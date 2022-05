HONOR s-a lansat în România. Interviu cu Zachary Jiang, preşedinte HONOR în regiunea CEE şi Europa de Nord

Este de fapt o relansare pentru că Honor a mai fost prezent pe piaţa românească în perioada în care aparţinea Huawei.

Chiar am testat în perioada respectivă mai multe smartphone-uri Honor şi mi-au lăsat o impresie bună.

Din cauza problemelor cauzate de restricţiile SUA, Huawei a vândut Honor la sfârştul anului 2020. Mai multe detalii aici.

În cadrul evenimentului, compania a prezentat cele mai noi smartphone-uri din portofoliu: HONOR X7, HONOR X8, HONOR Magic4 Lite şi HONOR Magic4 Pro.

La finalul prezentării am discutat cu Zachary Jiang, preşedinte HONOR în regiunea CEE şi Europa de Nord, pe care îl cunoscusem cu câţiva ani în urmă, pe când ocupa postul de Country Manager al Huawei în România.

Zachary Jiang, preşedinte HONOR în regiunea CEE şi Europa de Nord în timpul lansării de la Bucureşti. FOTO Adrian Pogîngeanu

În urmă cu câţiva ani eraţi un sub-brand, acum sunteţi o companie independentă.

Care este abordarea Honor după separarea de Huawei?

Honor este o companie nouă, avem o serie largă de produse pentru orice tip de consumator. Aşa cum ai văzut şi din prezentare, avem smartphone-uri premium, flagship-uri care vin cu caracteristici inovative şi pot satisface nevoile utilizatorilor pretenţioşi. De asemenea avem smartphone-uri din gama medie, seria X. Avem produse din toate gamele şi pentru că suntem o companie nouă avem un nou plan, o nouă strategie de a comunica cu partenerii de afaceri şi consumatorii. Nu avem nici un fel de legătură cu Huawei, suntem o companie nouă.

Care este relaţia Honor cu Huawei în acest moment?

Suntem competitori.

Smartphone-urile Honor au servicii Google, aveţi acces la cipuri 5G?

Da, dintre smartphone-urile pe care le-am lansat astăzi două sunt 5 G, două sunt 4G. Avem acces la tehnologiile 5G şi serviciile Google.

Care este profilul clienţilor Honor şi ce fel de brand vreţi să construiţi?

În mod clar ambiţiile noastre sunt că construim un brand care să câştige încrederea tuturor clienţilor şi să le oferim toată gama de dispozitive. De la gama flagship la clasa medie şi entry, avem în portofoliu produse potrivite pentru a acoperi toate cererile.

Am citit acum câteva zile despre situaţia Honor în China, pe baza rezultatelor date publicităţii de Counterpoint Research. Aveţi o creştere uriaşă în T1 2022 faţă de T1 2021, 11,4%. Care este explicaţia pentru această creştere?

Această analiză se bazează pe rapoarte din piaţă, dar în acest moment suntem numărul 1 în China după numărul de unităţi. Dacă tot ai menţionat 2021, pentru că acesată companie s-a separat a fost nevoie de noi operaţiuni, cum ar fi contracte cu Qualcomm şi alţi parteneri. De anul trecut, din T2, am pus totul pe picioare şi ne-am întors pe piaţă pentru că avem cunoaştinţele şi echipa pentru a deveni numărul 1. Bazându-mă pe ultimele cifre suntem numărul 1 în China pe piaţa de smartphone-uri, după numărul de unităţi.

În Europa, care sunt ţările în care sunteţi deja prezenţi?

În regiunea mea (CEE&Nord) avem Finlanda, Cehia, Slovacia, Serbia şi România. România începând de astăzi.

În ce alte ţări urmăriţi să vă extindeţi?

Urmărim extinderea şi în alte ţări ca Ungaria, Polonia, etc. Acestea sunt ţări doar din zona mea, dar cu siguranţă urmărim să ne extindem în toate ţările din Europa.

Ce ştiţi despre piaţa românească? Ştiu că aţi lucrat la Huawei, îmi amintesc că v-am văzut la lansare P20.

Da, ai dreptate, eu eram. Cunosc această piaţă, am mulţi prieteni, ştiu mulţi oameni din presa de tehnologie şi cunosc partenerii de afaceri chinezi.

Ce planuri aveţi pentru România?

Sunt responsabil pentru întreaga regiune şi văd România ca una din primele ţări din punct de vedere al potenţialului. Indiferent de creşterea economică, de populaţie sau de acţiunile noastre în România ştim că piaţa are un mare potenţial. Şi tu ştii asta. Am văzut de când am plecat din România cât de mult a crescut piaţa şi cred că ştiu cum putem avea succes.

Planul pentru România este să aduceţi doar smartphone-uri sau aveţi în vedere şi alte tipuri de produse, ca purtabile (wearables), laptopuri?

Da, strategia noastra este pas cu pas, să lansăm produse şi să le livrăm către consumatori. Lansare de azi e doar un prim pas, vom avea evenimente de lansare şi pentru alte produse: purtabile, tablete, laptopuri.