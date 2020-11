Victor Armăşelu, Samsung România, despre Black Friday: „Este perioada cu cele mai mari vânzări din an, inclusiv pentru noi”

Adevărul: Cu ce diferă Black Friday din România de Black Friday din alte ţări?

Victor Armăşelu: Black Friday este un eveniment îndelung aşteptat şi pregătit cu mult timp înainte de toţi retailerii din România. Fenomenul Black Friday este atipic în România prin prisma formatului adoptat; nu îi este dedicată o singură zi. Ofertele încep chiar de pe 23 octombrie şi pot continua până în decembrie.

Noiembrie (şi în general trimestrul patru din an) este perioada cu cele mai mari vânzări pentru toţi producătorii din ElectroIT, inclusiv pentru Samsung. Întinderea pe o perioadă îndelungată schimbă strategia de oferte a companiilor implicate în Black Friday, faţă de ceea ce vedem în SUA şi în unele ţări vest-europene, in sensul in care in Romania promotiile sunt mai echilibrate, campaniile sunt organizate în valuri succesive, ceea ce permite o mai bună organizare atât logistic, cât şi pentru consumator, care are timpul necesar evaluării atente a necesităţilor sale şi a ofertelor din piaţă.

Adevărul: Cum a schimbat pandemia comportamentul românilor şi interacţiunea lor cu electronicele/electrocasnicele?

Victor Armăşelu: Comportamentul consumatorilor s-a adaptat situatiei în decursul ultimelor luni, fiind strâns legat de condiţiile economice, sociale, ba chiar epidemiologice de la momentul actual. Cum familiile petrec din ce în ce mai mult în casă, rolul pe care îl joacă electrocasnicele în viaţa lor s-a schimbat. Ele sunt mai intens folosite, prin urmare unii dintre ei vor lua în considerare un upgrade sau achiziţionarea de produse noi, pe care poate nu le luau în calcul în trecut.

Adevărul: Sunt românii mai dependenţi de electronice/electrocasnice, pe măsură ce petrec mai mult timp indoor?

Victor Armăşelu: Nu poate fi vorba de „dependenţă”, mai curând este o creştere a gradului de conştientizare a rolului şi importanţei electrocasnicelor, a necesităţii unui produs fiabil şi consumuri specifice mici, cu o utilizare facilă şi intuitivă, care să se integreze plăcut în ambientul locuinţei şi care să aibă suplimentar capacităţi de inter-conectivitate şi control la distanţă.

Ce categorii de produse de la Samsung vor avea parte de reduceri de Black Friday

Adevărul: Către ce îşi vor îndrepta atenţia consumatorii de acest Black Friday şi care sunt produsele Samsung pe care le recomandaţi?

Victor Armăşelu: Televizorul este unul dintre cele mai achiziţionate produse din această perioadă, pentru că în actualele condiţii, pe lângă rolul tradiţional, televizorul are roluri multiple: trebuie să fie şi monitor pentru computerul de acasă sau pentru telefon sau tabletă prin Samsung DeX, este şi dispozitivul prin care accesăm la distanţă computerul de la birou, este şi display-ul pentru gaming.

În ceea ce priveşte zona bucătăriei, pentru că românii merg mai rar la cumpărături şi deci cumpără alimente în cantităţi mai mari la o singură vizită, îşi dau seama că au nevoie de un frigider nou, mai spaţios, dar care să încapă în acelaşi spaţiu disponibil în locuinţă. De aceea, noi promovăm frigidere de tipul SpaceMax cu optimizarea spatiului util, cu tehnologia No Frost care garanteaza păstrarea pentru o mai lungă perioadă de timp a alimentelor, si TwinCooling, care permite convertirea spaţiilor de refrigerare în spaţii de congelare şi invers.

Pentru cei care şi-au descoperit pasiunea pentru gătit în această perioadă, în oferta de acest Black Friday vom avea şi cuptorul Samsung Dual Cook Flex, cu care putem găti simultan două feluri de mâncare, fără ca mirosurile sa se intrepatrunda. Şi calitatea aerului pe care îl respirăm este foarte importantă şi am sesizat o creştere a numărului de oameni care conştientizează acest aspect. Pentru cei care iau în considerare achiziţia unui purificator de aer, gama noastră recent lansată include 5 modele de purificatoare.

Adevărul: Există funcţii sau servicii specifice pe care românii le caută la electrocasnice (în timpul BF şi nu numai)?

Victor Armăşelu: Pentru că oamenii privesc altfel acum modul în care arată şi funcţionează obiectele din locuinţele lor, integrarea electrocasnicelor devine de multe ori o necesitate, nu doar un lucru opţional. Observăm tendinţa românilor de a conecta electrocasnicele inteligente la smartphone şi de a le controla de la distanţă, pentru un plus de confort. De altfel, noi le punem la dispoziţie utilizatorilor aplicaţia SmartThings, care reuneşte într-un singur loc toate device-urile din casă.