le poţi modifica, la All permissions apar şi cele asupra cărora nu poţi interveni.

Vezi în video cum ajungi la permisiunile aplicaţiei şi detaliat în ce constau ”other app capabilities”.

Analiza permisiunilor e făcută pe un smartphone Samsung cu Android 10. Paşii sunt:

ROM Setări-Aplicaţii-Tik Tok- Permisiuni- Toate permisiunile- Alte capabilităţi ale aplicaţiei

ENG Settings-Apps -Tik Tok- Permissions- All permissions - Other app capabilities

Care pot fi pericolele:

- accesul la reţeaua wireless şi de internet mobil la discreţie (primele trei permisiuni)

- poate rula in background (run at startup şi prevent phone from sleeping)

- se poate sincroniza si opri sincronizarea la discreţie (toogle sync on and off)

- să citească notificările din alte aplicaţii, chiar dacă nu sunt afişate (read badge notification)

Faptul că aplicaţia are capacitatea de a face acele lucruri, fără să-ţi ceară acordul, poate ridica semne de întrebare, dar nu este o dovadă în sine că dezvoltatorii Tik Tok te spionează.

Pentru comparaţie am făcut capturi şi în permisiunile aplicaţiei Facebook, la ”other app capabilities”.

După părerea mea, permisiunile aplicaţiei Facebook fac ca acesta să fie mult mai intruzivă din punct de vedere al intimităţii decât Tik Tok.

Şi, până la urmă, ce aplicaţie ar trebui să folosesc, ai putea intreba? Asta depinde de tine, e o alegere personală, pe care ar trebui s-o faci în funcţie de fapte, nu de speculaţii.