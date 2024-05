Veronica Taussig, artista care s-a apucat de creat la 60 de ani. Vieneza provine dintr-o faimoasă familie din Timișoara FOTO

Născută într-una dintre familiile de seamă ale Timișoarei, Veronica Taussig a copilărit în Banat, dar, din cauza comunismului, a fost nevoită să plece împreună cu părinții ei. După o viață petrecută în străinătate, ea s-a întors în orașul natal pentru a-l cunoaște și a împărtăși arta ei.

Veronica Taussig s-a născut la Timișoara în 1948, dar a părăsit România în 1961, la 12 ani, când familiei ei s-a mutat la Viena. S-a întâmplat imediat după ce regimul comunist a confiscat casa familiei – celebrul Palat Neuhausz din Piața Victoriei, cunoscut și ca Palatul Farber. De altfel, Veronica Taussig face parte dintr-o renumită familie timișoreană: verișorul ei este miliardarul John Farber, acum în vârstă de 98 de ani – proprietarul uneia dintre cele mai mari conglomerate chimice din America, ICC Industries, care deține, printre altele, și fabrica de vopsele Azur din Timișoara.

Veronica Taussig a venit la Timișoara, în Capitala Europeană a Culturii de anul trecut, în calitate de artistă. Și-a adus pentru prima oară în România lucrările sale, care au fost expuse în Sinagoga din Cetate. Deși e plecată din România de mică, Veronica nu a uitat limba română, deși o vorbește cu dificultate.

„Nu am mult posibilitatea să vorbesc prea mult limba română, am plecat din Timișoara când eram copil mic. Iar înainte de plecare eu am învățat la școala germană din Timișoara, iar acasă am vorbit limba maghiară. La fel și acum, trăiesc într-o țară unde se vorbește germană, iar acasă tot maghiara e prima limbă. Știam limba română de la vecini“, a declarat, pentru „Weekend Adevărul“, Veronica Taussig.

Revenind la saga familiei, Veronica povestește: „Bunicul meu a fost Josef Taussig, directorul fabricii de spirt din Timișoara. Bunica mea, Rosalia Taussig, a fost fiica lui Ida și Bernard Farber – cel care a cumpărat și această frumoasă casă din Piața Victoriei. Josef și Rosalia Taussig au avut doi copii: unul a fost tatăl meu, Paul Taussig, care a făcut Facultatea de Economie la Paris, dar a revenit și a trăit în Timișoara până când am putut să plecăm. Celălalt fiu, fratele tatei, a plecat în Hawaii, la Honolulu, unde a devenit directorul unei companii care producea ananas. Am avut un frate, ginecolog în Timișoara, care a murit“, a spus Veronica Taussig. Prea multe amintiri din timpul copilăriei din România nu are, dar își aduce cu drag aminte că mergea la înot la bazinul ILSA.

Un palat spectaculos în centrul Timișoarei

Astăzi, Palatul Neuhausz din centrul Timișoarei este admirat pentru frumusețea lui de după restaurare. Jumătate aparține familiei Farber din America, o altă parte importantă e a familiei Veronicăi Taussig, plus alți câțiva proprietari de apartamente. De restaurare s-a ocupat chiar fiica Veronicăi: „Fiica mea are timp să vină în Timișoara, e tânără și e pasionată de arhitectură. Înainte să redobândim palatul, ea nu a fost niciodată în România. Acum adoră să vină. Pentru că familia mea din partea mamei e din Arad, am moștenit și acolo o casă. E la fel de mare ca cea de la Timișoara, e pe strada Dragalina, și am renovat-o complet. Dar încă mai avem foarte mult de lucru acolo. Și acolo este implicată fiica mea, dar merg și eu foarte des“, a mai spus Veronica Taussig.

Sculptura la vârsta a treia

Veronica Taussig a fost dintotdeauna interesată de artă, este un colecționar pasionat de artă contemporană, dar s-a apucat să creeze târziu, de abia după ce a împlinit 60 de ani. Până atunci s-a ocupat doar de design interior pentru hoteluri.

„Nu am avut timp să fac artă. Am lucrat, am călătorit mult, am avut de crescut copiii. Eu mă ocupam de design interior, fiind specializată în hoteluri de patru și de cinci stele. Am făcut hoteluri în mari orașe, precum Paris, Praga, Lodz. La un moment dat, am plecat cu soțul meu la New York și am vizitat Muzeul de Artă Modernă de acolo. Era o expoziție de Matisse. I-am zis atunci soțului meu: «Tu, Franz, asta și eu pot să fac!». Când am venit înapoi, soțul mi-a spus: «Veronica, eu vreau să văd că și tu poți să faci». Atunci am început să fac arta mea, să fac sculpturile. Am lucrat cu lemn, cu hârtie, cu aluminiu. Și am lucrat foarte mult. Fac artă pentru că îmi aduce bucurie, nu o fac pentru bani, nici pentru faimă“, a afirmat aceasta. Lucrările Veronicăi Taussig sunt realizate din poliuretan, aluminiu lăcuit și oțel, hârtie, totul în foarte multe culori. De asemenea, este specializată în cutii luminoase (light boxuri).

Sinagoga, un loc perfect pentru expoziție

Ideea de a expune în frumoasa sinagogă din centrul istoric al Timișoarei i-a venit cumva din întâmplare. „Când eram mică, veneam cu bunica și străbunica la această sinagogă, în special la marile sărbători. Dar noi nu am fost foarte religioși. Am intrat însă în sinagogă după ce s-a redeschis, după renovare. Mi-a plăcut mult aerul ei, nu e încă terminată, mai e mult de lucru. Când am văzut că nu sunt încă nici băncile montate, mi-a trecut prin cap că e un loc perfect pentru expoziție. Atunci am căutat-o pe Luciana Friedmann, președintele Comunității Evreieşti din Timișoara. Nu credeam că o să fie posibil, dar ea a fost de acord“, a adăugat Veronica Taussig, care a adus în jur de 60 de piese pentru expoziția din Sinagoga din Cetate.

La Timișoara a fost cea de-a 14-a expoziție a ei, după cele din Praga, Berlin, Viena, Lodz, Budapesta, Varșovia și Sankt Petersburg. Legat de Timișoara natală, Veronica spune că e un oraș aproape de nerecunoscut: „Acest oraș a devenit minunat. Nici nu o mai recunosc. Mă bucur mult că sinagoga a fost renovată. Ador contrastele, astfel cred că lucrările mele se potrivesc în atmosfera sinagogii din Cetate. Tocmai datorită combinației între clasic și modern, și datorită diferențelor cromatice care ies în evidență. Mă bucur să fiu în orașul meu natal și am ocazia să-mi prezint lucrările“.

„E ca o călătorie în timp“

Expoziția din Sinagoga din Cetate a fost primită cu bucurie de comunitatea evreiască din Timișoara, astfel că evenimentul a fost inclus în proiectele anului trecut: „Este o mare bucurie pentru Comunitatea Evreiască din Timișoara să fie gazda acestei expoziției semnate Veronica Taussig, în superba Sinagogă din Cetate. Pentru cineva care a plecat din orașul natal încă de pe vremea când era copil e ca o călătorie în timp. Mergând pe urmele familiei, Veronica Taussig a redescoperit școli, străzi, parcuri, care ies încet-încet la lumină din amintirile încețoșate din copilărie. Unul dintre scopurile principale ale Comunității Evreiești din Timișoara este să păstreze moștenirea evreiască, dând tinerei generații șansa să cunoască și să prețuiască tot ce au lăsat cei de dinainte. Suntem foarte recunoscători că, prin arta ei, Veronica Taussig construiește un pod între trecut și prezent, între Timișoara și cei care au plecat de aici în lumea largă“, a declarat Luciana Friedmann, președintele Comunității Evreiești din Timișoara.