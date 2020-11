INTERVIU. Stejara Pircan, vicepreşedinte eMAG: „Obiectivul nostru este de a livra comenzile de Black Friday până pe 27 noiembrie”

Adevărul: De când aţi început pregătirile pentru Black Friday?

Stejara Pircan: Pentru ziua de Black Friday ne pregătim timp de un an pe parcursul căruia colaborăm cu toţi furnizorii şi partenerii noştri, astfel încât să putem aduce clienţilor o zi cu cele mai bune oferte din an.

Adevărul: Am observat că în ultimele zile, în timpul nopţii site-ul eMAG nu putea fi accesat, arătând un mesaj care spunea „ne pregătim pentru Black Friday”. În ce au constat aceste pregătiri?

Stejara Pircan: În pregătirea Black Friday testăm sistemele pentru a ne asigura că vor funcţiona la parametri optimi pe 13 noiembrie: facem teste de stres, de încărcare sau de performanţă. Ne-am construit sisteme care simulează comportamentul clienţilor şi le rulăm pe site şi pe celelalte aplicaţii din ecosistemul eMAG până ce ajung la capacitate maximă, uneori chiar mai mult de atât. În fiecare an de Black Friday, infrastructura IT din spate beneficiază de un upgrade major pe care îl facem pe timpul nopţii, pentru ca impactul la client să fie cât mai mic.

Adevărul: Vă aşteptaţi ca Black Friday 2020 să aibă mai mult sau mai puţin succes decât BF 2019?

Stejara Pircan: Ne aşteptăm ca Black Friday 2020 să depăşească recordurile pe care le-am stabilit anul trecut, iar evoluţiile din ultimele luni ne întăresc aceste aşteptări.

În primul rând, comerţul online a avut o adopţie accelerată în perioada pandemiei şi tot mai mulţi oameni au descoperit beneficii precum gama mai mare de produse, preţurile mai bune sau serviciile de livrare şi retur. În această perioadă, interesele clienţilor s-au modificat către categorii de produse de care înaintea pandemiei aveau mai puţină nevoie sau pe care le căutau mai degrabă în offline, noi ne-am adaptat rapid pentru a veni în întâmpinarea lor.

Studiile ne confirmă şi ele că interesul este mai mare ca oricând, 54% dintre românii cu vârsta între 18-65 ani intenţionează să facă cumpărături în această ediţie de Black Friday. În opinia noastră, de Black Friday şi de Crăciun, cumpărăturile din toate categoriile se vor desfăşura preponderent online.

Adevărul: Anul acesta este destul de evident că marea majoritate a clienţilor vor opta pentru livrarea acasă sau în lockerele voastre, pentru a evita o eventuală deplasare mai lungă. Sunteţi pregătiţi de volumul mare de livrări care se anunţă?

Stejara Pircan: Suntem foarte bine pregătiţi, iar obiectivul nostru este acela de a livra comenzile până pe 27 noiembrie, indiferent de metoda de livrare - la easybox, prin curier, în showroom-urile eMAG sau în oficiile poştale.

Am extins reţeaua easybox la 850 de unităţi, astfel că anul acesta de Black Friday este de trei ori mai mare faţă de anul trecut şi colaborăm strâns cu firmele de curierat FAN Courier şi Sameday.

Echipele din depozitele eMAG sunt pregătite pentru a procesa coletele încă de la primele ore, în condiţii de deplină siguranţă, astfel încât comenzile să fie predate către curieri cât mai rapid şi livrate conform promisiunii.

În plus, am angajat anul acesta 1.200 de oameni care vor putea susţine acest sprint, în echipele de customer care, logistică şi tehnologie.

Adevărul: Vor exista oferte de Black Friday şi de la partenerii din marketplace? Dacă da, vor fi acestea promovate alături de cele pe care le va avea eMAG?

Stejara Pircan: Da, ca în fiecare an, oferta specială de Black Friday va fi susţinută nu doar de eMAG, ci şi de partenerii din eMAG Marketplace. Produsele participante vor fi incluse în pagina specială de campanie, dar se vor putea identifica uşor şi în aplicaţie sau pe site, având badge-ul special Black Friday.

Adevărul: Se poate spune că este mai dificilă organizarea evenimentului de Black Friday din acest an din cauza tuturor măsurilor de siguranţă pe care trebuie să le respectaţi?

Stejara Pircan: Este o perioadă excepţională, iar din martie şi până acum am funcţionat predominant lucrând de acasă. Ne-am adaptat repede şi echipele au funcţionat foarte bine, credem că la fel va fi şi pe 13 noiembrie, când, pentru cei mai mulţi dintre colegi, Black Friday va fi de acasă. Nu am simţit că ar fi mai greu decât dacă am fi fost la birou, deşi ne lipseşte interacţiunea umană.

Ne preocupă sănătatea colegilor noştri şi am investit semnificativ în măsuri de protecţie la depozite, unde cei care lucrează sunt dotaţi cu tot ce este necesar pentru ca sănătatea lor să nu fie pusă în pericol.