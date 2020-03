Huawei Matebook D14 - Laptop-ul accesibil pe care Huawei aduce funcţii premium (TECH REVIEW)

Sunt un fan al laptop-urilor Huawei, nu am de ce să ascund acest lucru. Matebook 13 m-a cucerit anul trecut, şi mi se pare în continuare una dintre cele mai bune alegeri de laptop-uri uşoare, elegante, cu Windows, şi la un preţ bun. Aici însă vorbim de Matebook D14, un laptop mai masiv şi mai ieftin.

Şi totuşi, chiar dacă e un laptop de aproximativ 3000 de lei, sentimentul pe care ţi-l oferă e mult mai premium. Realizat din aluminiu, cu o greutate de aproape 1,4kg şi o grosime de 15,9mm, Matebook D14 e un laptop destul de uşor pentru a nu-ţi cauza probleme dacă îl cari în ghiozdan şi îndeajuns de subţire pentru a-şi păstra un aspect elegant.

Pe capac tronează logo-ul Huawei, amplasat în centru, iar fantele de răcire sunt amenajate dedesubtul laptop-ului. În ceea ce priveşte porturile, acestea sunt 5 la număr: cel de încărcare, pe USB-C, alături de un USB-A şi un HDMI pe partea stângă şi încă un USB-A, alături de jack-ul de căşti de 3,5mm, pe partea dreaptă. Mi-ar fi plăcut să aibă şi un USB-C pe partea dreaptă, atât pentru simetrie cât şi pentru faptul că din ce în ce mai multe periferice vin cu USB-C, dar nu e un minus atât de mare.

În privinţa ecranului, Huawei a făcut o treabă bună: este un IPS cu rezoluţie 1920x1080, cu margini subţiri pe laterale şi în partea de sus. Unghiul de vizualizare este unul bun, iar luminozitatea este satisfăcătoare, deşi ar fi putut fi puţin mai ridicată.

Tastatura nu are cum să nu primească laude, fiind aceeaşi ca pe Matebook 13, ca mărime şi dispunere. Tastele sunt mari şi spaţioase, key travel-ul este foarte bun, nu prea poţi face greşeli de scris, iar touchpad-ul este şi el destul de generos şi responsive. Ba mai mult, Huawei a adus pe Matebook D14 o funcţie pe care o găseai integrată până acum numai pe laptop-ul lor de top, Matebook X Pro: camera integrată în tastatură, care poate fi deschisă cu o simplă apăsare. Sigur, nu pare ceva foarte complicat, însă este una dintre cele mai interesante şi chiar utile opţiuni integrate într-un laptop.

Pe partea dreaptă, lângă tastatură, vei găsi şi un senzor de amprentă, rapid şi foarte util pentru a-i oferi laptop-ului o măsură de securitate în plus, pe lângă clasica parolă.

În zona de performanţă, Matebook D14 s-a descurcat excelent: vine cu un AMD Ryzen 5 3500U, cu grafică Radeon Vega 8, tactat la 2.10 GHz şi o memorie RAM de 8GB, respectiv 500GB de stocare. Practic, poate fi comparat la acest capitol cu un laptop de 4000 de lei cu uşurinţă.

Matebook D14 mi se pare un laptop perfect de birou, astfel că l-am testat fix în condiţiile acestea: am rulat editare foto pe el, muuultă editare de documente şi ceva Netflix, pentru că în zilele acestea biroul s-a mutat acasă şi îţi permiţi să arunci un ochi la un serial între două mail-uri. Nu a avut nicio problemă cu aceste task-uri şi mi-am permis chiar să îl ”stresez” şi cu un pic de gaming. Nu, nu am descărcat Call of Duty: Warzone, ci Control, dar laptop-ul a oferit rezultate mulţumitoare. Oricum, ţinând cont de apariţia unor servicii precum GeForce Now, laptop-ul de birou ar putea deveni în curând şi cel de gaming. Difuzorul este destul de puternic şi clar.

Huawei oferă şi la Matebook D14 acelaşi încărcător care m-a fermecat la Matebook 13: un brick puţin mai mare decât un încărcător de telefon, cu care îţi poţi încărca orice device pe USB-C, un fel de ”swiss army knife” al încărcătoarelor de laptop. Cu ajutorul său, poţi încărca laptop-ul complet în cam 2 ore, un lucru bun ţinând cont că autonomia sa (declarată de Huawei) este de 10 ore (în realitate, în jur de 8,5-9 dacă îl pui serios la treabă).

Nu lipseşte nici funcţia Huawei Share, până acum rezervată pentru laptop-urile mai scumpe, cu ajutorul căreia producătorul chinez îşi creează propriul ecosistem. Asta înseamnă că dacă ai un telefon Huawei, vei putea urmări ecranul său pe laptop odată ce îl conectezi la acesta prin bluetooth sau transfera fişiere rapid de pe telefon pe laptop şi invers, prin NFC. Este genul de funcţie pe care ajungi să o adori, dacă lucrezi mult cu ambele device-uri.

Dacă vrei un laptop la un preţ accesibil (şi da, este un preţ accesibil, pentru un laptop din care vei putea scoate untul vreo 2-3 ani), Huawei Matebook D14 mi se pare o alegere foarte bună. În acest moment, costă 2999 de lei, şi vine cu un ceas Huawei Watch GT cadou, dacă îl achiziţionezi până la sfârşitul lunii martie. Producătorul din Shenzhen demonstrează încă o dată că ştie să facă laptop-uri solide, elegante şi cu o performanţă bună, deşi este unul dintre cei mai noi jucători de pe această piaţă.