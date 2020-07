Samsung aduce purificatoarele sale de aer în România. Ce modele vor putea fi achiziţionate

Conform unui studiu realizat de Samsung, pe un eşantion de oameni cu vârste cuprinse între 18 şi 64 de ani, 73% dintre românii din mediul urban se declară foarte preocupaţi de calitatea aerului din localitatea în care trăiesc, scorul fiind relativ similar în rândul tuturor categoriilor cu vârsta între 18 şi 64 de ani.

„Suntem extrem de bucuroşi că putem lansa gama de purificatoare Samsung şi în România, care vine în întâmpinarea nevoilor consumatorilor noştri pentru un aer cât mai curat în propriile locuinţe. Tehnologiile încorporate în sistemele de purificare le permit purificatoarelor să capteze până la 99,97% din particulele de praf” a declarat Victor Armăşelu.

Gama include 5 purificatoare, uşor de utilizat, cu un design care permite integrarea acestora în locuinţele moderne.

AX9500 (Cube)

AX9500 se bazează pe tehnologia Samsung Wind-Free, care dispersează aer curat prin cele aproape 60.000 de micro-spaţii pentru eliberarea aerului, la un nivel de zgomot extrem de redus.

Purificatorul vine într-o formă modernă, cubică şi are finisaj metalic. Datorită designului modular, două purificatoare The Cube se pot ataşa şi detaşa cu uşurinţă, ceea ce înseamnă o suprafaţă mult mai mare ce poate fi purificată; fiecare unitate are propria componentă de andocare.

AX9500 dispune, de asemenea, de afişaj numeric EasyView şi un senzor laser PM. Senzorul monitorizează calitatea aerului în timp real, identificând contaminanţii gazoşi şi particulele mai mici de 1.0㎛. Utilizatorii pot vedea rezultatele pe afişaj, care arată nivelul de poluare PM1.0/2.5/10 şi nivelul general al calităţii aerului, printr-un indicator în 4 culori.

AX9500 Cube a câştigat un premiu în cadrul competiţiei IF Design Awards pentru specificaţiile tehnice, dar şi pentru design, care evidenţiază simplitatea sa, precum şi experienţa de utilizare excelentă pe care o oferă utilizatorilor.

AX7500

AX7500 oferă o acoperire largă şi rapidă de care consumatorii au nevoie de la un purificator de aer, cu posibilitatea de a ajunge în toate colţurile încăperii. Influxul de aer frontal este conceput pentru a atrage aerul cu uşurinţă. Odată ce procesul de purificare s-a încheiat, ventilatorul cu dispersează aerul prin 3 fante de ventilaţie.

AX5500

AX5500 oferă şi el o acoperire largă. După finalizarea procesului de purificare, acesta disperseză rapid aerul curat în mai multe direcţii folosindu-se de 3 fante de ventilaţie. Acest lucru permite ca fluxul de aer să ajungă rapid în întregul perimetru, obţinând o rată de livrare a aerului curat (CADR) de 467 de metri cubi pe oră.

AX5500 are afişaj numeric de calitate a aerului şi senzor laser PM. Senzorul monitorizează calitatea aerului în timp real, afişând nivelul calităţii acestuia printr-un indicator în 4 culori. Unitatea dispune de roţi ascunse, ceea ce înseamnă că poate fi mutat în orice loc este nevoie.

AX3300 AX40

AX3300 ajută utilizatorii să verifice calitatea aerului din interior într-un mod cât mai intuitiv, folosind senzori de praf şi gaz pentru a monitoriza calitatea aerului şi utilizează aceste informaţii pentru a optimiza modurile de operare în mod automat.

AX3000 AX34

AX3000 oferă o serie de specificaţii menite să ofere cea mai bună experienţă de utilizare, ca de exemplu Sleep Mode, care se asigură că procesele vor fi optimizate, iar aparatul nu va face niciun fel de zgomot în timpul nopţii. Dispune de senzori pentru praf şi gaz şi de indicatorul intuitiv în 4 culori, care arată vizual nivelurile de poluare a aerului în timp real.

Ambele purificatoare AX3000 sunt uşor de utilizat şi de întreţinut. Filtrul necesită curăţare periodică, iar sistemul de filtrare HEPA va indica printr-un senzor luminos atunci când aceasta trebuie efectuată.

Purificatoarele funcţionează rapid şi eficient, folosind un sistem complet de detecţie cu senzori avansaţi şi un ecran vizual care oferă utilizatorilor informaţii precise despre calitatea aerului în timp real. De asemenea, ele pot fi folosite prin Wi-Fi şi permit utilizatorilor să monitorizeze nivelul de poluare a aerului din orice loc, în orice moment şi să controleze dispozitivul de la distanţă, folosind aplicaţia SmartThings.

Gama de purificatoare Samsung va fi disponibilă începând cu a doua jumătate a lunii iulie 2020.