Samsung extinde gama de carduri microSD cu PRO Plus/ EVO Plus şi PRO Endurance

Cele mai noi carduri microSD de la Samsung oferă în total şase niveluri de protecţie - cu două în plus faţă de generaţia anterioară, ceea ce le face capabile să reziste la apă, temperaturi extreme, raze X, uzură, căderi şi impact magnetic.

Venind cu o garanţie de 10 ani, microSD-urile PRO Plus şi EVO Plus permit astfel utilizatorilor să stocheze date fără să-şi mai facă griji legate de spaţiu, având în acelaşi timp încrederea că datele sunt bine protejate.

Cardurile microSD PRO Plus – o apariţie nouă în gama de microSD de la Samsung, sunt concepute pentru creatorii de conţinut mai pretenţioşi, oferind viteze ridicate de citire şi scriere de până la 160 MB/s şi, respectiv, 120 MB/s. Cardurile microSD PRO Plus vor fi disponibile în capacităţi de 128GB, 256GB şi 512GB.

Cardul microSD EVO Plus are o fiabilitate ridicată şi performanţe stabile în timpul utilizării zilnice. Acesta oferă viteze de transfer de până la 130 MB/s, oferind o viteză de citire secvenţială de până la 1,3 ori mai rapidă în comparaţie cu versiunea anterioară. Cardul microSD EVO Plus este disponibil în capacităţi de 64GB, 128GB, 256GB şi 512GB.

Noul card microSD Samsung PRO Endurance este proiectat pentru a răspunde cerinţelor camerelor de supraveghere, camerelor de bord, camerelor de intrare/interfon, camerelor de acţiune şi altor dispozitive.

Dotat cu memoria flash NAND de la Samsung, cardul PRO Endurance poate oferi până la 16 ani (140.160 de ore) de înregistrare continuă pentru a asigura captarea oricărui moment important. Acest lucru înseamnă că un singur card PRO Endurance poate înregistra la fel de mult ca până la 33 de carduri tipice, economisind costurile de înlocuire şi oferind o fiabilitate mai mare pentru monitorizarea video permanentă.

Noul card de memorie de la Samsung oferă, de asemenea, viteze de citire şi scriere de până la 100 de megabytes pe secundă (MB/s) şi, respectiv, 40 MB/s, şi este clasificat în clasa 10 cu viteze video de până la U3 (UHS Speed Class 3) şi V30 (Video Speed Class 30). Acest lucru îl face potrivit pentru gestionarea fişierelor mari, de înaltă rezoluţie, permiţând în acelaşi timp înregistrarea şi redarea fără întreruperi în Full HD şi 4K.

Deoarece camerele de supraveghere exterioară şi camerele de acţiune pot fi supuse unor medii dificile, PRO Endurance a fost proiectat pentru a oferi performanţe fiabile în utilizarea zilnică, având caracteristici crescute de rezistenţă la şase tipuri de factori. Pe lângă protecţia împotriva apei, magneţilor, razelor X şi a temperaturilor extreme, cardul mai este rezistent la uzură şi la căderi.

PRO Endurance este disponibil în patru variante de stocare diferite - de 32 GB, 64 GB, 128 GB şi 256 GB. În România, produsul poate fi achiziţionat prin Altex şi E-mag.