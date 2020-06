30 de zile cu iPhone SE (2020) - TECH REVIEW

Am petrecut ultima lună pe noul iPhone SE, cel mai nou telefon de buget de la Apple, prilej cu care ţin să le mulţumesc celor de la iStyle, care au fost atât de buni şi răbdători cu mine încât să îmi lase telefonul pentru această perioadă.

iPhone SE, versiunea 2.0 sau iPhone SE 2020 sau cum vreţi să îi mai spuneţi, este unul dintre acele telefoane care crează o diviziune în comunitatea tech. Pe de o parte, îi vei avea pe cei care îi laudă componentele şi spun că nu sunt deranjaţi de design, în timp ce în partea cealaltă se află oamenii care susţin sus şi tare că nu s-ar lăsa văzuţi în public, în 2020, cu un telefon cu bărbie şi breton atât de mari (ultimii sunt, foarte des, şi aşa-numiţii hateri ai Apple, care încă glumesc pe seama preţurilor cerute de producătorul din Cupertino, deşi rivalii i-au depăşit, în anumite cazuri).

Pot înţelege ambele părţi ale acestei dispute. Eu însumi nu sunt un utilizator de Apple, pentru că am preferat întotdeauna aspectul mai ”free” al Android-ului, cu care te poţi juca după pofta inimii. Înţeleg însă atracţia pe care o au produsele Apple, ecosistemul magic, acest cuvânt pe care trebuie să îl rostească cineva în primele două minute ale unei discuţii despre compania americană şi dorinţa pe care o întâlnesc la mulţi utilizatori de a avea astfel de produse.

Bun, acestea fiind zise, şi pentru că am spus că nu-mi place şi îmi place Apple în acelaşi timp, hai să trecem la fapte. Cum au fost cele 30 de zile cu iPhone SE?

Display mic, construcţie premium

În primul rând, vorbim de design. Da, este un telefon mic, pe care îl poţi manevra cu uşurinţă cu o mână, datorită ecranului de numai 4,7 inci. Este însă şi foarte subţire şi uşor, având doar 148 de grame, cu 7,3mm grosime însă, şi acest lucru este foarte important, nu îşi pierde factorul premium nici aşa.

Ştiu, e ciudat să zic că un telefon care arată întocmai ca un iPhone 8, lansat acum aproape 3 ani, mai are un factor premium. Însă asta se datorează faptului că Apple nu a făcut rabat la calitate: ai sticlă şi pe faţă şi pe spate, încadrată de o carcasă de aluminiu, cu rezistenţă IP67 la praf şi apă şi nişte culori simple, dar foarte arătoase: negru, alb şi roşu. În decursul celor 30 de zile în care am stat pe iPhone SE, mi-au trecut prin mâini flagship-uri ale altor producători, şi m-am convins încă o dată de calitatea pe care o are construcţia dispozitivelor din Cupertino.

Totuşi, acestea fiind zise, ecranul este parcă prea mic. Înţeleg cum acesta nu ar putea fi o problemă dacă treci de la un dispozitiv mai mic de 6 inci la un iPhone SE, însă pentru mine, după ce am ţinut în mâini smartphone-uri de aproape 7 inci în acest an, a fost o problemă. Într-adevăr, display-ul are o calitate excelentă, fiind un LCD cu TrueTone şi luminozitate maximă de 625 de niţi, cu o reprezentare a culorilor foarte bună, însă asta nu schimbă faptul că este mic.

I-am găsit însă o utilizare perfectă: mi se pare un telefon excelent pentru acele momente în care stai întins în pat, încercând să te convingi că ”mă mai uit la un singur videoclip şi mă culc”, fiind uşor şi având aceste margini mari, de care îl poţi ţine cu uşurinţă, fără a acoperi ecranul.

În privinţa marginilor nu s-a schimbat nimic: port Lightning pentru încărcare, cu butonul de blocare pe partea dreaptă, controalele de volum pe stânga şi switch-ul prin care poţi trece de pe modul silenţios pe cel general, şi două difuzoare stereo amplasate în partea de jos.

TouchID-ul oferă o senzaţie la fel de plăcută şi în 2020

Butonul de home este acelaşi ca pe iPhone 7 şi 8, nefiind unul fizic, ci cu feedback haptic integrat. Ca şi atunci, sentimentul este unul extrem de plăcut atunci când apeşi pe acest buton, iar integrarea TouchID este foarte utilă în această perioadă în care purtarea măştii a devenit o obligaţie (deşi Apple a adăugat un update care îmbunătăţeşte Face ID-ul tocmai din acest motiv).

Principalele upgrade-uri şi motive pentru care ai dori să treci la iPhone SE-ul de anul acesta, dacă ai un iPhone mai vechi sau vrei să renunţi la Android, se regăsesc la capitolul procesorului şi al camerei. Apple a pus pe iPhone SE cel mai nou şi puternic procesor al său, A13 Bionic, construit pe 7nm şi cu 6 nuclee, acelaşi de pe ultima serie de iPhone-uri, un adevărat monstru în materie de performanţă, care face ca SE-ul să fie rapid şi capabil să facă faţă oricărui task.

A13 Bionic, adevăratul star din interiorul lui iPhone SE

În privinţa altor specificaţii, iPhone SE vine cu 3GB de RAM şi 3 capacităţi diferite de stocare: 64GB, 128GB sau 256GB. Evident, în funcţie de cea pe care o doreşti, diferă şi preţul. Poate că 3GB de RAM par puţini, însă aici intervine avantajul uriaş al celor de la Apple, şi anume faptul că îşi construiesc singuri software-ul. iOS 13 zboară pe iPhone SE, iar telefonul este mult mai rapid şi oferă un pachet de software general mai bun decât multe telefoane Android cu 6 sau 8 GB de RAM. Nu am avut parte de erori, bug-uri, sau orice alt tip de probleme, experienţa cu ecosistemul (there it is!) este la fel de simplă şi de plăcută ca pe orice telefon Apple. Până la urmă, if it ain’t broke, why fix it?

Procesorul nu contează numai pentru viteză şi performanţa generală a telefonului, ci mai are un aspect extrem de important: asigură faptul că iPhone SE va primi update-uri pentru (cel mai probabil) următorii 4 ani, mai mult decât orice telefon cu Android din piaţă. Aşadar, cei care se mută pe un SE sau care îşi încep călătoria în ecosistemul (hopa, a doua oară) celor de la Apple au de la bun început asigurată o perioadă lungă de update-uri de software şi de suport pentru dispozitiv.

Înainte să trecem la cameră, două cuvinte şi despre baterie. Da, e mică, 1821mAh se pare că ar fi capacitatea ei, dar telefonul e bine optimizat şi ştie să ţină de ea cât mai mult posibil. Totuşi, eu mă regăseam în fiecare zi pe la ora 18:00 în căutarea încărcătorului, pentru că nu poate decât cu greu să ducă o zi întreagă de utilizare, mai ales dacă eşti power user. Dacă îl foloseşti pentru Facebook, Instagram, WhatsApp şi poze ocazionale însă, nu prea o să ai de ce să te plângi.

Nu-mi place deloc însă încărcătorul, care m-a adus în trecut cu câţiva ani (nu mulţi, ce-i drept): 5W are cel din cutie, aşa că vei aştepta destul de mult pentru o încărcare completă. Ce-i drept, iPhone SE are suport pentru fast charging pe 18W, însă dacă vrei să beneficiezi de el, va trebui să îţi iei tu un încărcător cu un asemenea output.

Apple îşi demonstrează încă o dată calitatea în ceea ce priveşte camerele

Înainte să pun mâna pe dispozitiv, am reuşit să citesc câteva opinii şi să văd câteva video-uri cu impresii despre ansamblul de cameră de pe iPhone SE. Mă rog, ansamblu e mult spus, pentru că sunt doar 2: 12MP pe spate cu f/1.8 şi 7MP pe faţă cu f/2.2. Mai toate impresiile pe care le citeam spuneau că SE este poate cel mai bun telefon la capitolul foto-video, cu un preţ de 400 de dolari. În România însă, ajunge la 2449 de lei, mai mult de 400 de dolari.

Şi totuşi, nu pot să nu fiu de-acord cu ce am citit, după cele 30 de zile cu iPhone SE. În primul rând, culorile sunt excelente, Apple confirmând încă o dată că software-ul său oferă poate cea mai bună şi mai precisă reprezentare a culorilor. În condiţii de lumină bună, fotografiile vor fi superbe şi pot fi confundate cu uşurinţă cu unele făcute cu un flagship. De asemenea, punctul în care Apple a strălucit întotdeauna în opinia mea, şi anume Portrait Mode-ul, continuă să ofere rezultate excelente, având un bokeh corect şi o claritate bună.

Singurele probleme pe care le are camera pot fi remarcate în fotografii de noapte sau realizate în lumină scăzută, acolo unde începe să apară puţin noise şi se simte că nu ţii totuşi în mână un flagship Apple. Bineînţeles, nu există un Night Mode dedicat, precum pe seria iPhone 11, astfel că rezultatele nu sunt tocmai excepţionale.

Concluzii

M-am tot gândit cui aş recomanda un iPhone SE în 2020, şi dacă un astfel de dispozitiv ar merita cumpărat. Ei bine, în cele 30 de zile de utilizare, am aflat răspunsul la ultima întrebare: da, cu siguranţă merită. Lăsând elementele de design deoparte, iPhone SE este un telefon excelent, chiar şi la preţul la care este disponibil în România, mai mare decât cel din State.

Are probabil cea mai bună cameră din segmentul acesta de preţ, siguranţa unor actualizări constante pentru următorii ani şi, bineînţeles, sistemul de operare proprietar, de care mulţi nu se pot despărţi odată ce îl încearcă. iPhone SE este un punct excelent de pornire pentru cei care vor să intre în ecosistemul Apple, dar nu au bani de un iPhone 11 Pro sau un Pro Max, dar şi un upgrade solid de la orice iPhone mai vechi de un iPhone XR (da, e mai bun decât un iPhone X). Cei interesaţi îl găsesc, evident, la iStyle, începând de la preţul pe care l-am menţionat şi mai sus, de 2.449 de lei.