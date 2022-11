Om de încredere al lui Barack Obama, la Timișoara. Dan Shomon este expert în securitate cibernetică

Dan Shomon, fost manager de campanie și director politic al fostului președinte al Statelor Unite ale Americii Barack Obama, a venit pentru a treia oară la Timișoara.

Dan Shomon, fost șef de campanie al lui Barack Obama (președinte al Statelor Unite ale Americii în perioada 2009-2017), se consideră deja un prieten al Timișoarei. A venit aici pentru a treia oară, de această dată în calitate de proprietar al companiei Cyber Level. Shomon a prezentat în cadrul workshop-ului organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș o serie de soluții dezvoltate de specialiștii în securitate cibernetică, dedicate protecției companiilor românești.

Despre Dan Shomon se spune că a fost omul care l-a făcut președinte pe Barack Obama.

„Președintele Obama a crezut mult în România. A știut cât de importantă este parteneriatul cu România din punct de vedere strategic și geografic. Au fost multe discuții pe această temă. De asemenea, el știa că în Chicago – orașul său, e o mare comunitate de români. În Campania electorală, oamenii au putut vedea cât e de deștept Obama, dar în mod cert toată lumea a fost de acord că e un orator foarte bun. Adevărat că a știut să-și aleagă cei mai buni oameni care să-i fie alături. Dar nu a fost ușor, pentru că cerut foarte mult de la oamenii de lângă el”, a declarat Dan Shomon.

Compania lui Dan Shomon combină servicii din zona securității cibernetice cu asigurările. Întrebat cât de importantă este securitatea în timpul campaniilor electorale și ale alegerilor, Shomon a adus în discuție alegerile pierdute de Hillary Clinton în fața lui Donald Trump.

„Vă aduc aduc aminte de dezvăluirile făcute de WikiLeaks, cu câteva zile înainte de alegerile din America. Aceste informații obținute prin spargerea unor e-mail-uri au costat-o pe Hillary Clinton funcția de președinte, ea pierzând alegerile în fața lui Donald Trump. Da, securitatea e foarte importantă într-o campanie electorală! Acum, în contextul războiului din Ucraina, e și mai important. Rusia se luptă pe două fronturi: unul militar, în Ucraina, și celalălt este războiul cibernetic”, a mai spus Shomon.

„Lumea trebuia să înțeleagă că e timpul să investească timp și bani pentru a proteja datele de pe internet"

Dan Shomon este consultant în relații guvernamentale pentru multe companii importante pe plan global, printre care Pfizer, Motorola sau Adobe. În calitate de proprietar al Cyber Level, Shomon propune firmelor din România să pună preț pe securitatea cibernetică.

„La început facem un test să vedem unde sunt vulnerabilități, unde putem fi atacați. Compania noastră are sediu și în America și în Europa, așadar avem două centre mari de securitate care oferă monitorizare 24 de ore din 24. Dacă cumva un atac trece de filtrele noastre, atunci, pentru că noi suntem și companie de asigurări, acoperim daunele. Să vă dau un exemplu. În Statele Unite, numai luna trecută, 15 aeroporturi au fost atacate de hackeri. Din fericire au atacat doar siteurile web ale aeroporturilor, nu au reușit să penetreze și în sistemul aviatic. Una dintre cele mai cunoscute atacuri este așa numitul Fishing, primești un e-mail, iar dacă cineva îl deschide automat se poate fura identitatea, banii sau informațiile. Din păcate multe companii nu realizează cât e importantă este protecția. Lumea trebuia să înțeleagă că e timpul să investească timp și bani pentru a protaja datele de pe internet”, a mai declarat Dan Shomon.

„Aproape 60 la sută dintre companiile atacate cibernetic intră în faliment"

Alături de Dan Shomon, la Timișoara a venit și Virgil Tiran, un român născut la Arad, care însă de copil a emigrat cu părinții în Statele Unite ale Americii. Virgil Tiran și-a construit un imperiu de dezvoltare imobiliară și a fost președinte al Clubului de Afaceri Român din Chicago.

„M-am născut în Arad, în 1972, și în 1988 am plecat cu familia în America. Ne-am stabilit în Chicago. Nu a fost ușor. În clasa a IX-a, singurul lucru pe care-l puteam spune e că nu vorbesc limba engleză. Dar ce nu te omoară te face mai tare. Acum am afaceri în imobiliare, în sănătate, în infrastructură și securitate cibernetică. Cyber Level e o companie care s-a născut de fapt în Israel. Am cumpărat toate drepturile în afară de Israel. Vrem să ajutăm oamenii, pentru că aproape 60% dintre companiile atacate cibernetic intră în faliment. Vrem să ajutăm firmele să se refacă”, a declarat Virgil Tiran.

În prezent este proprietarul a două companii din domeniul sănătății, dar este și specialist în domeniul securității cibernetice și consultant pentru Cyber Level.