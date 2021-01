CES 2021 a fost organizat în mediul digital, din cauza pandemiei de coronavirus, însă asta nu a împiedicat marile companii să arate tot ce au mai bun la cel mai mare show de tehnologie din an. Printre acestea s-a numărat, evident, şi Samsung, care în paralel a anunţat o nouă serie de telefoane, Galaxy S21 , păstrând pentru CES noua sa gamă de televizoare şi inovaţiile din seria de electrocasnice.

Aşadar, am aruncat o privire la cele mai importante tehnologii prezentate de Samsung la show-ul digital din acest an:

1. Televizorul cu MicroLED

Samsung a surprins la CES 2021 prin anunţarea primului său televizor cu Micro LED, care spre deosebire de orice alte tipuri de display-uri disponibile în prezent pe piaţă, oferă o luminozitate impresionantă a culorilor prin tehnologia de afişare LED auto-emisivă.

În 2018, primul display Samsung MicroLED a fost introdus sub forma de „The Wall” – un sistem de module configurabile care poate fi instalat într-un mod profesional şi unic. Cu noul MicroLED de 110 inci, Samsung oferă pentru prima dată experienţa MicroLED într-o formă tradiţională de televizor. Spre deosebire de predecesorul său modular, instalarea şi calibrarea sunt acum simplificate, deoarece noul model MicroLED de 110 inci este prefabricat – oferind capabilităţi video, audio şi smart uimitoare.

Practic, tehnologia Micro LED foloseşte lumini LED de dimensiuni micrometrice pentru a elimina lumina de fundal şi filtrele de culoare utilizate pe display-urile convenţionale. În schimb, se auto-luminează – producând lumină şi culoare din propriile structuri de pixeli. Redă în proporţie de 100% gama de culori DCI şi Adobe RGB şi oferă cu precizie imagini dintr-o gamă largă de culori realizate cu camere DSLR de ultimă generaţie. Acest lucru are ca rezultat culori uimitoare, realiste şi o luminozitate precisă realizată cu ajutorul rezoluţiei în 4K şi a 8 milioane de pixeli.

Mai mult, această tehnologie face ca imaginea să nu îşi piardă calitatea pe termen lung. MicroLED-urile sunt fabricate din materiale anorganice rezistente şi durabile, permiţând o durată de viaţă de până la 100.000 de ore, sau de peste un deceniu.

Televizorul MicroLED de 110 inci este completat şi de un procesor suficient de puternic pentru a face faţă capacităţilor de afişare. Denumit MicroAI, noul procesor oferă conţinut 4K HDR, pentru o imagine luminoasă, vie, realistă şi optimizată în funcţie de scenă.

2. Samsung NeoQLED

Dacă unii dintre noi sunt cât de cât familiarizaţi cu tehnologia MicroLED, fiind disponibilă deja pe ecrane mai mici, NeoQLED a reprezentat o adevărată surpriză, fiind o tehnologie nouă, dezvoltată de Samsung şi care va fi disponibilă pe modelele 4K şi 8K din gama sa.

NeoQLED se bazează pe tehnologie Quantum Mini LED, formată din LED-uri cu dimensiuni de 40 de ori mai mici decât ale unui LED convenţional. Astfel, Samsung schimbă LED-ul clasci, care utiliza un pachet pentru a fi fixat în poziţie şi o lentilă care să disperseze lumina, cu acest Quantum Mini LED, care foloseşte micro-straturi extrem de subţiri, compuse din zeci de mii de mini-LED-uri distincte.

Pentru a controla perfect imaginea şi aceste mii de zone de mini-LED-uri care rezultă, Samsung foloseşte Quantum Matrix, o tehnologie care le şi permite utilizatorilor să se bucure de conţinut aşa cum este menit a fi vizionat. Scala de luminanţă este mărită la 12 biţi cu 4096 de paşi, adică zonele întunecate vor fi şi mai întunecate, iar cele luminoase mult mai strălucitoare, pentru o experienţă mai precisă, dinamică şi captivantă.

Toate aceste noi tehnologii sunt posibile prin utilizarea unui nou procesor propriu Neo Quantum, cu capacităţi de upscaling mult îmbunătăţite. Neo Quantum utilizează până la 16 tipare de reţea neurală diferite, fiecare dintre ele coordonată distinct prin tehnologia de up-scale AI şi deep learning, astfel că poate optimiza calitatea imaginii la rezoluţiile 4K şi 8K, indiferent de rezoluţia iniţială a conţinutului nativ.

Neo QLED 2021 8K este primul televizor de la Samsung care vine cu toate aceste tehnologii şi are un design numit de sud-coreeni Infinity One, cu margini foarte reduse. Cutia Slim One Connect poate fi ataşată în spatele televizorului, oferind un sistem de gestionare a cablurilor.

Samsung a arătat atenţie şi pachetului audio, cu o nouă funcţie (OTS Pro - Object Tracking Sound), menită să sincronizeze multi-direcţional sunetul cu dinamica imaginilor în mişcare de pe ecran, alături de funcţia SpaceFit Sound, care analizează acustic arhitectura spaţiului în care televizorul este instalat, adaptându-şi astfel sunetul emis, pentru o experienţă auditivă personalizată, atât pentru ambientul încăperii, cât şi pentru tipul conţinutului vizionat.

3. Roboţii casnici

Prezentarea de electrocasnice a celor de la Samsung a avut în prim-plan două noi produse - frigiderul Bespoke cu 4 uşi, modular, şi aspiratorul JetBot 90AI+, însă atracţia principală au fost cei doi roboţi casnici, noua inovaţie a echipei de robotică a producătorului din Seul.

Astfel, cea mai nouă iteraţie a liniei de robotică a companiei, Samsung Bot Care este creat pentru a folosi AI pentru a recunoaşte şi răspunde la comportamentul utilizatorului. Acesta va fi capabil să se comporte ca un asistent-robot şi ca un companion şi să ajute cu task-uri din viaţa de zi cu zi. De asemenea, va învăţa programul şi obiceiurile utilizatorului şi trimite remindere pentru a gestiona zilele aglomerate.

Exemplul arătat de Samsung îl arată pe Bot Care intrând în camera în care utilizatorul său se află la calculator şi amintindu-i acestuia să facă puţin exerciţiu fizic, deoarece a stat pe loc foarte mult timp. Robotul are şi un ecran ataşat de capul său, prin care poţi realiza videoconferinţe cu oricine doreşti.

De asemenea în faza de dezvoltare, Samsung Bot Handy se bazează pe AI pentru a recunoaşte şi ridica obiecte de diferite mărimi, forme şi greutăţi, devenind asftel o extensie a utilizatorului şi ajutându-l cu treburile casnice, precum aşezatul mesei, încărcarea maşinii de spălat vase sau aranjarea cumpărăturilor. Samsung Bot Handy va putea identifica compoziţia obiectelor, folosind astfel un nivel potrivit de forţă pentru a apuca şi muta obiectele din casă.