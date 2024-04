Pățania jenantă a unui vasluian. S-a urcat pe o poartă înaltă de peste 6 metri și nu s-a mai putut da jos VIDEO

Un bărbat din Bârlad le-a dat de lucru noaptea trecută pompierilor din oraș, după ce s-a urcat pe o poartă înaltă de peste 6 metri și nu s-a mai putut da jos de acolo.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Bârlad au intervenit joi, 11 aprilie 2024, cu două autospeciale, între care și o autospecială cu platformă de lucru la înălțime, pentru salvarea unui bărbat care se urcase pe una dintre porțile de acces în fosta Întreprindere de Rulmenți Bârlad.

VIDEO AICI

„La fața locului a intervenit o ambulanță aparținând SAJ Vaslui, substația Bârlad, precum și un echipaj din cadrul IPJ Vaslui. La sosirea echipajelor de intervenție a fost găsit un bărbat urcat pe o poartă de acces, la o înălțime de peste șase metri. Bărbatul urcat pe poartă nu putea coborî în siguranță, întrucât zona era una destul de instabilă. Pentru salvarea bărbatului, pompierii au folosit autospeciala de lucru la înălțime. Bărbatul a fost coborât în siguranță, după care a fost predat echipajului de pe ambulanța SAJ Vaslui”, au precizat reprezentanții ISU Vaslui.

Polițiștii l-au luat apoi în primire pe bârlădean, pentru ca acesta să le explice motivul care l-a determinat să comită gestul necugetat.

Un hoţ a rămas agăţat într-o ţepuşă de la poarta unei case

Un al incident ce a implicat poarta unei case a avut loc în 2017 la din Drobeta Turnu Severin. Un cunoscut om de afaceri s-a trezit cu un bărbat pironit în poarta casei sale. Hoţul ghinionist, un tânăr de 22 de ani, din judeţul Caraş Severin, a rămas agăţat într-o ţepuşă şi de durere a început să ţipe cât îl ţineau plămânii.

Toată păţania s-a petrecut chiar în buricul Severinului, la casa lui Gheorghe Păuna, Monel cum îi spun apropiaţii, un prosper om de afaceri din municipiul de la Dunăre. Un individ rămăsese agăţat într-o ţepuşă de la poarta casei sale din fier forjat. Apucase să sară poarta în interiorul curţii, dar îi rămăsese piciorul agăţat în ţepuşă.

De durere a început să urle, aşa că în scurt timp a reuşit să trezească toţi vecinii din jur.

„Am fost trezit din somn, era zarvă mare. Am ieşit afară, la poarta mea era poliţia, salvarea, am deschis poarta când am văzut un individ agăţat în gard. Am rămas surprins. Individul stătea acolo de o jumătate de oră, a venit descarcerarea, au tăiat poarta, l-au scos din gard, a venit ambulanţa şi l-au dus la spital”, povesteşte Gheorghe Păuna.

Aproape o oră şi jumătate a durat întreaga operaţiune de scoatere a individului din ţepuşă, pompierii trebuind să taie elementul decorativ care îi străpunsese piciorul.

„Vineri, 26 mai 2017, la ora 2:00, Detaşamentul de Pompieri Dr. Tr. Severin a intervenit cu cinci pompieri militari şi o autospecială de lucru cu apă şi spumă cu modul de descarcerare, în municipiul Droberta Turnu Severin, la intersecţia străzilor Crişan şi Adrian, pentru salvarea unei persoane rămasă blocată pe un gard la o înălţime de circa doi metri. La sosirea forţelor de intervenţie, persoana se afla suspendată pe gard, având piciorul străpuns de un element decorativ confecţionat din fier. Pompierii au acţionat cu accesoriile din dotare pentru tăierea elementului decorativ, persoana fiind coborâtă de pe gard şi predată ambulanţei S.A.J., care a transportat-o la U.P.U. din Dr. Tr. Severin”, a declarat Raluca Tîrcă, purtătorul de cuvânt al ISU Drobeta.

Tânărul a declarat că a vrut să se ascundă în curtea omului de afaceri de nişte amici cu care petrecuse la un local din Severin. Gheorghe Păuna nu crede deloc cele spuse de individ şi este de părere că acesta a acţionat la pont.