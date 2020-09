Back to School la PC Garage - recomandările retailer-ului

Căutarea de gadget-uri noi este în toi, iar cei de la PC Garage oferă mai multe recomandări pentru doritori, de la laptop-uri la sisteme şi componente. Campania Back to School a retailer-ului se desfăşoară între 17 şi 27 septembrie şi cuprinde tot felul de dispozitive, potrivite pentru şcoală, birou sau timp liber.

Laptop-uri

La capitolul laptop-uri, PC Garage vine cu 3 recomandări diferite, două „de buget” şi una mai costisitoare, pentru cei care vor un plus de performanţă. Astfel, Lenovo IdeaPad L340, un laptop de gaming de 15,6 inci cu procesor i5 din generaţia a 9-a şi un NVIDIA GeForce GTX 1050 şi 8GB de memorie RAM DDR4 poate fi un prim laptop foarte bun şi competent atât la şcoală, cât şi pentru jocurile de după ale unui copil.

În acelaşi segment de preţ se situează şi laptop-ul ASUS TUF FX505DT, cu procesor Ryzen 5 de la AMD şi 8GB de memorie RAM. Laptop-urile ASUS sunt printre cele mai populare în România, iar gama TUF este foarte bine vândută, datorită unui raport bun calitate-preţ. Modelul acesta are 15,6 inci şi vine şi cu o placă grafică GeForce GTX 1650 de la NVIDIA, care susţine şi jocuri de tip AAA la calitate ridicată.

Versiunea mai scumpă propusă de PC Garage este un HP Pavilion (foto sus) de 16,1 inci, un laptop mult mai nou decât celelalte două, dotat cu un procesor Intel Core i5 din generaţia a 10-a, care poate urca până la 4,50GHz, 16GB de memorie RAM şi 512GB de stocare pe SSD, şi o placă grafică NVIDIA GeForce RTX 2060. Aceasta din urmă este probabil şi cel mai important component din laptop, oferind acces la tehnologiile NVIDIA dezvoltate pentru jocuri şi nu numai, precum DLSS 2.0 sau Ray Tracing, care ajută la îmbunătăţirea calităţii vizuale a jocurilor, GeForce Experience şi Game Ready Drivers, care se asigură că ai parte de cea mai bună experienţă pe un laptop cu placă grafică NVIDIA, în cele mai noi jocuri şi, nu în ultimul rând, Battery Boost şi Optimus, care prelungesc bateria laptop-ului şi optimizează performanţa plăcii grafice, pentru a se asigura că aceasta este la cel mai înalt nivel posibil. HP Pavilion este potrivit mai degrabă pentru cei care vor să combine conferinţele pe Zoom cu un meci de Rocket League sau Overwatch.

Sisteme

Pentru cei care ştiu că vor lucra în continuare de acasă pentru o bună perioadă sau care preferă o maşinărie mai puternică, PC Garage are două recomandări de sisteme, ambele situate în aceeaşi bornă de preţ cu Pavilion-ul de mai sus, de la HP.

Aşadar, primul sistem recomandat este Callisto, care vine cu un procesor i7 din a 9-a generaţie (Coffee Lake), o memorie RAM de 16GB, SSD de 512GB şi o placă grafică Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER. Bineînţeles, ca în orice sistem de gaming, nu lipseşte iluminarea RGB, iar înăuntru găsim destul spaţiu pentru upgrade-uri viitoare, datorită carcasei de tip Middletower, dar şi conectivitate suficientă pentru a conecta mai multe monitoare sau orice alt tip de gadget-uri foloseşti pentru muncă.

Cel de-al doilea sistem este un mic monstru denumit Arkay (foto sus), care vine cu un AMD Ryzen 5 3600 şi o placă grafică NVIDIA GeForce RTX 2060 (plus, evident, iluminare RGB). La fel ca în cazul Pavilion-ului de mai sus, placa grafică oferă acces la toate tehnologiile NVIDIA şi performanţă excelentă în jocuri, iar cei care nu sunt mulţumiţi, pot face cu uşurinţă upgrade-ul la noua serie 30. Arkay mai are şi 16GB de memorie RAM DDR4 şi un SSD generos, de 1TB, toate încadrate din nou într-o carcasă middletower. Arkay e mai mult decât capabil să realizeze orice task-uri, de birou sau în jocuri, şi campania Back to School poate fi o scuză bună pentru a trece la un astfel de maşinărie de gaming.

Plăci grafice

În fine, recomandările de componente ale PC Garage se referă la plăcile video NVIDIA, mai exact două modele care sunt prezente şi în laptop-urile şi sistemele de mai sus.

Prima recomandare este un GeForce GTX 1660 SUPER, despre care Adevărul a scris şi aici . Printre principalele avantaje se numără preţul accesibil, performanţa bună în jocuri AAA şi prezenţa tehnologiilor NVIDIA, printre care se numără şi GeForce Experience sau sau driver-ele Game Ready.

Cea de-a doua recomandare este tot un GeForce, de data asta un RTX 2060 cu 6GB GDDR6, o placă grafică foarte bună pentru cei care vor să adauge un plus de performanţă în sistemul lor. Construită pe arhitectură Turing, principalele avantaje ale lui RTX 2060 sunt Ray Tracing-ul şi DLSS2.0, menţionate şi mai sus, care îmbunătăţesc calitatea grafică a jocurilor, făcând ca elemente precum umbrele şi reflecţiile să fie mai realiste şi să ducă astfel la o imersiune completă a jucătorului.