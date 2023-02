Timișoara 2023. Magia lui Victor Brauner, expoziția-eveniment în deschiderea Capitalei Culturale Europene

Curatoarea expoziției, Camille Morando, care este director de documentare la Centrul Pompidou şi profesor la École du Louvre, a selectat peste 100 de lucrări care acoperă întreaga activitate artistică a lui Brauner.

De seria de manifestări de anvergură din Timișoara 2023 este cu certitudine și expoziția eveniment „Victor Brauner: Invenții și magie“. Expoziția aduce în fața publicului lucrări ale lui Brauner din perioada anuilor 1920-1960.

În jur de 100 de picturi, desene, sculpturi, ilustrații de carte și documente menite să ofere o imagine de ansamblu asupra creației și vieții lui Victor Brauner se regăsesc în Palatul Baroc din Piața Unirii.

Victor Brauner (1903–1966) este unul din membri marcanți ai avangardei românești din perioada interbelică, în anii 20-23. Născut la Piatra Neamț, el a ajuns la București unde s-a alăturat altor artiști și scriitori foarte importanți astăzi. Brauner pleacă de două ori pentru o perioadă de timp la Paris unde descoperă mișcarea surealistă și se alătură mișcării lui André Breton.

Fiind evreu, războiul și contextul politic din România din acel moment îl obligă să-l plece din țară și reușește să se stabilească în Franța. În 1938 se mută definitiv la Paris, unde continuă explorările sale în zona suprarealismului, plin de misticism, de ezoterism, de foarte multe influențe atât din România, dar și din alte zone ale lumii.

Tot atunci, artistul pierde accidental un ochi și, pentru că se pictase cu mai mulți ani în urmă într-un autoportret cu ochi enucleat, devine „pictorul vizionar” al mișcării suprarealiste, capabil de premoniții.

Mari muzee dețin și expun lucrări de Victor Brauner.

„E un artist pe care puțină lume îl cunoaște în România"

Expoziția este posibilă în urma unui parteneriat între Muzeul Artă din Timișoara, Muzeul Național de Artă Modernă – Centrul Georges Pompidou din Paris, alături de Fundația Art Encounters și Institutul Francez.

„E un artist pe care ,din păcate, puțină lume îl cunoaște în România, chiar și cei care îl cunosc au ocazia mai rar să vadă atât de multe lucruri într-un singur loc. Aici se pot vedea lucrările sale de pictură, desen, gravură, sculptură, sunt documente legate de Victor Brauner și viața sa. Așadar o paletă largă a operei sale. Este o expoziție care trebuia să fi avut loc de mult în România. Ne bucurăm că putem aduce publicului o astfel de expoziție în acest context minunat al Capitalei Culturale Europene 2023”, a declarat Ovidiu Șandor, președintele Art Encounters.

Efort considerabil pentru aducerea expoziției la Timișoara

Expoziția include și un împrumut excepțional de peste 50 de lucrări de la Centre Pompidou. Realizarea expoziției Victor Brauner, să împrumuți atât de multe lucrări, din atât de multe locuri, a presupus timp și efort din partea unei echipe formate din câteva zeci de persoane.

„Cel puțin de un an de zile lucrăm foarte intens pe toate palierele să realizăm această expoziție. Au fost discuții, pregătiri, organizări logistice, să aducem în siguranță operele, să concepem spațiul expozițional, să comunici o astfel de expoziție, să pregătești un program de mediere. E foarte bine că am făcut aceată expoziție înainte de expoziția Brâncuși, pentru că a fost și o perioadă de învățare pentru aceste echipe din diverse instituții, am rodfat un mecanism, am găsit soluții la o parte din problemele care vor exista și la expoziția Brâncuși”, a mai spus Ovidiu Șandor.

„Ambiția noastră: acest muzeu din Timișoara în circuitul muzeelor europene"

Consiliul Județean (CJ) Timiș a investit în ultimul timp peste două milioane de euro pentru a aduce Muzeul de Artă la standard europene.

„Victor Brauner e un reper important al scenei mondiale a artei și ne bucură că această expoziție poate avea loc la Timișoara. A însemnat și o provocare administrativă pentru a face din acest muzeu un lăcaș care să fie capabil să organizeze astfel de expoziții. Investitițiile depășesc două milioane de euro pe care CJT le-a făcut în Muzeul Național de Artă. Ambiția noastră este să includem acest muzeu din Timișoara în circuitul muzeelor europene de prestigiu care pot organiza expoziții de anvergură. Vrem să punem Timișoara pe harta artelor vizuale. Dacă Cluj este cunoscut ca oraș al cinematografiei, dacă Iașul promovează industriile creative, Sibiul e remarcat ca fiind un oraș al teatrelor, Timișoara vrem să fie emblema artelor vizuale în acest peisaj cultural românesc”, a spus Alin Nica, președintele CJ Timiș.