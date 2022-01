Televizoarele Samsung QLED şi Lifestyle 2022 au primit certificări pentru confortul ochilor şi acurateţea culorilor

Samsung The Frame gama 2022.

Compania a anunţat în urmă cu 10 zile cele mai noi televizoare QLED şi Lifestyle la CES 2022.

Televizoarele Samsung din gama Lifestyle 2022 au câştigat Certificarea „Eye Care” din partea Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) din Germania, una dintre cele mai mari asociaţii tehnico-ştiinţifice din Europa, cu peste 36.000 de membri.

Certificarea se aplică modelelor de televizoare Samsung din gama Lifestyle 2022, precum The Frame, The Serif şi The Sero. Ecranele sunt evaluate pe diferite categorii, precum „siguranţă”, „blând cu ochii”, nivelul de pâlpâire a ecranului (flicker), uniformitate şi fidelitatea culorii.

Noile televizoare Lifestyle au fost evaluate pentru siguranţa împotriva emisiei de lumină albastră şi pentru nivelurile de inhibare a melatoninei pe baza unei metode de clasificare a pericolelor de lumină stabilită de Comisia Electrotehnică Internaţională (IEC). Televizoarele Samsung Lifestyle 2022 îndeplinesc standardele IEC pentru pâlpâirea ecranului, ceea ce poate provoca oboseala ochilor sau dureri de cap. Acestea au fost, de asemenea, recunoscute pentru fidelitatea culorilor şi uniformitatea calităţii imaginii, ambele elemente contribuind la nivelul unui confort crescut al ochilor în timpul utilizării.

Televizoarele Samsung Lifestyle 2022 au fost, de asemenea, verificate din punct de vedere al indicatorului Glare-Free (Fără strălucire) de către Underwriters Laboratories (UL), o companie independentă în domeniul certificărilor privind siguranţa produselor. Verificarea UL validează cerinţa „Fără Strălucire” (Glare-Free) prin evaluarea produselor în raport cu standardul de testare Unified Glare Rating (UGR) stabilit de către Comisia Internaţională pentru Iluminare (CIE). Noile modele de televizoare Lifestyle de la Samsung folosesc un nou ecran mat cu proprietăţi anti-glare, anti-reflex şi anti-amprentă.

Proprietatea de strălucire reflectată (Reflected Glare) este determinată atunci când obiectele de pe ecranul televizorului sunt vizibile chiar şi atunci când lumina externă se reflectă pe suprafaţă;

Disconfortul la strălucire (Discomfort Glare) este determinat atunci când ecranul televizorului este prea luminos;

Incapacitatea de strălucire (Disability Glare) este determinată atunci când un ecran de televizor este prea luminos în momentul utilizării într-o cameră întunecată;

Aceste evaluări de strălucire au fost calculate pe baza rezultatelor testelor de vizionare la televizor atât la ​​300 lux, echivalentul unei zone de lucru puternic iluminată, cât şi la 150 lux, care semnifică de obicei valoarea pentru o zonă de lucru slab iluminată.

Toate noile modele QLED 2022 de la Samsung au primit prima certificare „Pantone Validated” din lume de la Pantone, brandul în industria globală a culorilor şi fondatorul sistemului Pantone Matching System (PMS).

În cadrul modelelor care primesc această recunoaştere din partea Pantone sunt incluse toate cele 20 de modele nou lansate – 15 televizoare QLED atât ​​4K, cât şi 8K şi cinci monitoare. Gama de televizoare QLED 2022 de la Samsung a fost recunoscută pentru expresia sa exactă a 2.030 de culori Pantone şi 110 de nuanţe de piele recent adăugate.