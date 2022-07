În ciuda tendinţei din ultimele decenii către un birou fără hârtie, accelerată doar de platformele online şi software-ul tot mai sofisticat, hârtia rămâne parte integrantă în viaţa noastră de zi cu zi.

Utilizarea pe scară largă a dispozitivelor precum laptopuri, smartphone-uri şi tablete nu este suficientă în sine pentru a elimina preferinţa pentru hârtie ca mediu de comunicaţii, stocare şi înregistrare a informaţiilor. Există o valoare intrinsecă a senzaţiei familiare a pixului/ creionului / stiloului pe hârtie şi o comoditate enormă de a putea nota ceva personal.

Tehnologia E Ink oferă tot ce este mai bun din ambele lumi: un afişaj natural asemănător hârtiei, alături de toate facilităţile digitale cu care te-ai obişnuit. Beneficiile pentru mediu şi sănătate ale unei treceri pe scară largă la citirea şi scrierea centrate pe E-Ink sunt potenţial enorme.

Concepută pentru a fi portabilă, HUAWEI MatePad Paper are un design unibody şi oferă o experienţă de citire calitativă, chiar din palmă, graţie formei şi greutăţii reduse. Tableta are o ”grosime” de doar 6,65 mm, cântăreşte numai 360g şi are forma unei agende obişnuite, dar mult mai subţire. Datorită acestor caracteristici, HUAWEI MatePad Paper este ideală pentru a fi luată oriunde: la birou, în parc, pe plajă, în vârful muntelui.

Cu HUAWEI MatePad Paper, cărţile cărate în rucsac sunt de domeniul trecutului. Situaţiile în care nu te poţi decide ce vrei să citeşti şi să iei cu tine nu vor mai fi o problemă, pentru că tableta poate găzdui cu uşurinţă toate cărţile preferate în format electronic.

Un buton standard de volum se găseşte în partea dreaptă, dar în partea de sus lucrurile devin cu adevărat interesante. Butonul de pornire funcţionează şi ca un senzor rapid de amprentă, protejându-ţi securitatea datelor şi confidenţialitatea.

Tableta dispune şi de două difuzoare, unul sus şi altul jos, de mare amplitudine, producând efecte sonore uimitoare în ciuda corpului subţire şi aducând o experienţă audio plăcută şi captivantă.

În plus, dacă şi tu eşti preocupat de defrişările masive şi încălzirea globală, MatePad Paper este un dispozitiv creat cu gândul la un mediu înconjurător mai bine protejat. Utilizând MatePad Paper nu vei mai simţi povara copacilor tăiaţi, spre deosebire de momentul când foloseşti hârtie, şi te vei bucura şi de un design care încorporează şi o husă vegană.

Marginile subţiri înconjoară afişajul pe trei laturi, cu partea din stânga lăsată mai mare pentru a permite ca MatePad Paper să fie ţinut confortabil cu o singură mână.Textura delicată a husei adaugă o notă sofisticată, garantând în acelaşi timp o prindere plăcută şi catifelată. Materialul imită pielea reală, extinzându-se pe întregul spate al dispozitivului, crescând aderenţa şi ferindu-l de urmele neplăcute de amprente.

Ecranul are un panou HUAWEI FullView de 10,3 inci, ceea ce îl face unul dintre cele mai mari ecrane E Ink pe care le poţi cumpăra. Luminozitatea este impresionantă, iar rezoluţia de 1872 x 1404 pixeli cu o densitate de 227ppi, înseamnă că textul este clar, bine definit şi semnificativ superior decât pe cele mai recente modele Kindle. La acestea se adaugă un mod Smart Refresh, care reglează automat rata de reîmprospătare a ecranului în funcţie de conţinutul vizionat, oferindu-ţi o experienţă de vizualizare optimizată.

Ecranul oferă o experienţă de lectură profundă, care nu oboseşte ochii. Pentru a exploata acest avantaj, atunci când îţi obosesc ochii citind pe computer sau smartphone, poţi transfera instant conţinutul pe HUAWEI MatePad Paper, unde te poţi bucura de o experienţă de lectură mai blândă cu ochii, mulţumită ecranului E Ink.

Şi dacă ce-am spus nu te-a convins deja, HUAWEI MatePad Paper a trecut prin zece teste profesionale TÜV Rheinland, devenind primul ecran E Ink din lume cu certificare TÜV Rheinland Paper Like Display.

La interior MatePad Paper este alimentat de procesorul proprietar Huawei, Kirin 820E, 4 GB de RAM, 64GB de stocare şi utilizează sistemul de operare HarmonyOS 2. Cipul său puternic permite o experienţă uşoară de citire şi scriere, în timp ce capacitatea mare a bateriei asigură o funcţionare îndelungată, cu durată de standby de până la 4 săptămâni şi o experienţă de navigare completă de aproximativ 6 zile.

Datorită performanţei sale puternice în domeniul comunicaţiilor, a conectivităţii wireless dual-band 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO şi Bluetooth 5.2 (BLE), tableta le oferă utilizatorilor un semnal stabil cu interferenţe scăzute.

Spuneam mai devreme că are forma unei agende, dar e mult mai subţire, şi asemănarea nu se opreşte aici, pentru că HUAWEI MatePad Paper înlocuieşte cu succes o agendă tradiţională. Tableta este echipată cu HUAWEI M-Pencil (de a 2-a generaţie), care acceptă 4096 niveluri de presiune pentru o experienţă de scriere lină, precum şi o latenţă scăzută de 26 ms. Cu M-Pencil ai aceeaşi senzaţie ca cea a scrisului pe hârtie în momentul în care vârful acestuia se va întâlneşte cu ecranul tabletei şi auzi un „foşnet” plăcut în timp ce iei notiţe.

Tableta oferă operarea confortabilă şi capabilităţile generale specifice seriei MatePad, cum ar fi dubla atingere pentru a comuta instrumentele, asocierea automată prin Bluetooth şi încărcarea magnetică. În plus faţă de acestea, vine şi cu o serie de funcţii noi, precum Adnotarea şi Notiţele pe ecran împărţit, fiind un aliat de încredere atât pentru corporatişti, cât şi pentru artişti.

Iar dacă vorbim de corporatişti, ar trebui să ştii că HUAWEI MatePad Paper face parte din familia Smart Office şi permite interconectarea perfectă între dispozitivele Huawei, formând un Super Device. Barierile dintre dispozitive nu mai există şi HUAWEI MatePad Paper poate fi folosită şi ca unitate suplimentară pentru computer, permiţând transferul direct al fişierelor între cele două, prin drag-and-drop, fără a fi nevoie de cabluri, mesaje pe e-mail sau aplicaţii terţe.

HUAWEI MatePad Paper este o tabletă E Ink din nouă paradigmă, care face biroul mai ecologic şi mai puţin consumator de carbon decât oricând, eliberând în acelaşi timp utilizatorii individuali de necazul şi cheltuielile cu hârtia.

Recreând pe ecran experienţa familiară de a scrie pe hârtie şi reproducând cuvintele de pe pagină în cea mai bună lumină posibilă, această tabletă îmbină comoditatea digitală cu tradiţia onorată de timp.