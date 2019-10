Acer Travel Mate P6, laptop bun pentru oameni dinamici [TECH REVIEW]

Primul lucru pe care l-am remarcat la Acer Travel Mate P614-51 e cât e de uşor şi de mic prin comparaţie cu al meu, un laptop clasic cu ecran de 15.6 inci şi cântărind peste 2.5 kg. Acer Travel Mate P6 are doar 1.1 kg şi o diagonală de 14 inci. Evident, un aspect care recomandă un notebook în 2019, pentru oamenii în mişcare, e portabilitatea.

Din fericire asta nu e singura calitatea a lui Travel Mate P6, dacă tot am vorbit de ecran acesta e unul mat (Confy View) de tip LED IPS, cu rezoluţie FullHD (1920 x 1080). Atinge toate criteriile necesare - luminozitate, contrast, culoare, claritate - fără a se remarca în vreunul. Culorile par puţin şterse, efectul ecranului mat, în schimb are unghiuri largi de vizualizare, iar Acer susţine că atinge 72% NTSC . Şi da, am simţit în unele momente că 14 inci nu e suficient de mare, dar ăsta e un sacrificiu necesar, când vine vorba de mobilitate.

Ce ”pune în mişcare” Travel Mate: o placă de bază WHL Dorado_WL, procesor Intel i5 8265U, memorie DDR4 SDRAM de 8GB, placă grafică integrată Intel Graphics 620 şi stocare SSD de 256GB. Opţional poţi adăga memorie de stocare cu card microSd şi microSDXC. Laptopul mai are un microfon, două difuzoare stereo şi o cameră web 720p.

Cu un corp din aliaj de magneziu de doar 16,6 mm grosime, conform Acer, laptopul a trecut testele MIL-STD 810G2. Lungimea lui Mate P6 e de aproximativ 32 cm iar lăţimea de 23 cm.

Şi dacă tot am ajuns la stocare, iată câteva informaţii suplimentare din CrystalDiskInfo, plus vitezele de citire / scriere ale SSD-ului măsurate cu CristalDiskMark.

Pe partea de porturi şi conectivitate avem: un port HDMI, trei USB (2xUSB-A şi 1xUSB-C / Thunderbolt), Ethernet şi jack de 3/5 mm.

Pe partea dreaptă avem şi un dispozitiv antifurt Kensington Lock.

Rămând în domeniul securităţii, Acer Travel Mate P6 e dotat cu camera de recunoaştere a feţei (IR webcam), iar butonul de pornire, de deasupra tastaturii, are şi funcţie de cititor de amprente, două moduri de a te conecta cu Windows Hello. Camera web poate fi acoperită dacă ai temeri legate de intimitate.

Pe partea de conectivitate avem internet wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac şi conexiune pe fir Gigabit.

Rezultate obţinute pe Windows 10, în bandă de 2.4 GHZ (în partea de sus) şi 5GHz (în partea de jos). Browserul folosit e Google Chrome. Vitezele astea le-a obţinut conectat la Tenda AC8 AC1200.

La Berlin am lucrat pe el din sălile de prezentare, dintr-un bar-restaurant şi din camera de hotel. Bateria nu m-a lăsat nici o clipă, Travel Mate a făcut faţă cu brio, însă uneori devenea zgomotos, cooler-ul rula la maximum cel mai probabil. Travel Mate P6 are o baterie (Li-Ion) cu patru celule de 3920 mAh, care potrivit Acer oferă o autonomie de 16 ore. Pe mine nu m-a ţinut mai mult de 4, dar m-am descurcat. Încărcarea de la 0 la 100% se face în circa două ore, iar în 45 de minute poţi obţine 50 %.

Tastatura cu cursă scurtă nu mi-a creat probleme, iar touchpad-ul e mare şi sensibil la atingeri. Deşi uneori o tastatură mai ridicată se simte mai bine, am scris lejer şi am editat rapid fotografii în programe de bază.

Sunetul oferit de cele două difuzoare nu e cel mai puternic, basul e ezitant, dar pentru apeluri video pe Skype, filme sau muzică e suficient.

Deşi aveam suficiente informaţii şi fără teste sintetice l-am supus la două dintre ele din obişnuinţă: UserBanchmark şi PassMark.

În mod evident nu pentru gaming (15%), mai degrabă desktop (60%) şi un pic de staţie de lucru (30%).

Acer Travel Mate P6 are un design business, suficiente atuu-uri şi poate fi un prieten bun de călătorie, afaceri sau plăcere, la un preţ pornind de la 770 de euro pentru modelul testat.