Povestea româncei de 27 de ani care a lăsat Italia ca să deschidă la Timișoara un serviciu medical la domiciliu

Tânăra Ana Maria Vlas, absolventă a Facultății Asistenți Medicali din Bologna, a renunțat la Italia, țara care o adoptase de la nouă ani, și s-a stabilit în Timișoara, unde a deschis serviciu medical la domiciliu pornind de la zero.

Conform datelor oficiale ale Ministerului Românilor de Pretutindeni, peste 5,6 milioane de români trăiesc în diaspora. iar românii continuă să plece în continuare, în număr mare. Potrivit statisticilor, în fiecare zi pleacă trei medici din România.

Cazul Ana Mariei Vlas, în vârstă de 27 de ani, este complet diferit. Născută în Dorohoi (județul Botoșani), a plecat cu părinții în Italia de la nouă ani. Acolo a făcut liceul și Facultatea de Asistenți Medicali de la Bologna, iar când era deja mai mult italiancă decât româncă a decis să își continue viața în România, la Timișoara.

“Părinții voiau să rămână în Italia doi-trei ani, să strângă bani, iar apoi să se întoarcă. Dar au văzut acolo o altă societate și au considerat că e bine și pentru mine și pentru fratele meu să mergem acolo. Am mers în Italia și am trecut direct în clasa a IV-a. Deși nu știam italină, m-am adaptat rapid. Am amintiri frumoase, am fost primită foarte bine de colegi. Nu am simțit că sunt diferită. Am locuit într-un sat lângă Bologna. Am prins curaj, iar faptul că acum am curajul să fac diferite lucruri se datorează și pentru că nu mi s-au pus piedici atunci”, a declarat Ana Maria Vlas.

„La început, m-am simțit mai marginalizată aici decât în Italia"

Imediat după ce a terminat Facultatea de Asistenți Medicali s-a și angajat, spune că oportunitățile au fost foarte bune în timpul pandemiei, dar în urmă cu doi ani a decis să se mute la Timișoara. Și nu a fost deloc ușoară schimbarea.

„La început, m-am simțit mai marginalizată aici decât în Italia. Chiar evitam să spun că vin de afară. Când căutam de lucru mi s-a spus la interviu că e un lucru negativ că am studiat afară, că trebuie să învăț lucrurile de la zero aici. Voiam ori Timișoara, ori Cluj. Mi se păreau orașele cu cele mai multe oportunități de dezvoltare. Ca angajat e greu să găsești oameni care împart valori cu tine, dorința de a te dezvolta personal și profesional. Mulți ajung la o etapă în care nu mai vor să se dezvolte. Asta m-a motivat să mă dezvolt singură. Am ales Timișoara pentru că în ultimul an de facultate l-am cunoscut pe prietenul meu, care locuiește de foarte mulți ani aici, familia lui e tot aici”, a mai spus Ana Maria Vlas.

La început a lucrat la o creșă de stat, iar în acest timp a început să construiască activitatea de servicii medicale la domiciliu.

“Am decis să înființez Domus Med. Am avut nevoie de enorm de multe acte, nefiind reglementat nici instutuițiile nu știau ce să ceară. Am despus actele necesare, am început să fac demersurile pentru a înființa firma. La un moment dat, nu mai făceam față să mă ocup și de creșă și am renunțat. Mai există servicii din acestea, mai ales după pandemie. Dar nu e cunoscut și nu e reglementat suficient. Dar ia amploare. Am identificat această necesitate cât făceam practică în Italia, dar nu e copiat”, a mai spus asistenta.

Asistență medicală la domiciliu

Ana Maria Vlas a început singură. Avea un sediu, iar când primea telefoane, își lua cu rucsacul în care are echipamentul medical, urca în mașină și pleca la pacient, acasă, oferind tratamente intravenoase, perfuzii, injecții intramusculare, pansare după operații, dar și recoltare de probe pentru analize.

„La început a fost greu, am început singură. Un an am lucrat singură, însă acum suntem șase în total. Avem un medic generalist, un neorolog și doi kinetoterapeuți. Acoperim toată Timișoara, dar mergem și în periurban, la Moșnița, Ghiroda, Giroc sau Dumbrăvița. Eu și coordonez, mă ocup de partea administrativă, dar fac parte și eu din echipa de teren, nu sunt doar la birou. Doresc să dezvolt pe partea de îngrijire, dar e greu pentru că nu găsesc personal. Lumea pleacă. Nu spun că pleacă cei buni. Pleacă cei care își doresc să facă meseria, care vor să învețe, să se implice și își îndeplinesc misiunile cu responsabilitate. Este o oportunitate și aici, dar e mai ușor să lași totul și să pleci”, a mai spus Ana Maria, care face acum și un master pe Management educațional sanitar.

„Când e vorba de sănătate, nu mai contează câți bani dai"

Serviciile medicale la domiciliu sunt la modă în afară, dar încep să fie descoperite și cerute și de români. Oamenii sunt scutiți de stresul de a merge la un spital, să stea în trafic și la cozi, pentru o injecție, o perfuzie sau pentru analize.

„Când e vorba de sănătate, nu mai contează câți bani dai. Acest răspuns l-am primit de foarte multe ori. Și mi-a părut rău când l-am primit, pentru că am găsit persoane pentru care 100 de lei înseamnă foarte mult. Nu avem costuri mari. Banii pe care îi dai pe un taxi e aproape cât e tariful nostru. La perfuzii, în medie, e 120 lei. Recoltarea de probe și primitul analizelor în acelaș zi e 120 de lei. Administrarea unei injecții intramusculare începe de la 80 de lei. Dar vrem să oferim calitate, omul să nu trebuiască să se streseze că nu are o injecție, știe că ne ocupăm de tot și facem totul conform protocoalelor. Îmi doresc să cresc cu firma, să pot oferi acest serviciu medical la cât mai multe persoane din Timișoara”, a adăugat asistenta.

„Mulți o să renunțe la ideea de a se întoarce la bătrânețe"

Părinții Anei Maria Vlas sunt tot în Italia și, cel mai probabil, nu vor mai reveni în România.

“Ei au casă și în România. De asta au plecat, să poată construi o casă. În Moldova se vede, sunt o grămadă de case noi, mari, a fost obiectivul și visul lor pentru care au plecat. Chiar dacă nu locuiește nimeni în acele case. Nu există familie în Moldova care să nu aibă pe cineva în străinătate. Moldova e foarte afectată din punctul acesta de vedere. Ei au spus că vor reveni cândva, la bătrânețe, la pensie, dar nu prea mai cred că vin! Îi înspăimântă sistemul sanitar. Când ajungi la pensie, încep să apară și problemele de sănătate, cronice. Vedem la bunici care au 76 și 83 de ani. Trebuie să meargă până la Iași pentru un tratament și nu este ușor. Așadar, de asta cred că mulți o să renunțe la ideea de a se întoarce la bătrânețe”, a conchis Ana Maria Vlas.