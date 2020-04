Cele mai tari jocuri de PlayStation pe care le poţi juca acum

Ţi-am pregătit mai jos o listă cu cele mai apreciate experienţe pe PlayStation, pe care le găseşti la un preţ foarte bun: poveşti captivante sau aventuri pline de adrenalină – vezi câte ai bifat până acum şi ce ţi s-ar potrivi pe mai departe.

Din noianul de titluri care de care mai bune, am ales 6 sugestii aparte.

God of War

După 5 ani de dezvoltare în studiourile Sony Santa Monica, God of War ţi-l pune din nou “în braţe” pe Kratos, care înlocuieşte acum lanţurile înflăcărate cu un topor şi porneşte la drum prin Midgard împreună cu fiul său, Atreus.

God of War este mai matur şi mai emoţionant decât jocurile anterioare, iar eroul principal arată şi el mai multă înţelepciune.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn este un action RPG care te pune “în pielea” lui Aloy, o tânără vânătoare de pe o planetă aflată sub ocupaţia roboţilor.

Alături de povestea principală, poţi explora lumea din joc şi poţi face o mulţime de questuri secundare, dezvoltându-ţi caracterul pe măsură ce acesta câştigă experienţă şi dobândind noi abilităţi.

Marvel's Spider-Man

Inspirat de supereroul celor de la Marvel, jocul Spider-Man este un action-adventure dezvoltat de Insomniac Games care ne arată un Peter Parker mai experimentat şi mai matur decât cel din filme.

Spider-Man luptă aici împotriva supervillan-ului Mister Negative, care vrea să câştige controlul întregii activităţi criminale din New York City. Dacă ai terminat povestea principală, îţi poţi continua aventura în New York cu

Marvel’s Spider-Man: The City That Never Sleeps, trei capitole cu poveşti, misiuni şi provocări suplimentare.

Days Gone

Intră în rolul lui Deacon St John şi descoperă pe motocicletă o lume post-apocaliptică, în timp ce trebuie să supravieţuieşti hoardelor de Freakers. După o pierdere personală dureroasă, Deacon trebuie să înfrunte pericolele folosind capcane, arme, colaborând cu alţi supravieţuitori şi îmbunătăţindu-şi abilităţile.

Red Dead Redemption 2

Puţine mai pot fi spune despre un joc care a câştigat de peste 175 de ori premiul Game of the Year şi a primit nota maximă în peste 250 de recenzii de specialitate.

Este deja un clasic care nu trebuie să lipsească din palmaresul unui gamer serios.

Uncharted 4: A Thief's End

Vânătorul de comori Nathan Drake este forţat în Uncharted 4 să revină în acţiune, după ce decisese să se retragă, pentru a căuta comoara unui pirat.

Bineînţeles că, în aventura sa, Drake îşi va face şi mulţi duşmani puternici, printre care foarte înstăritul Rafe Adler, mercenara Nadine Ross şi Hector Alcazar, un drug lord deosebit de periculos. Luna aceasta, Uncharted 4: A Thief’s End poate fi descărcat gratuit de membrii PlayStation Plus.