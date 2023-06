Primele explicații ale BMW în cazul mașinii de 135.000 de euro care a luat foc în garaj | VIDEO

BMW România a avut, la solicitarea „Adevărul”, o primă reacție în cazul mașinii BMW X7 mild hybrid, care a luat foc în noaptea de 13 spre 14 iunie 2023 în timp ce era parcată în garajul unei locuințe din Dumbrăvița, lângă Timișoara.

„Înțelegem că acest incident este o experiență foarte dificilă pentru client. BMW Group tratează cu maximă atenţie orice situaţie care implică automobilele și cazurile de siguranță a produselor. Este foarte important ca un expert să facă o evaluare completă a incidentului, să identifice sursa incendiului şi dacă acesta a fost legată sau nu de autovehicul”, a transmis BMW România pentru „Adevărul”.

BMW România a mai arătat că „în cazul incendiilor autovehiculelor, deși rare, acestea pot fi cauzate şi de o serie largă de factori externi”.

„Acestea pot include reparații sau intervenţii asupra automobilului inadecvate sau incorecte, daune cauzate de inundații, întreținere neconformă, daune cauzate de rozătoare sau modificări neautorizate ale automobilului. Am primit informații de la client despre incident și cauza trebuie clarificată de către experți tehnici. BMW va face tot posibilul să susțină această analiză”, a mai transmis BMW România.

„Adevărul” a prezentat cazul unei mașini BMW X7, model 2023, care a luat foc în timp ce era parcată în garaj, iar proprietarul dormea în casă cu mașina. Vlad Drăguescu a declarat pentru „Adevărul” că a cumpărat mașina cu o lună, plătind 135.000 de euro.

„M-a trezit câinele lătrând din garaj. El mai lătra așa și m-am dus la el să îl liniștesc. Când am coborât, mașina ardea sub capotă. A prins și partea din față a garajului și în 20 de minute a cuprins tot garajul. Câinele era prins. Din păcate a murit, nu am mai putut să îl salvez. Dacă nu era câinele să latre, nu mai eram nici noi probabil”, a mai declarat proprietarul mașinii”, a declarat Vlad Drăguescu după incident.

Proprietarul mașinii arse a declarat că în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă este hotărât să se judece cu BMW.

„Eu voi vrea să-i dau în judecată dacă nu rezolvă problemă. Adică na, e o chestie, în primul rând mi-a murit câinele. M-a îndoliat enorm. Restul se repară până la urmă, dar asta nu mai pot să recuperezi. Câinele lătra acolo în fața mea și eu n-am putut să-l salvez. A fost o chestie groaznică”, a mai declarat proprietarul mașinii arse.