Vești proaste despre starea lui Nicu Covaci. Membrii Phoenix: „Am promis că vă ținem la curent cu informații clare“ VIDEO

Cele mai noi vești despre starea de sănătate al lui Nicu Covaci au fost oferite luni, 8 aprilie 2024, de membrii trupei Phoenix, pe pagina oficială de Facebook. Și nu sunt deloc bune.

Nicu Covaci (76 de ani), liderul trupei Phoenix, se află la Timișoara, și urmează tratamentul după operația pe creier, suferită în 22 martie 2024.

Medicii de la Spitalul Județean i-au extirpat o tumoare de pe creier, iar mostre din formațiune au fost trimise la laborator, pentru a vedea dacă aceasta este de natură malignă sau benignă.

Între timp, Covaci a început recuperarea la secția de Radioterapie a Spitalului Municipal din Timișoara.

Cele mai noi vești despre starea lui Nicu Covaci au fost oferite luni, 8 aprilie 2024, de membrii trupei Phoenix, pe pagina oficială de Facebook. Și nu sunt deloc bune.

„Oameni buni, ne-au parvenit rezultatele finale și fārā echivoc ale analizei situației medicale a lui Nicu. Vom ține sub discreție diagnosticul, însă veștile nu sunt bune. Starea lui Nicu este stabilă, urmează cursul tratamentului și este sub cea mai bună îngrijire posibilă! Condiția medicală nu îi permite vizite, inclusiv noi limităm contactul, asa că adresăm rugāminte către presă a nu se insista în sensul acesta! Am promis că vă ținem la curent cu informatii veridice și clare și asta vom face”, au transmis cei de la Phoenix.

Conform dorinței lui Nicu Covaci, trupa Phoenix va relua concertele fără el: în 24 aprilie 2024 vor cânta la Constanța, în 22 aprilie 2024 la București, în 26 aprilie 2024 la Bacău și 27 aprilie 2024 la Iași.

„Nicu Covaci a insistat în sensul acesta, a spus că niciun eveniment nu trebuie ratat și că oricum moștenirea asta aș putea să dau citat din ce mi-a spus: <Ce e inevitabil să se întâmple se va întâmpla azi, mâine, peste un an sau peste zece. Trupa asta și visul meu trebuie să meargă mai departe, că n-am stat să muncesc 62 de ani pentru ceva ce o să piară>. Deci ne-a spus foarte clar: <Puneți mâna, mergeți și cântați, aveți toată susținerea mea!> și sper să o avem și pe cea a publicului, abia așteptăm să-i vedem și noi, abia așteptăm să-l vedem alături de trupă la un moment dat”, a declarat Costin Adam, solistul trupei Phoenix, într-un interviu în exclusivitate pentru Radio Reșița.