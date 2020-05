Bilanţul Glovo la 2 ani de activitate în România: 2 milioane de burgeri livraţi şi 23,2 milioane de km parcurşi de curieri

Glovo, aplicaţia de servicii de livrare rapidă care permite utilizatorilor să comande orice din oraşul lor şi să primească sau să trimită pachete rapid, împlineşte doi ani de activitate în România.

Preferinţele românilor rămân constante, cele mai comandate produse fiind în continuare burgerii, shaorma, cartofii prăjiţi şi pizza. De la deschiderea Glovo au fost comandate aproape 2 milioane de burgeri, 650.000 de shaorme, 680.000 de porţii de cartofi şi 520.000 de pizze.

Compania este prezentă în 26 de centre urbane din toată ţara, 22 dintre acestea fiind inaugurate în ultimul an. Pe lângă extinderea în localităţile din proximitatea Bucureştiului, precum Corbeanca, Otopeni, Săftica sau Petreşti, aria de acoperire a Bucureştiului s-a lărgit şi ea, locuitorii din Tunari, Mogoşoaia, Bragadiru, Chitila şi Popeşti-Leordeni putând beneficia de serviciile rapide Glovo începând cu luna trecută. Bucureşti, Timişoara, Braşov, Cluj-Napoca şi Iaşi se află în topul oraşelor cu cele mai multe comenzi.

Odată cu creşterea business-ului şi a numărului de comenzi, a crescut şi flota de curieri parteneri, în aplicaţie fiind înscrişi în acest moment peste 17.200 de curieri parteneri. Aceştia au parcurs în cei doi ani peste 23,2 milioane de km pe bicicletă, pe jos, cu scooterul sau cu maşina, reuşind să îmbunătăţească durata medie de livrare, de la 45 de minute la 38 de minute pentru mai mult de 90% din comenzi.

Eforturile curierilor se pot vedea şi în câştiguri, aceştia putând avea un venit mai mare decât un salariu mediu pe economie: un curier poate câştiga aproximativ 24 de lei pe oră.

“În ceea ce priveşte partenerii, dacă în luna mai a anului trecut aveam 235 de business-uri în aplicaţie, acum am ajuns la peste 1500 de parteneri activi, printre care putem menţiona parteneri puternici precum McDonald’s, KFC, Starbucks, Burger King, Pizza Hut, Subway sau Taco Bell. Cea mai spectaculoasă evoluţie a fost reprezentată de parteneriatul cu Kaufland, pe care l-am extins în toate oraşele în care suntem prezenţi şi împreună cu care, în luna aprilie, am dezvoltat un proiect pentru ajutorarea persoanelor în vârstă, către care am livrat peste 260,000 de produse”, a declarat Victor Răcariu, General Manager Glovo România.

Categoria “Orice/Anything”, care le permite utilizatorilor să comande orice din oraşul lor, a cunoscut o creştere semnificativă faţă de anul trecut. Utilizatorii au folosit categoria pentru a comanda peste 450,000 de produse, din categorii precum vestimentaţie, obiecte decorative, delicatese de la magazine de profil, gadget-uri sau articole sportive.

De la începutul parteneriatului, din Kaufland au fost livrate peste 4 milioane de produse. Cele mai mari valori ale comenzilor au fost înregistrate tot pentru Kaufland, respectiv 3001 lei pentru o listă de cumpărături de 293 de produse şi 2561 lei pentru o listă de cumpărături de 281 de produse. Cea mai mare comandă din afara secţiunii Kaufland a avut o valoare de 2248 lei, pentru 29 de produse de la un magazin cu specific rusesc din Bucureşti.

“În următorul an, ne dorim ca Glovo să devină sustenabil în România. Vom implementa o strategie nouă de business mai accesibilă pentru clienţi, care să se reflecte în livrări mai rapide, mai ieftine şi oferte diversificate în aplicatie,” a mai precizat Victor Răcariu.