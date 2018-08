IFA 2018: Motorola One este cel mai nou telefon ieftin cu versiunea „uşoară” de Android

FOTO via AndroidPIT

Display-ul noului smartphone Motorola One este un Max Vision HD + cu raport 19:9, de 5,9 inci facilitează realizarea de videoclipuri 4K şi permite şi îpărţirea ecranului între două aplicaţii, pentru multitasking.

Senzorul foto de pe Motorola One este unul dual, de 13 MP, completat de o cameră secundară, de 8 MP pentru selfie-uri. În plus, Motorola One dispune şi de Google Lens, care utilizează AI pentru a identifica subiectul fotografiat, reglând automat setările în funcţie de caz.

Bateria de pe noul Motorola dispune de 3000 de miliamperi, care, coroboraţi cu platforma software, ar trebui să ofere până la o zi întreagă de funcţionare. În plus, terminalul dispune şi de funcţie de fast charging, care permite până la 6 ore de autonomie după 20 de minute de încărcare.

Procesorul cu care vine echipat Motorola One este un Qualcomm Snapdragon 625, un octa-core de 2.0 GHz, care este ajutat de 4 GB de memorie RAM şi 64 de GB spaţiu de stocare, care pot fi suplimentaţi cu un card micro SD de până la 256 de GB. De asemenea, procesorul grafic montat pe terminal este un Adreno 506.

Motorola One va fi disponibil la preţul de 299 euro în anumite ţări din Europa şi în America Latină şi Asia Pacific în lunile care urmează.