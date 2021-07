OnePlus Nord 2 5G, camera phone de buget, solid şi echilibrat [TECH REVIEW]

Camera phone desemnează un smartphone care pune accent pe calităţile foto-video.

Nord 2 5G e un smartphone care aduce mai mult cu seria premium de la OnePlus decât cu cea mid-range. Spun asta pentru că este al patrulea smartphone OnePlus pe care-l testez în 2021 şi cred că pot face o comparaţie.

Din punct de vedere al designului seamănă foarte mult cu OnePlus 9. E un smartphone compact, solid, care inspiră forţă. Butoanele sunt poziţionate identic şi modulul de cameră e doar puţin modificat, au pus flash-ul jos.

Finisajul de la Oneplus Nord 2 5G e mat şi nu reţine amprente. Dimensiunile telefonului în mm sunt 58.9 x 73.2 x 8.3 mm şi cîntăreşte 189 grame. Faţa şi spatele sunt din sticlă protejate cu Gorilla Glass 5, iar rama telefonului e din plastic.

Ecranul este de tip Fluid AMOLED cu diagonala de 6.43 inci, rată de refresh 90Hz şi HDR10+. Raportul dintre ecran şi carcasă este de 85.8%, rezoluţia 1080 x 2400 pixels, raport înălţime/ laţime 20:9 ratio iar densitatea pixelilor este de 409 ppi. Ecranul are o luminozitate maximă pe Auto de circa 600 niţi şi se vede bine în soare, dacă ar fi să-l compar cu Nord CE, mult mai bine.

Comparaţie OnePlus 9 (jos) cu Oneplus Nord 2 5G, faţă-spate.

Principalele specificaţii ale modelului testat OnePlus Nord 2 5G (DN2103): procesor MediaTek Dimensity 1200 AI, procesor grafic Mali-G77 MC9, memorie RAM 12 GB şi 256 GB de stocare (UFS 3.1), fără slot pentru card microSD. Conectivitate:

Wi-Fi dual-band 802.11 a/b/g/n/ac;

5.2, A2DP, LE, aptX HD;

poziţionare A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC;

NFC ;

USB-C 2.0 cu OTG.

Sistem de operare Android 11 cu interfaţă Oxygen OS 11.3. OnePlus promite două actualizări majore pentru Android şi trei ani de actualizări de securitate.

Întorcându-mă la procesor, am citit că MediaTek Dimensity 1200 AI ar fi fost dezvoltat special pentru modelul OnePlus Nord 2 5G. Probabil că pe măsură ce OnePlus îşi dezvoltă şi extinde gama de terminale smartphone vom vedea mai multe modele cu procesoare MediaTek, poate chiar şi Unisoc. Motivele sunt: fie Qualcomm nu poate face faţă cererii crescânde de procesoare sau OnePlus doreşte să ţină preţurile mai jos.

Cum se mişcă OnePlus Nord 2 5G? Vezi în acest scurt clip video. Se poate observa cât de rapid e şi senzorul de amprentă.

Se vorbeşte mult despre camera triplă din spate pentru că seamănă din punct de vedere tehnic (senzor Sony IMX 766, stabilizare optică) cu cea de pe OnePlus 9 Pro. Aceasta este formată din:

una wide (24 mm) de 50 MP, f/1.9, cu PDAF şi stabilizare optică

una ultrawide (8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide)

2 MP, f/2.4, (monochrome)

Alte caracteristici: Dual-LED flash, HDR, panorama.

Camera principală oferă cam tot ce ai nevoie pentru aşa numita street photography. Rezoluţie mare, culori frumoase, HDR, detalii mai mult decât suficiente. Imaginile de noapte sunt foarte bune, dar recomand să faci poze şi cu modul implicit (Photo) şi în Night Mode. În funcţie de anumiţi parametri uneori imaginile ies mai bine pe Photo, alteori pe Night.

Camera ultrawide te salvează atunci când nu ai spaţiu suficient pentru încadrare şi nu deformează excesiv imaginile, dar se cunoaşte diferenţa la nivel de culori şi detalii faţă de cea principală. Noaptea diferenţa de calitate se accentuează.

Senzor monocrom de 2MP nu face fotografii independent, ci acţionează ca un senzor auxiliar pentru camera principală pentru a adăuga detalii şi texturi suplimentare atunci când foloseşti filtrul alb-negru.

Imagine de zi cu camera principală wide, iulie 2021.

Imagine de zi cu camera ultrawide. Imaginea nu e întreagă, este tăiată automat de site.

Imagine de noapte cu camera principală.

Pe partea de filmare avem rezoluţie 4K cu 30fps, 1080 cu 30/60/240fps şi stabilizare electronică.

În primul clip testez stabilizare urcând scările la Muzeul Naţional de Istorie a României, de pe Calea Victoriei.

În al doilea clip testez modul în care focusează aproape / departe.

O filmare de noapte.

Un clip scurt în modul Dual Video.

Un clip mai lung cu filmarea Slow Motion.

Camera de selfie e wide 32 MP, f/2.5 cu Auto HDR; filmează 1080p cu 30fps şi are stabilizare electronică.

Ce-i lipseşte lui OnePlus Nord 2 5G să aibă o cameră de flagship, foarte puţin şi totuşi... o cameră tele ar fi fost excelentă. Face zoom digital până la 5X, dar dincolo de 2x se cunoaşte scăderea de calitate.

Sunet. OnePlus Nord 2 5G are două difuzoare şi cel din partea de jos pare să ofere mai mult bas decât cel de sus. În ansamblu sunetul este puternic, bine echilibrat şi reglat pentru utilizare atât în mod portret cât şi landscape. Dacă te interesează acest aspect cu siguranţă Nord 2 nu te va dezamăgi, din contră.

Gaming. Asphalt 9 jucat cu setările pe HIGH QUALITY.

Call of Duty: Mobile - procesorul nu permite să duci setările complet la maximum, dar este oricum bine.

O partidă de PUBG, sub semnul "am jucat prost dar am câştigat". Sună cunoscut?

În gaming se mişcă foarte bine. Dacă ar fi să fac o comparaţie simplă cu Nord CE aş spune că Nord 2 se încălzeşte mai repede şi mai puternic, altfel n-am simţit vreo diferenţă de performanţă.

Rezultatele în testele sintetice sunt bune: Antutu Benchmark, 3DMark - Wild Life şi Geekbench, în orice caz mai mari ca ale modelului Nord CE.

Oneplus Nord 2 5G are o baterie dual-cell de 4500 mAh cu încărcare rapidă la 65 W şi promite o încărcare completă de la 0 la 100% în doar 30 de minute. Nu ştiam exact la ce să mă aştept cu bateria în privinţa autonomiei, dar cu încărcătorul de 65W nu prea conteaza. Se încarcă atât de repede încât doar dacă uiţi să-l încarci poţi avea probleme.

Am făcut ca de obicei testul PCMark şi au ieşit peste 15 ore SOT (screen on time - ecran aprins). Vezi şi teste pe reţeaua wireless cu SpeedTest şi Fast.

Cutia lui Oneplus Nord 2 5G conţine în afară de terminal: încărcător, husa TPM, cheiţă SIM şi manuale. Pentru cei interesaţi / pasionaţi de accesorii, OnePlus a trimis mai multe huse colorate.

OnePlus Nord 2 5G poate fi considerat un camera phone de buget, ţinând cont de preţul de 400E, dar designul solid, ecranul, sunetul, performanţa generală îl fac o opţiune interesantă pentru orice utilizator. Paradoxal, pentru mulţi, principalul său adversar este OnePlus Nord CE.