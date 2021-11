Riot Games a anunţat RiotX Arcane, eveniment dedicat serialului Arcane

Evenimentele se transformă şi se dezvoltă pe parcursul întregii luni, pe măsură ce fiecare act al serialului este dezvăluit, concomitent cu activări în toate jocurile Riot. Evenimentul ''RiotX Arcane'' a început de luni, iar în weekend fanii sunt aşteptaţi la finala Campionatul Mondial de League of Legends şi premiera serialului Arcane.

În luna octombrie, peste 180 milioane de utilizatori activi au jucat jocuri în universul League of Legends (League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics şi Fight for the Golden Spatula, în China), marcând o cifră-record pentru companie.

Evenimentul RiotX Arcane va începe odată cu finalele Campionatul Mondial de League of Legends, competiţie unde a devenit deja o tradiţie ca unele dintre cele mai populare experienţe muzicale şi de divertisment ale Riot să-şi făcă debutul.

Ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de anul acesta aduce împreună gaming-ul, spiritul competitiv şi divertismentul printr-un concert live pe scenă al trupei Imagine Dragons, premiată cu Grammy, alături de PVRIS, Bea Miller, JID şi Denzel Curry. Muzicieni îi vor purta pe jucători şi pe fani într-o călătorie cu tematică Arcane prin Piltover şi Zaun, cele două oraşe în care se desfăşoară acţiunea din serial. Ceremonia de deschidere începe sâmbătă, 6 noiembrie, la 14:00, şi va fi transmisă pe lolesports.com, YouTube şi Twitch.

Lansarea serialului Arcane

Pe 7 noiembrie, de la 2:30, debutează, în premieră globală, RiotX Arcane, transmisă pe Twitch (pe canalul Riot Games şi pe canalele streamerilor dedicaţi) şi pe Arcane.com. La sediul central Riot din Los Angeles, evenimentul va avea un covor roşu virtual oferind presei şi creatorilor de conţinut din întreaga lume oportunitatea să se conecteze cu comunităţile lor. Arcane este primul serial Netflix care se va lansa cu co-streaming exclusiv pe Twitch, creatorii de conţinut de pe această platformă având ocazia să transmită de pe conturile lor şi să reacţioneaze live la primul episod.

Jocurile Riot vor include noi elemente de joc cu tematica Arcane pe întreaga durată de difuzare în premieră a serialului. Jucătorii vor primi noutăţi de la o săptămână la alta, pe parcursul lunii noiembrie, pe măsură ce se fiecare capitol al serialului este dezvăluit:

League of Legends explorează lumea Arcane, lansând skin-uri Arcane inspirate din serial, disponibile gratuit, cât şi o varietate de actualizări în ton cu Arcane, în Summoner's Rift şi actualizări pentru presezonul 2022. În plus, două noi experienţe interactive vor fi dezvăluite săptămâna viitoare. Skin-uri gratuite inspirate de Arcane pentru Jayce, Vi, Caitlyn şi Jinx Actualizarea pentru presezonul 2022 aduce noi dragoni elementali, piese de echipament şi rune Caitlyn primeşte un facelift Detaliile pe harta din Summoner's Rift şi multe altele

League of Legends: Wild Rift aduce noi moduri de joc, doi campioni, recompense zilnice de conectare, skin-uri gratuite inspirate din Arcane şi un eveniment cu cele mai celebre rivalităţi din Piltover. Eveniment în joc ''Arcane Experience'' Skin-uri Arcane Jinx şi Vi disponibile gratuit prin intermediul recompenselor zilnice de conectare Lansarea campionilor Jayce şi Caitlyn în cadrul evenimentului ''Hextech Heist'' Guild vs Guild saptămânale cu tematică Arcane, printre care şi Jinx vs. Vi

Legends of Runeterra lansează un nou mod de joc care va fi disponibil permanent de acum în colo, prin care jucătorii călătoreasc prin diverse zone din Runeterra în pielea campionilor lor preferaţi. Acest mod va include şi o serie specială de aventuri în Piltover şi Zaun, cu Jinx şi ceilalţi campioni. Lansarea ''The Path of Champions'', un nou mod PvE disponibil permanent de acum în colo Lansarea unui nou Campion: Jayce Cărţi de joc tematice din zonele Piltover şi Zaun Mega Event Pass

Teamfight Tactics va aduce un mod de joc nou: Lansarea noului set Gizmos & Gadgets Noi Tacticieni inspiraţi ca tematică din Arcane, cât şi noi campioni în versiunea Chibi Un nou mod numit Double UP unde poţi face echipă cu prietenii într-un format 2v2v2v2

VALORANT introduce cosmetice şi pachete inspirate tematic din Arcane, în anticiparea lansării actului 3 al episodului 3. RiotX Arcane Pass gratuit Obiecte de colecţie gratuite în joc Setul de colecţionar Arcane în joc Agent Nou: Chamber



Cadourile speciale în jocurile Riot se lansează încă de pe 7 noiembrie, recompensele suplimentare urmând să fie disponibile începând cu 15 noiembrie. Recompensele Prime Gaming sunt disponibile în perioada 1-30 noiembrie.

Fanii şi jucătorii care urmăresc premiera globală RiotX Arcane vor primi următoarele recompense Twitch in-game: