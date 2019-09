Fitbit Versa 2 este acum disponibil în România

Unul din aspectele pe care cei de la Fitbit au pus accentul în realizarea lui Versa 2 este somnul utilizatorului. Astfel, pentru noul smartwatch, compania a dezvoltat:

Sleep Score: opţiune prin care utilizatorii primesc o notă a somnului direct în aplicaţia Fitbit şi pot afla mai clar detalii despre calitatea somnului lor. Această notă se bazează pe un calcul ce ia în considerare ritmul cardiac (din timpul nopţii şi în repaus), momente de agitaţie, treziri şi stagii ale somnului.

Alarme smart (Smart Wake): noua funcţionalitate este setată să te trezească în cel mai bun moment al ciclului de somn, REM sau somn superficial, bazându-se pe un interval preselectat de 30 minute. Alarmele vor fi disponibile în curând pe smartwatch-urile Fitbit.

Modul special de funcţionare în timpul nopţii (Sleep Mode): dacă nu vrei să fii deranjat poţi dezactiva ecranul luminos al ceasului şi notificările. Această opţiune poate fi folosită şi în alte contexte, de exemplu în întâlniri sau în timpul antrenamentelor.

Notabil este şi faptul că biroul din Bucureşti al companiei a fost implicat în crearea noului produs, lucrând în special în zona de software, precum şi în designul aplicaţiilor.

Noul smartwatch vine şi cu opţiunea Fitbit Pay, precum şi cu aplicaţia Spotify preinstalată, prin care abonaţii Spotify Premium îşi pot controla muzica şi podcast-urile direct de la încheietura mâinii. În plus, pe Versa 2 poţi stoca peste 300 de melodii şi playlist-uri în aplicaţia Deezer.

Microfon integrat şi un display AMOLED, always-on

Utilizatorii de Android pot folosi şi microfonul integrat pentru a răspunde la mesaje text şi notificări, iar cele peste 3000 de aplicaţii şi feţe de ceas oferă utilizatorilor posibilitatea de a personalizat atât ecranul, cât şi modul în care sunt afişate informaţiile.

Deşi are mai multe funcţionalităţi decât predecesorul său, Versa 2 are un procesor mai rapid, lucru care îi îmbunătăţeşte performanţele, rapiditatea şi sistemul de navigaţie. În plus, ecranul AMOLED îi oferă utilizatorului vizibilitate mai bună, culori mai clare şi posibilitatea de a seta ecranul pornit permanent (always-on) astfel încât să poţi vedea mai uşor cât e ceasul sau care sunt rezultatele antrenamentelor în timp ce faci sport.

Versa 2 este cel mai avansat şi modern smartwatch din portofoliul Fitbit. Este realizat cu precizie şi fineţe, din materiale fine şi finisaje elegante. Este un smartwatch premium, cu margini rotunjite, un singur buton, rezistent la apă (până la 50 metri) şi greutate redusă. Culorile naturale ale carcasei îi oferă un aspect sofisticat şi modern, ceea ce îl face uşor de asortat indiferent de stilul personal.

Variante multiple de culoare şi acelaşi preţ ca primul Versa

Varianta Versa 2 Ediţie Specială vine cu o curea textilă jacquard, în două variante de culoare: navy-pink asociată cu o carcasă din cupru şi aluminiu roz sau negru-smoke cu o carcasă gri. În aceeaşi cutie se găseşte şi o curea clasică de silicon navy sau olive.

Fitbit Versa 2 este disponibil în România la preţul de 199,95 Euro, iar Versa 2 Special Edition se poate achiziţiona pentru 229,95 Euro, iar accesoriile pornesc de la 29,5 Euro. Noul produs se găseşte în lista celor mai mari magazine online şi offline din România.