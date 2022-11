Peștera Topolnița, monument al naturii, cu formațiuni unice în lume. „Un portal impresionant”

Cu o lungime de aproximativ 25 km, care o plasează pe locul doi la nivel național și pe locul 17 în lume, Peștera Topolnița este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din România.

Peștera Topolnița este, în primul rând, unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din județul Mehedinți.

„Dacă ești din România, trebuie să ajungi o dată-n viață aici: Peștera Topolnița, un loc misterios, o peștera cu un portal impresionant, iar partea activă este farmecul verii”, așa o recomandă Geoparcul Platoul Mehedinți.

Adrenalină, încântare, peisaj pitoresc și aventură, pe toate le poți experimenta aici, în mod organizat, dacă ai șansa să ajungi la Sărbătoarea Peșterii Topolnița, care se ține în august.

„Este deosebit de complexă și valoroasă: cavernament gigantic, ape subterane, speleoteme de mari dimensiuni, colonii de lilieci, faună bogată, resurse arheologice, mineralogice și paleontologice încă incomplet studiate, fiind un obiectiv științific cu caracter de raritate-unicitate. Rețeaua de galerii este dispusă pe patru nivele: două fosile, unul subfosil și unul activ”, se arată pe pagina de Facebook Peștera Topolnița.

Temperaturile în peșteră sunt cuprinse între 8,2-10,8 grade Celsius, ceea ce o încadrează în rândul peșterilor calde. Curenții de aer se simt din plin datorită celor cinci deschizături. Intrarea și ieșirea din peșteră se realizează printr-o galerie la versant în lungime de 450 m sau un suitor pe circa 90 m diferență de nivel, echipat cu ascensoare.

„Am căutat liliecii”

Membrii Arhitectura - GPMh, proiectul care își propune să aducă în atenția publicului larg valoarea identitară a construcțiilor tradiționale din Geoparcul Platoul Mehedinți, au descris perfect pe pagina lor de Facebook, după o vizită făcută anul trecut, senzația pe care o trăiești în peșteră.

„Ne-am împărțit în grupuri, iar prima provocare a fost să pătrundem în peșteră prin intrarea foarte îngustă, ce ne-a surprins prin sistemul său complicat de închidere. Odată ajunși înăuntru teama s-a risipit. Cu ajutorul căștii de protecție cu lanternă am căutat liliecii. O întreagă lume s-a dezvăluit deasupra capetelor noastre, plină cu stalactite, adevărate bijuterii ce împodobeau pereții. Câțiva lilieci atârnau leneși din loc în loc, în timp ce alții se agitau în aer. Turul s-a încheiat în Sala Mare, cu o boltă la o înălțime de aproximativ 20 de metri!”, scrie pe pagina Arhitectura - GPMh.

Peștera Topolnița este cea de-a doua peșteră ca lungime din țară.

„Ne-am întors pe același drum, am urcat aceleași scări și am trecut, de data aceasta fără teamă, podul pe sub care zburau lilieci. Am ieșit din peșteră și am povestit, alături de ghidul nostru, experiențe din alte locuri asemănătoare. Concluziile au fost clare. Fiecare dintre noi a fost încântat de ceea ce a descoperit în subteran, cu toții exprimându-ne regretul că nu am coborât și mai mult, până la lac sau în alte săli”, scrie pe pagina Arhitectura - GPMh.