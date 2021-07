Un dezvoltator norvegian de jocuri intră pe piaţa locală. Grigoriada Stroe, Funcom: multe proiecte importante de gaming sunt realizate în România

Despre planurile Funcom, următoarele lansări şi industria de jocuri video am discutat cu Grigoriada Stroe, HR Officer al Funcom în România.

Cine este Grigoriada Stroe? Povesteşte-ne despre tine, ce ai vrea să ştim? Cum ai ajuns la Funcom?

Mi-am început cariera în resurse umane în calitate de consultant, şi după 6 ani în care am lucrat cu diferite industrii, am mers catre zona de gaming, unde acum am peste 10 ani de experienţă.

Aici, am fost atrasă de mediul foarte agil, unde trebuie să fii mereu la curent cu tot ceea ce se întâmplă şi să te adaptezi rapid schimbărilor. Din poziţia de consultant, pentru a veni cu soluţia corectă, trebuia să observ, să învăţ şi sa înţeleg foarte bine business-ul.

În industria jocurilor video am ajuns la concluzia că cel mai important este să mă concentrez pe oameni şi pe cum să adaptez diferitele procese la nevoile acestora. Funcom oferă un mediu de lucru foarte frumos şi agil, cu o cultură nordică bazată pe valori şi comunicare transparentă. Acestea sunt motivele principale pentru care m-am alăturat celor de la Funcom, unde am ocazia să lucrez împreună cu o echipă uimitoare şi pasionată, cu experiente, culturi şi aşteptări diverse.

Despre compania Funcom, ce ar trebui să ştim mai important despre ea? Istoric, realizări etc. Detalii despre cele mai importante jocuri din portofoliu.

Funcom a fost fondată de un grup mic de gameri si dezvoltatori de jocuri extrem de pasionaţi în urmă cu aproape 30 de ani, în subsolul unei clădiri din Oslo. La început, am fost o echipă de „aventurieri” dezvoltând jocuri pentru console precum Super Nintendo, SEGA, PlayStation şi multe altele, însă ulterior ambiţiile noastre au crescut.

În 1999 am lansat The Longest Journey, un joc care pune accentul pe poveste, răspunsul la acesta fiind unul pozitiv din partea presei de specialitate. Chiar şi acum, jocul are o notă impresionanta de 91 din 100 pe Metacritic şi a ajutat să pună Funcom pe hartă la nivel mondial.

Doi ani mai târziu, am lansat Anarchy Online, primul MMORPG din lume cu temă Science Fiction. Acesta fusese în dezvoltare timp de şase ani, reprezentând un proiect ambiţios şi riscant în acelasi timp pentru Funcom, cu potenţialul de a aduce succes total sau de a ne strica planurile.

Din fericire, jocul a fost un succes şi, pentru o vreme, am devenit cunoscuţi drept „compania MMO-urilor”, cu Age of Conan şi The Secret World printre jocurile care vor fi lansate ulterior.

Anii de la Anarchy Online încoace au fost plini de suişuri şi coborâşuri, dar indiferent de obstacole, le-am depăşit şi am continuat să ţintim foarte sus. Acum ne pregătim pentru următorul pas important. După succesul răsunător avut cu jocul Conan Exiles, am început să publicăm şi titluri pentru alţi dezvoltatori, şi în acelaşi timp am continuat să creăm propriile proiecte ambiţioase. În prezent, cel mai mare joc ce urmeaza a fi dezvoltat este plasat în celebrul univers Dune - ceva de care suntem extrem de încântaţi.

Cum se deosebeşte Funcom de alte companii de gaming, în ce constă identitatea ei? Faptul că provine din Norvegia imprimă o notă diferită asupra jocurilor?

Funcom este o companie norvegiană în care oamenii au acces la management şi se simt confortabil să spună ce gândesc în mod direct, fără a crea situaţii dramatice si fără a veni cu anumite tactici de comunicare, si unde cei care sunt extrem de dedicaţi în ceea ce fac sunt recompensati şi apreciati. De asemenea, la Funcom încurajăm întotdeauna echilibrul sănătos între viaţa profesională şi cea personală.

Acestea sunt aspectele principale care ne diferenţiază de alţi producători de jocuri şi cred că astfel oamenii sunt motivaţi să dea tot ce au mai bun într-o cultură dinamică, dar în acelaşi timp să se concentreze şi asupra vieţii lor personale.

Povesteşte-ne ceva despre jocurile Funcom care care urmează să apară? Despre Dune spre exemplu?

Dune este de departe cel mai ambiţios joc al nostru până în prezent şi, deşi vom avea mai multe informaţii despre acest proiect în curând, nu suntem gata să vorbim despre el încă. Avem şi alte titluri în producţie, precum Metal: Hellsinger, un joc de tip Rhythm FPS care revoluţionează cu adevărat modul în care muzica este utilizată în gaming. De asemenea, avem în lucru şi mai multe proiecte neanunţate.

Ce ştii despre Dune, despre povestea originală, şi ce tip de joc urmează să lansaţi: poveste singleplayer, multiplayer sau ambele?

În ceea ce priveşte Dune, nu putem spune nimic mai mult decât cele menţionate mai sus. Povestea din spatele jocului este plasată într-un univers SF, cu intrigi politice şi tradiţii de familie. Planeta Arrakis este cadrul perfect pentru un joc de tip survival. De asemenea, aştept cu nerăbdare să văd şi filmul care va apărea la sfârşitul acestui an.

Care este relaţia voastră cu Tencent?

Am devenit parte din familia Tencent Games în 2019. Aceştia sunt o sursă incredibilă de cunoştinţe şi experienţă, pe care suntem bucuroşi să le folosim. Suntem bucurosi că ne putem păstra autonomia creativă, dar in acelasi timp ne putem baza pe expertiza lor semnificativă atunci când avem nevoie.

De ce a venit Funcom în România şi ce planuri are?

România este o piaţă de jocuri în plină dezvoltare, cu oameni talentaţi, care au multă expertiză în domeniu. De-a lungul timpului, am observat că un număr semnificativ de proiecte importante de gaming este realizat inclusiv în România. În acelaşi timp, dacă ne uităm la zona de QA, companiile de profil au ales să deschidă studiouri dedicate aici care au devenit centre de expertiză, ceea ce demonstrează potenţialul pieţei şi faptul că există oameni pregătiţi să lucreze în această industrie.

Câţi oameni intenţionaţi să angajaţi, ce posturi sunt disponibile şi care ar fi o medie salarială?

În prezent avem 4 roluri deschise - QA Project Manager, Operations Manager, Head of QA şi HR Business Partner. Obiectivul nostru principal în acest moment este să avem o echipă excelentă pe zona de QA, formată din seniori şi experţi foarte bine pregătiţi, iar mai apoi să ne extindem şi în alte arii de dezvoltare a jocurilor video. Puteţi găsi mai multe detalii pe pagina noastră de cariere - https://jobs.funcom.com.

Care crezi că este rolul industriei de gaming în peisajul tehnologic actual? Cum va evolua industria şi ce rol crezi că va juca Funcom în domeniu?

Industria jocurilor video a crescut exponenţial în ultima vreme şi din ce în ce mai multe companii vor dori să îşi deruleze activitatea în România.

Cu atât de mulţi oameni talentaţi pe plan local, toate companiile de pe piaţă îşi pot uni forţele pentru a face această industrie şi mai atractivă, dar şi pentru a sprijini sistemul educaţional prin crearea unor programe de game development.

Există mult potenţial, depinde numai de noi cum îl putem direcţiona către o zona de creştere constantă şi cum putem face un succes din această oportunitate. Suntem o companie ambiţioasă şi avem planuri mari de dezvoltare în România.