Glovo, disponibil de astăzi în două noi oraşe din România

În primă fază, locuitorii din Bistriţa şi Târgu Jiu vor avea acces la produsele restaurantului KFC şi se pot aproviziona de la hypermarket-ul Kaufland. În plus, cu ajutorul categoriei "Curier express", clienţii pot folosi aplicaţia pentru a trimite pachete sau plicuri în oraş, nu mai grele de 9 kg, care ajung la destinatar în mai puţin de o oră.

Serviciul permite livrarea de documente sau recuperarea obiectelor uitate acasă, la birou sau la prieteni, precum ochelari, chei, genţi şi alte obiecte.

Pe parcursul anului, Glovo va încheia parteneriate cu restaurante locale şi lanţuri naţionale, magazine de cosmetice, florării şi supermarketuri din Bistriţa şi Târgu Jiu.

“În ultimele luni am încercat să fim un real sprijin pentru restaurantele partenere din toată ţara, prin consultanţă în adaptarea meniurilor pentru zona de livrări, dar mai ales prin posibilitatea adoptării modelului nostru de business Marketplace (livrare cu propriii angajaţi). În plus, în ultima lună am lansat două noi funcţionalităţi în aplicaţie: utilizatorii pot lăsa bacşis curierilor, aceştia putând să-şi crească veniturile lunare, şi serviciul Glovo Prime, ce oferă utilizatorilor livrări nelimitate, în baza unui abonament lunar de aproape 30 de lei,” a precizat Victor Răcariu, General Manager Glovo.

În 2 ani de activitate a Glovo în România, au fost comandate peste 16,3 milioane de produse de la cei 1.500 de parteneri activi, restaurantele, supermarketul şi curierul rapid fiind cele mai solicitate categorii în aplicaţie.