Seria Halo primeşte crossplay, iar modul multiplayer pentru Halo: Infinite va fi gratuit

Lansarea lui Halo: Infinite se află în continuare la câteva luni distanţă, însă asta nu înseamnă că noutăţile cu privire la una dintre cele mai de succes serii Microsoft nu contenesc să apară.

Astfel, după primul gameplay trailer al lui Halo: Infinite, au apărut mai multe zvonuri conform cărora studioul 343 Industries ar urma să adauge funcţia de crossplay în jocurile vechi Halo, care fac parte din Master Chief Collection, permiţând astfel jucătorilor de pe Xbox să concureze cu cei de pe PC.

Aceasta a primit o confirmare chiar din partea celor de la 343, care au anunţat că implementarea crossplay-ului face parte din planul lor pentru Halo pentru acest an. În ultimele luni, 343 a lucrat la aducerea titlurilor precedente Halo pe PC, ultimul dintre acestea fiind chiar Halo 3, care din iulie este disponibil pe Steam şi prin Game Pass for PC.

Halo is for everyone. We can confirm #HaloInfinite multiplayer will be free-to-play and will support 120FPS on Xbox Series X. More details will be shared later! pic.twitter.com/9bIrppFiON