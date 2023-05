A început sezonul plimbărilor cu lotca cu parus în complexul Razim-Sinoe: „O călătorie autentică”

Lotca cu parus, barcă tradiţională pescărească specifică lipovenilor din Delta Dunării, a avut la bord, la acest sfârşit de săptămână, primii turişti ai sezonului, se arată într-un reportaj Agerpres.

Peisajele din Delta Dunării sunt o încântare pentru iubitorii de natură.

Sâmbătă primii turiştii s-au îmbarcat în lotci în miniportul din Jurilovca, pentru primele excursii din acest an în complexul lagunar Razim-Sinoe.

Plimbări și povești

Temerarii au putut să vadă răsăritul soarelui la Capul Doloşman şi să-şi înceapă ziua cu poveşti despre împrejurimi, inclusiv lacuri.

Paul Condrat, cel care a dat viaţă lotcii cu parus, le-a povestit turițștilor despre lacurile complexului:

„Pe partea dreaptă, avem Lacul Zmeica. Este cele mai mic dintre cele patru mari lacuri ale complexului. Zmeica are 5.000 de hectare, iar Goloviţa, lacul pe care ne aflăm, are 12.000 de hectare. Mai în faţă, vedeţi o lizieră de copaci. Acolo este Grindul Lupilor. Malul se bifurcă la un moment dat, iar Grindul Lupilor devine malul Lacului Zmeica. În faţă, avem delimitarea între lacurile Goloviţa şi Sinoe. Sinoe este al doilea lac ca mărime dintre cele patru, are peste 20.000 de hectare şi este singurul care avea conexiune directă cu Marea Neagră",

Razim este cel mai mare dintre lacurile complexului, cu o suprafaţă de 42.000 de hectare.

„Noi, lipovenii, spunem că numele Razim sau Razelm ar veni de la un conducător al cazacilor de pe Don care ar fi ajuns în zonă. Eu nu sunt de acord cu această ipoteză. Nu există documente certe, aşa cum nu am descoperit încă documente care să confirme ipoteza mea că numele e de origine turcă", a explicat Paul Condrat.

E şi mai interesant

Pe Lacul Goloviţa, deplasarea se face cu viteză mică, iar până la Capul Doloşman, destinaţia expediţiei, este timp de poveşti.

Pentru turiştii care au fost în lotcile cu parus, experienţa a fost una încântătoare.

„Am învăţat cum se practica în trecut o călătorie cu barca pe lac. A fost o călătorie autentică. Este o barcă de pescuit, nu una dedicată exclusiv plimbărilor, dar asta e şi mai interesant", a mărturisit Tiberiu D, în reportajul Agerpres.

Amintim că în Complexul lagunar Razim – Sinoie este cel mai mare rezervor natural de specii de peşti de apă dulce al ţării noastre, cu un deosebit potenţial de hrană naturală pentru şalău.