Legendarul arbitru Abraham Klein, care a arbitrat la trei mondiale de fotbal, la Timișoara cu 14 membri ai familiei FOTO

Abraham Klein, unul dintre cei mai valoroși arbitri de fotbal din lume, a revint în orașul natal Timișoara. Acum în vârstă de 89 de ani, Abraham Klein a participat la trei campionate mondiale de fotbal, iar la turneul final din 1982, din Spania, a fost arbitru de tușă în finala dintre Italia și Germania de Vest. Klein s-a născut în 29 martie 1934 la Timișoara, într-o familie de evrei vorbitori de limba maghiară și a emigrat în Israel în 1949, la vârsta de 13 ani. Fostul mare arbitru este însoțit la Timișoara de 14 membri ai familiei sale, copii și nepoți.

Abraham Klain a participat, vineri, la o dezbatere moderată de scriitorul Marcel Tolcea, la Universitata de Vest, iar seara are programată o întâlnire cu comunitatea evreiască, la Sinagoga din Cetate.

„Am adus cu mine toată familia, suntem 14 persoane în această călătorie. Am vrut să le arăt casa în care am locuit, de pe strada Prayer din Iosefin, școala în care am învățat și unde l-am avut învățător pe Ernst Neumann, sinagoga unde mergeam când eram copil. Mă leagă amintiri de Timișoara. Îmi amintesc că m-au aruncat în Bega și mi-au spus că dacă vreau să trăiesc, atunci ieși, așa am învățat să înot. Mă bucur că am fost invitat la universitate, au fost oameni foarte interesanți, printre ei Emerich Dembroschi și fostul arbitru Ioan Igna. Dacă se întâlnesc doi arbitri care au fost la campionate mondiale, mereu au ceva de povestit”, a declarat Abraham Klein.

Klein locuiește de la începutul șederii sale în Israel, în orașul Haifa. El are un fiu, Amit, și o fiică, Sharon, și cinci nepoate. Fiul său, Amit Klein, este și el un arbitru de fotbal cunoscut în Liga A a Israelului.

Abraham Klein spune că ultima dată a fost în Timișoara, în urmă cu nouă ani

"Timișoara, în opinia mea – pentru că am fost în multe locuri în România, e cel mai frumos oraș din țară. Am fost aici acum nouă ani, cu o echipă de filmare din Anglia. Voiau să facă un film despre mine. Acum vor să facă un film și cei din Spania. E aproape gata, au așteptat doar să le trimit ceva din Timișoara. Lansara filmului e în octombrie", a mai spus Klein.

Povestea unui arbitru de legendă

Klein a încercat să se afirme inițial ca fotbalist, dar nu a ajuns la performanțe deosebite.

În timpul serviciului militar a mers într-o permisie la un croitor pe nume Jonas pentru a-și comanda o pereche de pantaloni. Acel croitor urma în acea zi să arbitreze un meci de fotbal între echipele unor întreprinderi și l-a invitat pe Klein să-l secondeze. Dar la un moment dat Jonas a suferit o entorsă la un picior, iar Klein a trebuit să-l înlocuiască.

Acesta a fost debutul lui Klein în lunga cariera de arbitru.

Și-a început cariera internațională în anul 1965 când a arbitrat la Roma un meci din preliminarele Cupei Mondiale între echipele Italiei și Poloniei.

În anul 1968 Klein a arbitrat la Jocurile Olimpice de la Mexico City un meci dintre Spania și Brazilia , precum și meciul pentru medalia de bronz dintre Mexic și Japonia.

A fost promovat de FIFA ca arbitru la Campionatul Mondial de Fotbal din anul 1970, din Mexic. Prin tragere la sorți a fost ales să conducă meciul dintre Brazilia lui Pele și echipa Angliei. Klein a mai fost arbitru de tușă în aceeași grupa, în meciul dintre Brazilia și Cehoslovacia.

La Mondialul din 1978, Klein a arbitrat meciurile Italia-Argentina, Austria-Germania de Vest și șmeciul pentru locul trei dintre Brazilia si Italia.

Klein a fost însărcinat cu conducerea în iunie 1979 a meciului dintre selecționata Argentinei și cea a Restului Lumii care s-a desfășurat la Buenos Aires în fața a 82.000 spectatori.

În 1980 Klein a fost la Tokyo arbitrul finalei Cupei Intercontinentale (Cupa Toyota) care s-a încheiat cu victoria echipei Nacional Montevideo în fața lui Nottingham Forest.

Finala mondialului din Spania

La Campionatul Mondial de fotbal din 1982, în Spania, Klein a fost mai întâi arbitru de tușă în jocuri din grupă dintre Italia-Peru și Brazilia-Noua Zeelandă, apoi a arbitrat ca central meciul dintre Brazilia și Italia.

Klein a fost arbitru de tușă în meciul final dintre selecționatele Italiei și Germaniei de Vest. Italia a ajuns campioană învingând cu 3-1. Meciul de rămas bun al lui Avraham Klein a fost organizat în 1986 la Haifa, unde echipa Maccabi Haifa a găzduit echipa FC Köln pe care a învins-o cu 2-1.

În afara arbitrajului la nivel național și internațional, Klein a lucrat ca profesor de educație fizică într-o școală. Klein a avut relații prietenești de ani de zile cu marele Pele.