Divizia HUAWEI CLOUD şi AI semnează un acord cu EVERNEX

Evernex, companie franceză, deţinută majoritar de fondul de investiţii, THE CARLYLE GROUP , este specializată în întreţinerea infrastructurii IT din întreaga lume, utilizând o gamă cuprinzătoare de servicii, de la întreţinere, până la SPaaS, dar şi servicii suplimentare, cum ar fi reciclarea, eliminarea sigură a datelor, eliminarea şi relocarea centrelor de date, recuperarea datelor, închirierea hardware-ului IT şi soluţiile financiare.

Conform acordului, EVERNEX va furniza servicii pentru clienţii Huawei Cloud şi AI în Europa.

Qi Weining, director al diviziei de servicii Cloud şi AI pentru Huawei CEE şi Europa de Nord şi Klaus Stockert, CEO al EVERNEX Technology Dept, au convenit asupra formei finale şi au semnat acordul de servicii.

La ceremonia de semnare au participat Li Peng, preşedintele diviziei Cloud şi AI pentru Huawei CEE şi Europa de Nord, Zhou Yilin, vicepreşedinte al diviziei de servicii Huawei Cloud şi AI şi Qi Weining, director al diviziei de servicii Cloud şi AI pentru Huawei CEE şi Europa de Nord.

Acordul precizează că cele două părţi vor lucra împreună pentru a construi o reţea paneuropeană de livrare şi de service folosind cele mai bune servicii din industrie, oferite de Huawei şi acoperirea paneuropeană in privinţa service-ului, oferită de EVERNEX.