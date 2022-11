Proiectul care va schimba fața Timișoarei. Contractul de peste 300 de milioane de euro a fost semnat

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a semnat vineri, 4 noiembrie, contractul de proiectare și execuție pentru modernizarea liniei de cale ferată Caransebeș-Timișoara-Arad, lotul 3: Timișoara Est-Ronaț Triaj.

Unul din cele mai mari proiecte de infrastructură pentru Timișoara a fost semnat vineri, 4 noiembrie, de ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu.

Este vorba despre contractul de proiectare și execuție pentru modernizarea liniei de cale ferată Caransebeș-Timișoara-Arad, lotul 3: Timișoara Est- Ronaț Triaj, în valoare de 1,44 miliarde de lei (fără TVA), adică aproximativ 300 de milioane de euro, finanțat prin PNRR.

Tronsonul Caransebeș-Lugoj-Timișoara-Arad (de aproximativ 156 de kilometri) face parte din coridorul transeuropean de transport, care intră în țara noastră la Curtici și iese la Vidin.

Are ca obiective îmbunătățirea infrastructurii feroviare prin atingerea unor viteze de 160 de kilometri pe oră, sporirea capacității de tranzit la frontieră, dublarea căii, înlocuirea structurilor, podurilor și podețelor de pe tronson, modernizarea instalațiilor de electrificare, modernizarea echipamentelor de telecomunicații și modernizarea clădirilor gărilor.

Lotul 3, pentru care s-a semnat contractul, are aproximativ 13 kilometri, de la gara Timișoara-Est până în Ronaț-Triaj. Proietul nu include doar modernizarea căii ferate, ci va avea un impact major asupra infrastructurii Timișoarei.

„E un proiect care va impacta asupra orașului nostru. Din ce am văzut, are patru pasaje peste calea ferată, lucrări și de alte tipuri în afară de cele legate de modernizarea căii ferate, și care după cele 42 de luni sunt convins că va duce la sporirea calității vieții nu doar în Timișoara, ci și a călătorilor pe acest tronson. De abia acest proiect este cel mai mare proiect semnat în ultimii ani în orașul nostru. Presiunea va fi una uriașă dacă rămân în funcția asta de ministru al Transporturilor, fiindcă e vorba de orașul meu. Îmi doresc ca dincolo de semnare nu mai poate să-l oprească nimeni, am convingerea că se vor desfășura în termenii contractului. Mai ales că vorbim de un contract finanțat prin PNRR. Sunt lucrurile foarte stricte din acest punct de vedere”, a declarat timișoreanul Sorin Grindeanu, ministerul Transporturilor și Infrastructurii.



Se va fluidiza circulația prin eliminarea tuturor trecerilor la nivel de cale ferată din oraș și înlocuirea acestora cu pasaje. Se vor realize terminale (halte) noi și se vor modernizarea stațiilor și infrastructurii feroviare de pe tronson.

O primă lucrare majoră este pasajul de pe strada Gheorghe Adam (de la Continental-Pădurea Verde), care va substitui și trecerea de la ștrandul UMT.

De asemenea, își vor schimba în bine înfățișarea gările Timișoara-Est și Timișoara-Nord.

Gara de Est va fi modernizată în totalitate, se vor crea noi facilități pentru transport de mărfuri și pentru călători. Se va realiza și o pasarelă modernă în zona gării. De aici urmează să se facă conexiunea feroviară cu Aeroportul “Traian Vuia”.



Al doilea mare pasaj se va realiza în zona Baader, care include un proiect mai vechi dezvoltat de Primăria Timișoara. Se va realiza și o pasarelă pietonală care va putea fi folosită și de bicicliști.

Accesul la Gara de Nord se va putea face mai ușor. Se va construi o nouă clădire pentru călători, pe partea dreapta a căii ferate, de asemenea se va face o nouă pasatrelă, o parcare și un pasaj subteran sub cale ferată. Vor exista pasarele cu scări rulante spre toate peroanele.

De asemenea se va realiza o haltă foarte aproape de Iulius Mall.

În zona depoului se va realiza încă o pasarelă pietonală nouă, între străzile Dunărea și Gării. Un pasaj se va face în zona străzii Radu de la Afumați.

Ultimul pasaj din proiect este la ieșirea din Timișoara, pe magistrala Timișoara-Arad, pe DN6.