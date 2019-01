Apple recunoaşte, în sfârşit, că vânzările noilor iPhone-uri sunt mai slabe decât se aştepta. Care este scuza găsită de compania americană

Şeful companiei, Tim Cook, spune în scrisoarea către investitori că se aşteaptă la venituri mai mici din vânzările de iPhone-uri decât estimase iniţial.

Astfel, pe primul trimestru din 2019, Apple estimează acum că veniturile vor fi de aproximativ 84 de miliarde de dolari, în loc de o valoare situată între 89 şi 93 de miliarde de dolari.

Asta înseamnă o scădere de peste 4 miliarde de dolari faţă de începutul acestui an. În primul trimestru din 2018 veniturile generate de iPhone-uri erau de 88,3 miliarde de dolari.

Conform Apple, reducerea estimării vine ca urmare a vânzărilor slabe din China, însă acesta nu este singurul motiv. De vină pentru veniturile mai mici, conform Apple, ar fi inclusiv faptul că înlocuirea bateriilor de iPhone este mai facilă acum.

După scandalul reducerii intenţionate a performanţei iPhone-urilor, Apple a simplificat şi redus preţul pentru înlocuirea bateriilor. Ca urmare, un număr mai mare de utilizatori au ales să schimbe bateria în loc să cumpere un model nou.

Apple a decis ca de la 1 noiembrie 2018 să nu mai facă publice datele privind volumul de unităţi vândute, ci doar veniturile obţinute de produsele sale, astfel că va fi greu de aflat exact câte iPhone-uri au fost vândute în primul trimestru a acestui an.

În cazul celorlalte produse, precum servicii, iPad, accesorii etc., Apple se aşteaptă la o creştere de 19 procente de la an la an.