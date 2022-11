Regizorul britanic Charlie Ottley a finalizat documentarul despre județul Timiș. Va apărea pe BBC VIDEO

Două filme de prezentare ale județului Timiș au fost realizate de producătorul britanic Charlie Ottley, în colaborare cu Consiliul Județean Timiș. Filmele vor rula pe toate canalele BBC pentru promovarea județului.

Producătorul britanic Charlie Ottley, realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” şi „Flavors of Romania”, a revenit în țara noastră, de această dată pentru a realiza un film de promovare a Timișoarei și a județului Timiș, în perspectiva Capitalei Europeane a Culturii, care bate la ușă.

Ottley a realizat două clipuri de prezentare a Timișului, unul scurt, de un minut, iar celălalt de opt minute.

Consiliul Județean Timiș a plătit 25.000 de euro pentru munca britanicului.

“Consiliul Județean Timiș a decis să colaboreze cu Charlie Ottley, care a fost cel mai bun promotor al României, cu cele mai bune documentare de promovare a țării noastre. E cel mai important demers pe care noi îl facem pentru a promova Timișoara - Capitala Europeană a Culturii, în 2023, dar totodată pentru a promova județul Timiș din punct de vedere turstic. Nu e suficient să facem documentarul dacă nu-l și promovăm, drept pentru care suntem în curs de a încheia contractul ci BBC de promovare a documentarului pe toate canalele BBC. Va fi practic cea mai mare campanie de promovare a României în Occident. Suntem foarte mulțumiți de cele două materiale”, a spus Alexandru Proteasa, vicepreședintele CJ Timiș.

Producția a durat aproape un an de zile, pentru că Charley Ottley a avut nevoie de cadre din toate anotimpurile anului. Producătorul britanic a dorit să sublinieze că în afară de Timișoara, sunt multe alte locuri pitorești în județul Timiș, care merită să fie cunoscute de turiști.

“Am venit aici de multe ori, cunosc Timișoara, este un oraș foarte frumos. Ador clădirile frumos restaurate, zona pietonală, numeroasele restaurante faine, Opera și Teatru, care sunt fabuloase... și așa mai departe. Dar județul Timiș a fost o nouă experiență pentru mine. Am putut explora întreaga zonă. În timp ce am lucrat pentru acest film am descoperit sate foarte frumoase, meșteșuguri, mănăstiri, m-a uimit diversitatea culturală. Sunt dealuri și munți micuți, am descoperit cascade, păduri sau lacuri în județul Timiș. Turismul viticol, este foarte important, de asemenea. Trebuie să promovăm această parte a României, vestul ţării, Banatul, Timişul, au atât de mult de prezentat. Sper să placă tuturor filmul pe care l-am realizat”, a declarat Charlie Ottley.

Filmul dublat și în limba engleză va fi promovat pe canalele BBC, tip de șase săptămâni, urmând să fie cea mai mare campanie de promovare a României în occident. Promovarea a mai costat 10.000 de euro.

În timpul filmărilor, britanicul a trecut și printr-un moment mai neplăcut. Doi copii de 10 și 14 ani i-au furat geanta cu drona, în Parcul Civic din Timişoara. Polițiștii i-au identificat rapid pe făptași, iar echipamentul a fost recuperat. Charlie Ottley susține că a uitat deja de incident, astfel încât nici nu a mai dorit să vorbească despre el.