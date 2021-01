Ubisoft va crea un nou joc Star Wars

Ştirea a apărut ieri ca un zvon, după un material publicat de cei de la Wired, ulterior fiind însă confirmată atât de Ubisoft, cât şi de Lucasfilm Games. Astfel, acest parteneriat marchează încheierea contractului de exclusivitate pe care EA l-a avut până acum pentru dezvoltarea unor jocuri Star Wars.

Studioul care se va ocupa de noul titlu open world este Ubisoft Massive, acelaşi din spatele francizei The Division, cu Julian Gerighty (care a lucrat la The Division 2 şi The Crew) ocupând poziţia de director creativ. Jocul ar urma să se folosească de motorul Snowdrop al studioului, acelaşi folosit pentru al doilea titlu din seria The Division.

Gerighty spune însă că acest nou titlu va fi „departe de ceea ce s-a văzut în The Division” şi „complet diferit” de orice altceva a făcut studioul în trecut. Zvonurile despre locaţia şi tema jocului au început deja să apară bineînţeles, cel mai optimist sugerând o continuare a seriei Knights of the Old Republic, însă este prea devreme pentru a fi siguri de veridicitatea acestora.

Vicepreşedintele Lucasfilm Games, Douglas Reilly, a spus în anunţul oficial că discuţiile despre acest proiect „se întâmplă de aproape un an”, şi că acest nou parteneriat nu va împiedica în niciun fel Lucasfilm Games să realizeze în continuare jocuri cu cei de la EA, lucru care se va şi întâmpla. „Deşi nu putem dezvălui detalii în acest moment, avem deja mai multe proiecte în curs de desfăşurare cu oamenii talentaţi de la EA” a conchis Reilly.