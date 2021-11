Black Friday: Ce reduceri oferă Libris.ro, Complice.ro, Floria.ro, Obor21.ro, Tohani România şi Workspace Studio

Peste 220.000 de titluri şi reduceri până la 90% la Libris

Sub sloganul Black Friday ca la carte, Libris a pregătit o zi de reduceri până la 90% pentru peste 220.000 de titluri. Campania de Black Friday pe Libris se va desfăşura timp de 24 de ore, pe 12 noiembrie.

Reducerile vor acoperi atât cărţile în limba engleză (până la 35%), care se bucură de un interes crescut de la an la an, categoria eBooks - unde reducerile vor fi de 20% - dar şi bestsellere şi noutăţi din toate categoriile de top: beletristică, dezvoltare personală, dezvoltarea şi gestionarea afacerilor, cărţi de parenting şi pentru copii. De asemenea, în campanie sunt incluse şi peste 1800 jocuri, care vor beneficia de un discount de până la 40%.

Ca şi în anii trecuţi, am inclus in oferta de Black Friday titluri căutate, cum ar fi celebra serie Dune, autori români şi internaţionali de top, printre care Gabor Mate, Matt Haig, Alex Michaelides, Ioana Chicet Macoveiciuc. Ne aşteptăm ca interesul cititorilor să fie crescut, prin urmare am eficientizat procesul de comandă printr-un landing page dedicat campaniei, cu acces rapid la categorii de reduceri, pe categorii de produse, asistenţă tehnica non-stop şi stocuri pe măsură, a precizat Laura Ţeposu, CEO Libris.

Pregătirile Libris pentru Black Friday au început în urmă cu câteva luni, astfel încât echipa este pregătită tehnic şi logistic pentru ca toate comenzile plasate în cadrul campaniei să fie livrate în cel mult 3 zile de la confirmarea lor.

Reduceri de 25% de Black Friday la cadourile experienţă de la Complice.ro şi discounturi la abonamentele pentru cadouri

De Black Friday, Complice.ro, business online de cadouri şi recompense experienţiale, va oferi reduceri de 25% pentru toate pachetele FlexiBox, ce includ un portofoliu variat de peste 30 de experienţe, offline şi online. Pachetele de cadouri FlexiBox oferă posibilitatea destinatarului de a-şi alege experienţa dorită, dintr-o selecţie de cadouri experienţiale din domenii diferite: zbor cu motodeltaplanul, cu elicopterul sau avionul uşor, driving pe circuit de asfalt, macadam sau offroad, masaj în doi sau cină romantică, degustări private de cafea, cocktail masterclass, atelier de cupaje, sesiuni de airyoga, dar şi experienţe de tip escape rooms online şi offline.

Campania de Black Friday desfăşurată de Complice.ro va avea loc începând de vineri, 12 noiembrie până duminică, 14 noiembrie, ora 23.59.

FlexiBox este un concept care, într-un an de la lansare, a devenit foarte popular, pentru că oferă mai multă flexibilitate, iar cel ce oferă un asemenea cadou nu poate da greş, chiar dacă nu este sigur care sunt preferinţele destinatarului. Clienţii pot alege dintr-un portofoliu variat de experienţe, online şi offline, ce pot fi accesate în decurs de 1 an.

Pe acelaşi considerent, am pregătit şi reduceri la abonamentele de experienţe, un concept lansat recent de Complice.ro. Ne dorim astfel să oferim cât mai multor clienţi posibilitatea de a beneficia de experienţe speciale, cu adevărat memorabile, indiferent de ocazie sau de momentul din an, fără a resimţi o presiune asupra bugetului, a precizat Oana Pascu, fondator Complice.ro.

În ultimul an, Complice.ro a automatizat procesul de emitere pentru voucherele-cadou, astfel încât poate procesa un număr ridicat de cereri într-un interval foarte scurt, satisfăcând astfel inclusiv solicitările clienţilor care au nevoie de un cadou special rapid, disponibil în doar câteva minute.

Gesturi romantice cu 40% reducere, prin buchetele de la Floria.ro

Floria.ro pregăteşte pentru Black Friday reduceri de 10% pentru întreg portofoliul de produse – buchete şi aranjamente florale – dar şi un discount special, de 40% pentru o selecţie de buchete de top.

Florile comandate pe Floria.ro pot fi livrate oriunde în ţară, dar şi în străinătate, în 2-4 ore de la confirmarea comenzii. Platforma Floria.ro asigură discreţie totală, felicitare cadou gratuită, livrare de luni până duminică, naţională sau internaţională. Livrarea este gratuită în peste 100 de localităţi din România.

Chiar dacă de Black Friday nu florile sunt în prim plan când se alcătuiesc listele de cumpărături, în fiecare an am avut comenzi speciale care au fost livrate ulterior. La plasarea comenzii, clienţii Floria.ro au posibilitatea să selecteze data livrării, iar unii comandă chiar şi cu 2 luni în avans. Prin urmare, anul acesta am pregătit reduceri de 40% la mai multe buchete spectaculoase, care în mod obişnuit au preţuri cuprinse între 300 şi 500 de lei, a precizat Marina Popescu, Director General Floria.ro.

Black Friday savuros, pe Obor21.ro: Carne proaspătă de la ţară, cu până la 50% reducere

Obor21.ro, prima cooperativă ţărănească cu livrare, a pregătit un weekend de reduceri cu ocazia Black Friday. Astfel, între 12 şi 14 noiembrie, Obor21.ro va oferi reduceri între 10-50% la toate produsele din mânzat, oaie şi capră, dar şi la specialităţi.

Astfel, printre produsele cu cele mai mari reduceri se numără bucăţile cele mai căutate, cum ar fi T-bone (-30%), bavetă de mânzat (-50%) sau muşchi de capră (-40%).

De Black Friday, ca şi în cazul tuturor comenzilor plasate pe Obor21.ro, clienţii pot rezerva bucăţile de carne preferate, asigurându-se menţinerea unui flux axat pe sustenabilitate, eliminarea risipei alimentare şi consum local.

Este prima dată când organizăm o astfel de campanie de reduceri. Ne dorim ca şi mai mulţi români să descopere conceptul nostru Meatbooking – rezervare înainte de sacrificare. Dincolo de asta, vrem să încurajăm publicul să testeze carnea de la ţară, adusă la oraş în condiţii de trasabilitate clară, sigure, de secol XXI, cum ne place nouă să spunem, şi astfel să beneficieze atât de un gust autentic, savuros, de o calitate superioară, dar şi să devină susţinători ai producţiei locale şi promotori ai unui consum responsabil, ca şi noi, a precizat Florian Mateiţă, fondator Obor21.ro.

Vinerea Neagră, cu un pahar de Fetească Neagră, de la Tohani România

Tohani România pregăteşte pentru Black Friday o ofertă specială la vinuri create cu Fetească Neagră şi soiuri complementare, prezentate prin cele mai populare etichete ale producătorului.

Astfel, pe 12 noiembrie, pe canalul online de vânzare al Tohani România – https://www.tohaniromania.com/shop/ - vor fi disponibile reduceri de 50% la vinuri, sub forma unor pachete 1+1 gratuit. Sunt incluse în campanie vinurile ce conţin soiul vedetă al producătorului - Fetească Neagră – sub etichetele Moşia de la Tohani, Moşia Special Reserve, respectiv Princiar.

Vor beneficia de ofertă 1+1 gratuit şi vinurile rose ale etichetelor menţionate, respectiv Moşia de la Tohani, Moşia Special Reserve şi Princiar.

De la debutul pandemiei, numărul clienţilor care aleg să achiziţioneze vin direct de pe site-ul nostru este într-o creştere constantă, mai ales că tot mai mulţi clienţi ne şi calcă pragul, luând contact direct cu povestea vinului desăvârşit pe podgoria Tohani. Prin urmare încercăm să le oferim periodic oferte speciale, iar acest eveniment nu face excepţie, iar cum Feteasca Neagră este printre cele mai apreciate soiuri româneşti, ne aşteptăm ca de acest Black Friday să ajungă în tot mai multe case ale românilor, a precizat Virgil Mândru, CEO Tohani România.

Workspace Studio pregăteste reduceri până la 50% la ergonomie. Sute de scaune Herman Miller vor avea preţuri cu 30-50% mai mici

Workspace Studio – companie specializată în soluţii de amenajare orientate către ergonomie şi partener unic acreditat al Herman Miller în România – a pregătit 24 de ore de reduceri de Black Friday. Campania se va desfăşura pe 12 noiembrie.

Black Friday 2021 va include cu 50% mai multe produse decât anul trecut, când Workspace Studio a organizat pentru prima dată un eveniment dedicat Black Friday. Preţurile scaunelor ergonomice de la Herman Miller vor scădea cu până la 50%.

Vedetele campaniei din acest an vor fi scaunele Aeron şi Embody, vârfurile de ergonomie din întrega lume, care vor beneficia de un discount de 30%. Alături de acestea, în oferta de Black Friday va fi inclusă şi o selecţie de modele de scaune ergonomice cu reducere de 50%. De asemenea, oferta va cuprinde câteva sute de scaune Herman Miller desigilate, care au aceeaşi garanţie market leading, de 12 ani.

Campania de anul trecut a fost foarte bine primită de clienţii Workspace, de aceea am decis să creştem selecţia de produse şi discounturile. Clienţii noştri îşi doresc spaţii de lucru ergonomice, de o calitate superioară şi pentru ei am pregătit o ofertă de neratat, aceste reduceri fiind accesibile o singură dată pe an, cu ocazia Black Friday.

Mai ales în ultimele 18 luni, românii privesc spaţiul de lucru ca pe o investiţie în sănătate şi în productivitatea lor, prin urmare alocă bugete proporţionale, chiar şi pentru biroul de acasă. Ne aşteptăm la o creştere de cel puţin 30% faţă de ediţia din 2020, prin urmare am pregătit stocuri mai mari şi o capacitate de livrare crescută, a precizat Horaţiu Didea, Managing Partner Workspace Studio.