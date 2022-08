Reacția fostului manager al Phoenix după concertul de la nunta lui George Simion: „Nicu Covaci nu s-a înscris în AUR!”

Ecourile concertului Phoenix de sâmbătă, 27 august, de la nunta liderului AUR George Simion sunt departe să se fi stins. Fanii legendarei formații s-au împărțit și despărțit, Facebook-ul și tot internetul vuiește cu argumente pro și contra deciziei lui Nicu Covaci de a concerta la nunta politicianului George Simion, din comuna Măciuca (județul Vâlcea).



Liderul trupei, Nicu Covaci, a declarat că el a semnat un contract cu o fundație pentru un concert, nu pentru nunta unui politician.

„Eu am încheiat un contract cu o fundație pentru un concert în fața a 10.000 de oameni. Nu cânt la nicio nuntă sau înmormântare, eu cânt în fața a 10.000 de oameni pe o scenă, undeva, la un festival. Nu știu ce nuntă e, eu am încheiat un contract și cânt, din asta îmi câștig banii”, a spus Nicu Covaci, omul căruia i se datorează și astăzi existența trupei Phoenix, renăscută de mai multe ori în decurs de 60 de ani.



Maria Petrovna, fostul managerul al trupei Phoenix, a refuzat să dea declarații presei pe tema concertului de la nunta lui George Simion, însă a ținuit să răspundă criticilor printr-o postare pe Facebook.

„Nu-mi place ipocrizia cuvântului. Nu-mi vorbiți, deci, despre libertate, îngrădind în același timp libertatea altora. Dacă e libertate, ca simbol, atunci e inclusiv libertatea opțiunii politice, oricare ar fi ea. (...) Și oricum ar sta lucrurile, adevărul simplu este că Nicu Covaci și-a asumat întotdeauna deciziile pe care le-a luat”, a scris Maria Petrovna.





Managerul a mai punctat că argumentele ce țin de "responsabilitate", "cultură", "impact social" și așa mai departe, nu-și au loc acum, după ce lumea l-a uitat pe Nicu Covaci când avea mai mare nevoie de sprijin.

„Da. Ăștia sunt oamenii care au închis toate ușile atunci când a fost greu, când n-a existat nimic, când era zero absolut, când a fost dezastru, foame, linșaj mediatic în cea mai grosolană formă, când Covaci a fost pus la zid, înjurat, judecat, lipsit de orice forma de susținere - Doamne!, ce ani au fost aia! - și acum vin să spună cât de mult datorează același Covaci oamenilor - că are un mesaj, o responsabilitate, o datorie să țină un steag. Serios? Nu știu cum se face, dar în țara asta toata lumea are impresia că oamenii ne datorează ceva. V-aș întreba unde ați fost când a avut nevoie de voi”, a mai scris Petrovna, adăugând că Nicu Covaci, ca și alții, își permite să cânte unde vrea el. „Dacă nici Covaci nu-și mai permite să facă ce vrea, înseamnă că n-am înțeles nimic din nimic. Și nu, nici nu s-a înscris în AUR, nu cântă nici în campanie, opțiunile, la vot, îi aparțin dacă va fi cazul, și nici nu mor caii când vor câinii”, a completat Maria Petrovna.



„Adio reunire! Cu mine nu!”

În urma concertului de la nunta lui Simion, Josef Kappl, fostul basist al trupei, a transmis că a rupt definitiv legăturile cu Phoenix.

„De unde s-a pornit și unde s-a ajuns! De aceea vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace “leaderul” acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui! Dar nu mi-e rușine, ci sunt mândru de cele realizate atunci! Pentru mine numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenței și al năzuinței spre libertate! Phoenix nu mai există de mulți ani ca trupă, după ce cei cu adevărata “șiră a spinării” au părăsit grupul. Adio reunire! Cu mine nu!”, a scris Josef Kappl pe Facebook.





„Fie să renască” nu poate să fie imn pentru AUR

În rândul criticilor a trecut și scriitorul Andrei Ujică, care în anii 70 a colaborat cu Șerban Foarță la compunerea versurilor pentru formația Phoenix.



Acesta a aflat cu consternare că George Simion a spus pe scenă, înainte de concert, că una dintre cunoscutele piese Phoenix, „Fie să renască”, este imnul formațiunii politice AUR. Este vorba de una din piesele aflate pe albumul „Cantafubule”, lansat în 1977, la care Andrei Ujică și-a adus contribuția.

„Vreau să fac următoarele precizări: în primul rând, formația Phoenix nu mai există din 1977 și în al doilea rând, versurile respective, împreună cu toate celelalte de pe dublul albumul Cantafabule, ne aparțin în exclusivitate lui Șerban Foarță și mie. Ele au fost compuse într-un anume context cultural și istoric, care văd că nu mai poate fi citit, darămite interpretat măcar decent momentan. Drept pentru care, declar public – fiind cu siguranță și în asentimentul lui Șerban Foarță – că interzic orice însușire și folosire abuzivă fie și a unui singur vers de pe albumul Cantafabule de către orice fel de mișcare și de către orice partid politic, indiferent de formă, incluzând aici și ideea de imn sau slogan al unei grupări cu care nu aș avea afinități nici în cel mai absurd vis. În caz contrar, mă văd nevoit să-mi apăr drepturile în justiție”, a transmis Andrei Ujică, emigrat și el în Germania, în anul 1981.