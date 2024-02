Băiat de 14 ani rănit grav după ce a fost lovit de un cal, la Vaslui. De ce nu a putut fi preluat de elicopterul SMURD

Un băiat în vârstă de 14 ani a fost grav rănit, marţi, 20 februarie, după ce a fost lovit de un cal, în localitatea Mânzaţi, comuna Ibăneşti, județul Vaslui.

Băiatul în vârstă de 14 ani, grav rănit după ce a fost lovit de un cal, în localitatea Mânzaţi, comuna Ibăneşti, urmează să fie transferat la un spital din Iaşi, potrivit reprezentanţilor Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui.

„Copilul a fost preluat de o ambulanţă tip C2 cu medic şi transportat la Spitalul de Urgenţă 'Elena Beldiman' Bârlad, unde i s-au făcut o serie de investigaţii medicale. Victima a suferit un traumatism cranio-cerebral cu otoragie dreaptă. Copilul urmează să fie transferat la Iaşi cu o ambulanţă aparţinând SAJ Vaslui", a transmis purtătorul de cuvânt al SAJ Vaslui, Daniel Ungureanu.

Cadrele medicale au solicitat un elicopter SMURD care să preia copilul de la Spitalul Bârlad, dar acesta nu a putut fi trimis din cauza faptului că platforma nu este luminată pe timp de noapte.

Tânăr rănit de un cal în timpul unei curse tradiționale

Pe 5 ianuarie 2024, un alt incident în care a fost implicat un cal a avut loc în județul Prahova. Un tânăr a ajuns la spital, după ce a fost rănit de un cal. Animalul a scăpat de sub control în timpul festivității Botezul cailor, care are loc, în fiecare an, în ziua de Bobotează, în localitatea prahoveană Pietroşani, a intrat în mulțime și l-a rănit pe băiat.

Incidentul s-a produs pe un islaz din satul Pietroşani, comuna Puchenii Mari, unde în fiecare an, de Bobotează, sute de oameni de strâng pentru a participa la sărbătoarea Botezul cailor. Proprietarii de cabaline îşi aduc animalele pe islaz, unde sunt stropite cu agheasmă de către preoţi.

La festivităţi participă nu doar cei care deţin cai, sute de persoane asistând la sărbătoarea care are loc pe islaz, întrucât în cadrul ceremoniei au loc şi concursuri de frumuseţe sau viteză, unde cei care doresc se înscriu cu caii lor.

În timpul uneia dintre probe, un cal a fost scăpat de sub control şi a intrat în mulţimea care asista pe margine, rănind un bărbat.

Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Prahova au declarat că victima, un tânăr de 21 de ani, a suferit un traumatism la antebraţul drept. El a fost dus la spital de către un echipaj medical.