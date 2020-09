XPG lansează modulele de memorie DDR4 RGB SPECTRIX D50 Xtreme

Memoriile SPECTRIX D50 Xtreme oferă stabilitate, fiabilitate şi viteze de până la 5000 MHz. În plus, suportă cele mai noi platforme Intel şi AMD. SPECTRIX D50 Xtreme vin sub forma unui kit format din două module cu o capacitate de 8 GB per modul şi în două variante de performanţă, 4800MHz şi 5000MHz.

Cu aplicaţia XPG RGB Sync sau cu un software RGB de la orice marcă de plăci de bază cunoscută, utilizatorii pot comuta între trei moduri RGB - Static, Breathing sau Comet. Pe lângă cele trei moduri, utilizatorii pot folosi şi modul Music pentru a se sincroniza cu melodiile preferate.

Memoriile SPECTRIX D50 Xtreme au compatibilitate completă XMP 2.0 pentru overclocking uşor atunci când sunt instalate pe computere care acceptă XMP 2.0. Suportul XMP 2.0 înseamnă că utilizatorii au la dispoziţie mai multe modalităţi de a accesa overclocking-ul memoriei, inclusiv direct din sistemul de operare, mai degrabă decât prin intermediul setărilor BIOS mai complexe.

Specificaţii complete pentru XPG SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 4800MHz & 5000MHz:

● Capacitate memorie: 16GB: 8GBx2

● Compatibilitate: DDR4 2666 CL 19-19-19 at 1.2V

● Temperatura de operare: 0°C to 85°C

● Temperatura de stocare: -20°C to 65°C

● Voltaj: 1.5V~1.6V

● Dimensiuni (L x L x Î): 133.35 x 40 x 8.0mm

● Garanţie: pe viaţă