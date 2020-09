Google lansează Android 11

Android 11 este disponibil oficial începând astăzi ca update OTA (Over The Air) pentru smartphone-urile Pixel, dar nu numai. În plus faţă de anii anterior, nu doar smartphone-urile dezvoltate de Google vor fi incluse în primul val, ci şi unele din modelele produse de alţi producători.

Alături de seria Pixel, Android 11 va putea fi instalat OTA şi pe unele din smartphone-urile comercializate de OnePlus, Xiaomi, Oppo şi Realme.

De remarcat că de pe listă lipsesc nume mari, precum Samsung sau Motorola. În schimb, se regăsesc doar producători chinezi, care s-au aliniat sistemului rapid de actualizări folosit de Google şi care nu aduc foarte multe modificări sistemului de operare.

Android 11 nu este o versiune care să vină cu noutăţi care să stârnească entuziasmul, ci doar schimbă şi îmbunătăţeşte punctual anumite aspecte tehnice şi grafice.

Va fi schimbat modul în care notificările pentru mesaje de la aplicaţiile de chat vor fi organizate, cu accent pe oameni, în loc de aplicaţii. Mesajele vor fi acum afişate deasupra tuturor celorlalte notificări.

În măsura în care producătorii vor folosi noul Bubbles API, creat de Google, aplicaţiile de chat vor putea emite “notificări-bulă”, similare celor pe care Facebook Messenger le oferă de mai mulţi ani.

Comenzile de smart home sunt acum grupate într-un nou meniu, numit Device Controls, care poate fi accesat cu o apăsare prelungă a butonului de Power.

Un nou meniu, numit Media Controls, va putea fi folosit pentru distribuirea conţinutului audio şi video pe alte dispozitive, fie că este vorba de muzică ascultată la căşti Bluetooth sau de filme redate pe televizor prin Chromecast.

Există câteva îmbunătăţiri notabile şi pe partea de intimitate. Spre exemplu, utilizatorul poate acum acorda drepturi de acces doar o singură dată unei aplicaţii - o singură folosire a funcţiei de localizare, accesul la microfon o singură dată etc.