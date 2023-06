Vechea uzină de apă a Timişoarei, care a funcţionat între 1914-1991, a devenit un muzeu spectaculos FOTO

Muzeul Apei din Timișoara s-a deschis vineri, 9 iunie, publicului larg. Prima uzină de apă a Timișoarei revine în viața comunității, în urma unui amplu program de intervenție și reabilitare, realizat de compania de apă, Aquatim.

Muzeul Apei de pe Calea Urseni a fost transformat, dintr-un obiectiv reabilitat de patrimoniu, într-un loc viu, ce va spune vizitatorilor săi povestea apei și va găzdui numeroase activități culturale și educaționale, de la ateliere până la expoziții, concerte și spectacole new media art.

Ca să menținem termenii tehnici, ceea ce se întâmplă la Muzeul Apei e… un branșament cultural - un spațiu superb în care se poate vedea istoria apei din Timișoara. Cum ajungea timp de un secol apa din subteran în casele oamenilor. Vizitatorii pot vedea vechea uzină de apă, grupul de fântâni, sala filtrelor şi pe cea pompelor.

Proiectul este derulat de Fundația Aquatim, ca parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”.

„Avem un spațiu extraordinar, care are o arhitectură Seccesion, care are o nouă clădire, de ce să nu-l dăm comunității. E nevoie de astfel de spații. Timișoara are foarte puține muzee. Iar un muzeu modern nu înseamnă un loc mort. Acest loc va fi un loc extrem de viu. Aici vor fi evenimente de tot soiul, concerte, expoziții. Legat de muzeu, aici e povestea primei uzine de apă din Timișoara. E un spațiu care a funcționat din 1914 până în 1992. Aici era apă de adâncime, s-a forat apă de la 60 de metri, ea a fost filtrată, a fost deferizat, s-a scos fierul din ea, s-a scos manganul din ea, și apoi, după ce s-a limpezit, a fost pompată către cei 46.000 de locuitori, cât avea Timișoara în 1914. Și partea modernă a uzinei încă oferă apă Timișoarei din adâncime. Asigură 30 la sută din apa timișorenilor, restul e din Bega”, a povestit scriitorul Robert Șerban, directorul Fundației Aquatim.

Trei clădiri istorice restaurate

Cele trei clădiri istorice ale Uzinei de Apă: Fântână nr. 1, Staţia de Prefiltre şi Staţia de Pompare au fost restaurate și transformate în spaţii muzeale, cu păstrarea utilajelor şi instalaţiilor de tratare a apei aflate în interior, care sunt perfect conservate.

În perioada 1914-1991, se extrăgea apa prin 12 foraje, de la 60 de metri. Apa era transportată către staţia de filtrare, unde era tratată pentru îndepărtarea compuşilor de fier şi mangan. Apa potabilă ajungea la consumatori printr-o reţea de distribuţie de circa 90 kilometri.

„E un moment istoric. Inaugurăm Muzeul Apei din Timișoara. Este vorba de un ansamblu de clădiri făcute acum o sută de ani în stil Seccesion, care sunt reabilitate. În afară de asta avem un pavilion nou, unde putem face diverse activități culturale. Este modalitatea prin care Aquatim se implică în Timișoara - Capitala Culturală Europeană”, a spus Ilie Vlaicu, directorul Aquatim.

Un website dedicat, un traseu de vizitare cu parcurs explicativ și ghidaj audio multilingv și un festival propriu, intitulat Seri de vară la Muzeu, sunt câteva dintre propunerile proiectului de activare a acestui spațiu inedit.

Inaugurarea Muzeului Apei a avut loc vineri 9 iunie, iar primul eveniment public va avea loc astăzi, 10 iunie, când muzeul va găzdui conferința de specialitate Ziua Internațională Art Nouveau la Timișoara: rolul patrimoniului în actul cultural.