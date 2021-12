Competiţia românească Valorant Winter Snowdown şi-a desemnat semifinaliştii

Din cele 79 echipe care s-au înscris în calificări, YELLOW GANG, COZONAC GAMING, DEAD WITH GAME şi - L9 - se vor lupta pentru un loc în finala de pe 17 decembrie. Turneul este organizat de Digital Crusade, în colaborare cu Riot Games.

La nivel global, peste 14 milioane de jucători se conectează în fiecare lună pentru a juca VALORANT, first person shooter-ul free-to-play de la Riot Games. La nici doi ani de la lansarea jocului, Digital Crusade organizează VALORANT WINTER SNOWDOWN, primul turneu naţional de VALORANT cu premii ce depăşesc 1.500 de euro.

Echipele YELLOW GANG, COZONAC GAMING, DEAD WITH GAME şi - L9 - se vor lupta pe 16 decembrie în semifinalele turneului, iar pe 17 decembrie, în cadrul finalei, vom afla cine este marele câştigător.

Semifinalele vor fi disputate începând cu ora 19:00 în data de 16 decembrie şi, conform regulamentului, meciurile vor fi:

DEAD WITH GAME vs. COZONAC GAMING

- L9 - vs. YELLOW GANG





Toate meciurile de până acum au fost în format Best of 1, în timp ce toate partidele din fazele finale se vor ţine în format Best of 3.

Semifinala şi finala au loc online şi pot fi urmărite pe canalele de YouTube şi Twitch ale Digital Crusade. Câştigătoarea va primi titlul de cea mai bună echipă de VALORANT din România şi un premiu de 1.000 de euro, echipa de pe locul 2 va câştiga premiul de 500 de euro, în timp ce echipele de pe locurile 3 şi 4 vor câştiga fiecare periferice oferite de către Logitech.