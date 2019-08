Motorola lansează One Action, smartphone cu cameră ultra-wide de acţiune

Cu prima cameră ultra-wide action de pe piaţă şi cu sistemul de trei camere, Motorola One Action permite fotografierea în timpul înregistrării videoclipurilor. Cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI), utilizatorul poate vedea cum se desfăşoară acţiunea pe display-ul 21:9 CinemaVision, la toate acestea adăugându-se designul elegant al telefonului, care îl face foarte uşor de ţinut şi de utilizat cu o singură mână.

Configurarea cu trei camere de la Motorola One Action include o cameră video ultra-wide action de 117 grade. Datorită unei combinaţii de inovaţii hardware şi software, Motorola a făcut posibilă filmarea de videoclipuri ultra-wide în poziţie verticală. Stabilizarea video îmbunătăţită uşurează modul de filmare, ceea ce înseamnă că videoclipurile tremurate sunt de domeniul trecutului. Tehnologia Quad Pixel de 2.0µm oferă de patru ori mai multă sensibilitate la lumină pentru videoclipuri mai clare şi mai bune în orice situaţie.

Camera foto de 12MP include focalizare automata cu PDAF pentru a putea focaliza subiectul în mişcare. Pixelii de 1.25µm şi diafragma 1.8 captează mai multă lumină pentru fotografii mai clare. În plus, camera de profunzime de 5 MP simplifică adăugarea unui efect natural de blur fotografiilor şi permite revenirea şi ajustarea intensităţii sau a zonei de focalizare după fotografiere pentru un portret perfect. Alte carcteristici AI incluse sunt : optimizarea fotografiilor, compoziţie smart şi captură automată la detectarea zâmbetului etc.

Motorola One Action are un display de 6.3 inci, CinemaVision (21:9) Full HD+(2520x1080), procesor Exynos 9610, placă grafică Mali-G72, stocare de 128 GB (UFS) şi posibilitatea de adăugare de 512 GB cu un card microSD baterie de 3500 mAh. Moto One Action rulează Android 9 (Pie) în programul Android One .

Motorola One Action vine în varintele Denim Blue, Pearl White, şi va fi disponibil în România în magazinele partenere, la preţul recomandat de 1.199 lei.

