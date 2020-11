Pokemon GO a câştigat peste 1 miliard de dolari în primele zece luni din 2020

În primele 10 luni ale lui 2020, Pokemon GO a atras peste 1 miliard de dolari, conform analizei făcute de SensorTower, cu 11% mai mult decât în întreg anul anterior şi cu 30% mai mult decât aceeaşi în perioadă de 10 luni din 2019.

Pokemon GO a fost lansat în iulie 2016 şi a câştigat în acel an 832 milioane de dolari. Anul următor a adus un regres, după ce veniturile s-au oprit la doar 589 milioane de dolari, însă, din 2018, veniturile jocului au crescut constant.

829 milioane de dolari au fost câştigaţi de Pokemon GO în 2018 şi 902 milioane de dolari în 2019. În cei peste patru ani de când există, jocul celor de la Niantic a atras aproape 4,2 miliarde de dolari.

Android-ul aduce 78% din baza de jucători Pokemon GO, însă situaţia pe sursele de venit este mult mai echilibrată. Cu doar 22% dintre jucători, iOS reuşeşte să genereze 46,6% din veniturile lui Pokemon GO.

În creşterea din acest an a veniturilor, un rol important l-au jucat pandemia şi, mai ales, răspunsul Niantic la aceasta. Pokemon GO era, la origini, un joc bazat pe localizare, care determina jucătorul să se deplaseze pentru a găsi şi prinde pokemoni.

Ca urmare a pandemiei, Niantic a schimbat regulile, iar prinderea pokemonilor se poate face acum şi stând într-un loc. Astfel, Pokemon GO s-a urcat pe valul jocurilor care au profitat de izolarea socială, în loc să fie afectat de aceasta.

În primele 10 luni ale acestui an, Pokemon GO a fost constant pe al treilea loc în clasamentul jocurilor mobile după venituri, fiind devansat doar de PUBG Mobile şi Honor of Kings, ambele deţinute de Tencent.