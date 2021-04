moto g100, un smartphone ambiţios, clasat între midrange premium şi flgship killer [TECH REVIEW]

Adică s-a concentrat pe gama medie (midrange) de terminale smartphone, lansând modele accesibile, care nu ieşeau foarte mult în evidenţă. Excepţiile de la această regulă, până în prezent, sunt modelele Edge şi RAZR. Lor li se adaugă acum Motorola g100.

Moto g100 e un smartphone mare şi relativ greu, cu cele 207 grame, şi diagonala ecranului de 6,7 inci. Rama şi spatele sunt din plastic, dar n-aş putea să spun asta fără să fii citit specificaţiile producătorului. Adică nu se simte şi nu arată ieftin, e chiar frumos.

Singura nemulţumire privind capacul din spate în nuanţe de albastru violet, versiunea se numeşte ”iridescent ocean”, e legată de numărul impresionant de amprente pe care le colecţionează. Totuşi, pentru că în majoritatea timpului a stat în husa transparentă, cu care vine la pachet, nu m-a deranjat acest lucru.

Telefonul e destul de înalt, cu un raport înălţime / lăţime 21:9, iar şansele de utilizare cu o singură mână sunt mici. Acest aparent dezavantaj se transformă în beneficiu când întorci moto g100 pe orizontală şi te uiţi la un clip video, un film sau joci un joc.

Ecranul de tip IPS LCD are o rezoluţie de 1080x2520, cu un raport ecran-corp de 84%, rata maximă de refresh de 90 Hz, densitate 408 dpi, luminozitate maximă de 560 de niti şi HDR10. Ecranul este protejat cu Corning Gorilla Glass 3 e mare, suficient de luminos, cu contrast bun şi culori vii. Se vede bine în aproape orice condiţii de lumină ambiantă. În partea de sus a ecranului avem o cameră de selfie duală 16MP cu f2.2 + 8MP cu f2.4.

Modelul testat (XT2125-4) este dual-SIM şi are un procesor Snapdragon 870 5G, procesor grafic Adreno 650, 8GB memorie RAM, 128 GB de stocare UFS 3.1, sistem de operare Android 11. Pe zona de conectivitate avem Wi-Fi 6 dual-band, Blueetoth 5.1 (AD2P, LE), GPS dual-band, NFC, USBC 3.1 cu OTG şi jack de căşti de 3.5 mm.

Pe partea dreaptă a telefonului avem butonul de pornit / oprit comun cu senzorul de amprentă şi butonul de volum. Pe partea stângă avem butonul pentru asistentul Google şi slotul SIM plus card. Jos, e difuzorul, mufa USB-C şi jack-ul de căşti, iar latura de sus e curată.

Camera principală, de tip quad, are un design simplu şi plăcut, care pare inspirat de iPhone 11 sau 12. Aceasta e formată din:

- cea principală wide cu senzor de 64 MP, f/1.7, PDAF şi Laser AF

- cea ultrawide (117˚) cu senzor de16 MP, f/2.2 şi PDAF

- un senzor de adâncime de 2 MP, f/2.4

- un senzor TOF 3D

Meniul camerei foto arată arată aşa: wide (1X), ultrawide (.5) şi macro (floarea). Dacă apeşi pe una din camere apre o grilă de zoom de până la 8X. Din testele mele până la 3X e ok.

Alte opţiuni sunt: Dual-LED flash, ring flash în modul macro , panorama, HDR. Toate opţiunile disponibile pentru folografiere şi filmare, în imaginea de mai jos.

Imagine de zi.

Imagine de la apus.

Imagine Macro.

moto g100 filmează până la6K/30fps. Sunt disponibile şi variantele 4K la 30/60fps şi 1080p la 30/60/120fps. Telefonul are stabilizare ectronică pe filmare, dar în anumite situaţii, când fotografiezi sau filmezi se simte lipsa stabilizării optice.

Video 6K / 30 fps.

Modul Dual Capture, în care g100 filmează cu ambele camere (principală+selfie) în tandem.

Filmare Macro.

În ansamblu experienţa de utilizare a camerei, de fotografiere şi filmare e una reuşită. În lumină bună, imaginile au detalii suficiente, culori plăcute şi contrast bun. În lumină slabă rezultatele nu se ridică la acelaşi nivel, dar sunt mulţumitoare. Filmarea e şi ea destul de bună.

Telefonul are un singur difuzor care se aude suficient de tare, dar ar fi fost de dorit un al doilea pentru sunet stereo. La maximum sunetul e uşor deformat pe înalte.

Gaming

moto g100 se mişcă excelent în jocuri, cu setările pe HIGH. Se încălzeşte semnificativ în sesiunile lungi de gaming, dar nu am sesizat că asta să-i afecteze în vreun fel performanaţa.

Asphalt 9 cu setările grafice pe HIGH QUALITY.

Cal of Duty : Mobile - Free for All, setări grafice VERY HIGH şi frame rate HIGH.

Cal of Duty : Mobile - Battle Royale, setări grafice VERY HIGH şi frame rate HIGH.

Pentru cei care caută un smartphone pentru gaming, sub preţul acestui segment de nişă, care porneşte de pe la 900 de euro, moto g100 mi se pare o soluţie bună.

Teste sintetice: Antutu Benchmark, 3DMark Wild Life şi Geekbench. Pentru cei care vor să studieze mai aprofundat diferenţa dintre Snapdragon 865 şi Snapdragon 870, mai multe detalii AICI.

moto g100 are o baterie de 5000mAh cu încărcare rapidă la 20W. Bateria te ţine mai mult de 2 zile de utilizare normală, cu vreo 6-7 ore SOT 9 ecran aprins). Testat cu AccuBattery (S) şi PCMark.

Pachetul conţine smartphone, încărcător, husă, cheiţă pentru SIM şi ghiduri de utilizare.

moto g100 e fără îndoială campionul indiscutabil al seriei g în 2021 şi un smartphone cu caracteristici de dorit pentru aproape orice utilizator. Preţul de circa 2200 lei nu e unul mic, dar pentru performanţa oferită este echilibrat.